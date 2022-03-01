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Đánh giá trên Capital.com

Hãy đọc các bài đánh giá trên Capital.com để tìm hiểu thêm về chúng tôi. Khám phá phản hồi từ khách hàng ở mọi cấp độ kinh nghiệm và tìm hiểu lý do tại sao họ chọn nền tảng của chúng tôi.

Ngành công nghiệp nói gì về chúng tôi

Các sản phẩm trực quan, dịch vụ khách hàng tận tâm và sự đổi mới không ngừng của chúng tôi đã nhiều lần được công nhận bởi một số tổ chức uy tín hàng đầu trong ngành. Dưới đây là một vài giải thưởng gần đây nhất của chúng tôi.
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BrokerChooser
Nhà môi giới CFD tốt nhất (2026)
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Good Money Guide
Tài khoản giao dịch tốt nhất: Lựa chọn của mọi người (2025)
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ForexBrokers.com
Tốt nhất trong phân khúc: Hoa hồng và Phí (2025)
award
ForexBrokers.com
Tốt Nhất Trong Phân Khúc: Dễ Sử Dụng (2025)
award
ForexBrokers.com
Tốt Nhất Trong Phân Khúc: Giao Dịch Tiền Điện Tử (2025)
award
ForexBrokers.com
Tốt Nhất Trong Phân Khúc: Giáo Dục (2025)
award
ForexBrokers.com
Tốt Nhất Trong Phân Khúc: Nhà Môi Giới Trên TradingView (2025)
award
Investors Chronicle & Financial Times
Ứng Dụng Đạt Giải 5 Sao (2024)
award
Investors Chronicle & Financial Times
Nhà Cung Cấp CFD Đạt Giải 5 Sao (2024)
award
Investors Chronicle & Financial Times
Nền Tảng Lựa Chọn Đạt Giải 5 Sao (2024)
award
Giải thưởng Tiền Tệ Trực Tuyến
Nền Tảng Giao Dịch Tốt Nhất Toàn Diện (2024)
award
Giải thưởng Nền tảng Giao dịch Forex Finder
Nền tảng giao dịch Forex giá trị tốt nhất (2024)
award
Giải thưởng Nền tảng Giao dịch Forex Finder
Nền tảng giao dịch Forex thông thường tốt nhất (2024)
award
ForexBrokers.com
Tốt nhất trong phân khúc: Hoa hồng và Phí (2024)
award
ForexBrokers.com
Tốt Nhất Trong Phân Khúc: Dễ Sử Dụng (2024)
award
ForexBrokers.com
Tốt Nhất Trong Phân Khúc: Giáo Dục (2024)
award
ForexBrokers.com
Tốt Nhất Trong Phân Khúc: Dành Cho Người Mới Bắt Đầu (2024)
award
Giải thưởng Tiền Tệ Trực Tuyến
Nhà Cung Cấp CFD Tốt Nhất (2023)
award
Good Money Guide
Ứng dụng Giao dịch Tốt nhất (2023)
award
ForexBrokers.com
Nhà Môi Giới Phát Triển Nhanh Nhất (2023)
award
Xu Hướng Đầu Tư
Mức Độ Hài Lòng Chung Của Khách Hàng (2022)
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Xu Hướng Đầu Tư
Giá trị đồng tiền (2022)

Phản hồi và xếp hạng của người dùng

Đọc phản hồi từ khách hàng, bất kể họ có mức độ kinh nghiệm như thế nào.
2023-02-01
L*************

Rõ ràng, minh bạch, nhanh chóng, dễ dùng, chi phí rẻ.

2022-03-01
M*****

Rat thich hop cho vietnam

2023-09-01
T*****

Dịch vụ rất tuyệt vời . Nhanh chóng . Uy tin

2022-06-05
Q**** H** H*

Rất tốt. Rất nhanh và biểu đồ rất đẹp.

2022-04-16
T**

Ứng dụng rất tốt, dể hiểu ,dể sử dụng

2025-07-03
H**

Sau khi cập nhật lại thì app chạy tốt. Giao dịch dễ

2024-07-12
D*** T** H* ******

Capital mới mang đến cho chung ta một thị trường cổ phiếu một thế giói cho tất cả...phù họp cho tất cả....

2024-06-09
H* D*** T**

ứng dụng an toàn

Hiển thị đánh giá 4 và 5 sao của chúng tôi. Các chi tiết cụ thể của người dùng đã được ẩn danh một cách có chủ đích để bảo vệ quyền riêng tư của họ theo yêu cầu của GDPR

4.6
Xếp hạng và Đánh giá
4.7
Xếp hạng và Đánh giá
4.7
4.6