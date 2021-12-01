Бондын арилжаанд засгийн газар эсвэл корпорациудын гаргасан өрийн үнэт цаасны үнийн хөдөлгөөний таамаглал дэвшүүлэх явдал багтана. Эдгээр хэрэгслүүд нь үндсэндээ хөрөнгө оруулагчдын үнэт цаас гаргагчдад олгосон зээл бөгөөд тэд уг дүнг хүүгийн хамт цаг хугацааны явцад буцаан төлөх амлалтыг өгдөг.
Бондыг бүрэн худалдаж авахын оронд та засгийн газрын бондын CFD-ийг арилжаалж болох бөгөөд энэ нь үндсэн хөрөнгийг эзэмшихгүйгээр үнийн хөдөлгөөнд таамаглал дэвшүүлэх боломжийг танд олгоно. Жишээлбэл, та CFD-ийг АНУ-ын Сангийн сангийн бонд, Их Британийн үнэт цаас эсвэл Германы бонд дээр арилжаалж болно.
Бондын үнэ нь хүүгийн хувь хэмжээний шийдвэр, инфляцийн мэдээлэл, зээлийн үнэлгээ эсвэл эдийн засгийн өргөн хүрээний сэтгэлгээнээс хамааран өөрчлөгдөж болно.
Бондын зах зээл нь хувьцаа эсвэл индексээс гадуур арилжааны стратегиа төрөлжүүлэх аргыг санал болгодог. Уламжлал ёсоор хэлбэлзэл багатай зах зээлийн хувьд засгийн газрын бондыг арилжаачид ихэвчлэн эрсдэлийг удирдах эсвэл бусад позицоо хамгаалахад ашигладаг.
Бондын үнэ ихэвчлэн хүүгийн хувь хэмжээний эсрэг чиглэлд хөдөлдөг – хүү өсөхөд бондын үнэ ихэвчлэн буурах ба эсрэгээрээ. Энэхүү урвуу хамаарал нь төв банкны сэтгэл хөдлөл болон эдийн засгийн мөчлөг дээр арилжаа хийх боломжийг бий болгодог. Гэвч энэ харилцаа ялангуяа зах зээлийн стрессийн үед урьдчилан таамаглах аргагүй байж болно.Өмнөх гүйцэтгэл нь ирээдүйн үр дүнгийн найдвартай үзүүлэлт болохгүй
Бондыг CFD арилжаагаар арилжих нь танд лонг эсвэл шорт позиц нээх боломж олгож, энэ нь та бондын үнэ өсөх эсвэл буурахыг таамаглах боломжтой гэсэн үг юм. Бондыг бүрэн худалдаж авах эсвэл хугацаа дуусахыг хүлээх шаардлагагүй.
Бид АНУ-ын Сангийн сангийн бонд, Их Британийн үнэт цаас, Германы бонд болон евро бүсийн өр зэрэг алдартай хэрэгслүүдийг оролцуулан улсын бонд дээр CFD арилжаа хийхийг санал болгодог.
Capital.com дээр та өндөр хөрвөх чадвартай бондын зах зээлд нэвтэрч, бодит цагийн хүүгийн шийдвэр, инфляцийн мэдээлэл болон геополитикийн өөрчлөлтөд хариу үйлдэл үзүүлэх боломжтой. Лонг болон шорт арилжааг ямар ч шимтгэлгүй (бусад хураамж бодогдоно) болон ил тод спрэдтэй хийгээрэй.
Зах зээлийн өөрчлөлтийг хянахын тулд манай дэвшилтэт график хэрэгслүүд болон үнийн мэдэгдлийг ашиглан, мөн позицоо хамгаалахад туслах эрсдэлийн удирдлагын олон төрлийн хэрэгслүүдийг судлаарай.*
*Стоп лосст баталгаа өгөхгүй. Баталгаат стоп идэвхжсэн үед төлбөр бодогдоно.
