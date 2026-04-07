Хураамж ба шимтгэлүүд

Данс
|
Данс нээх
|
ҮНЭГҮЙ
|
Данс хаах
Бид танаас арилжааны аяллаа дуусгах шийдвэр гаргахад төлбөр авахгүй.
|
ҮНЭГҮЙ
|
Демо данс
Виртуал сантай дадлагын арилжааны орчинд стратегийн дадлага хийгээрэй.
|
ҮНЭГҮЙ
Депозит ба татан авалт
|
Депозитын шимтгэл
Та дансандаа мөнгө нэмэхэд төлбөр төлөхгүй.
|
ҮНЭГҮЙ
|
Депозитын доод хэмжээ
Арилжаа хийж эхлэхийн тулд дансандаа нэмж болох хамгийн доод дүн.
|
10 USD/EUR/GBP банкны карт болон apple pay.*
*Хамгийн багадаа 50 EUR шаардах банкны шилжүүлгээс бусад бүх төлбөрийн хэрэгслүүд (эсвэл таны арилжааны дансны валютаар үүнтэй тэнцэх дүн)
|
Татан авалтын шимтгэл
Таныг Capital.com данснаасаа мөнгөө шилжүүлсний төлөө бид хэзээ ч төлбөр авахгүй.
|
ҮНЭГҮЙ
|
Татан авалтын доод хэмжээ
Карт эсвэл банкны данс руугаа таталт хийж болох хамгийн доод дүн.
|
20 USD/GBP/EUR банкны картаар*
*Таны татаж авах боломжит доод дүн таны төлбөрийн хэрэгслээс хамаараад өөр өөр байж болно (дэлгэрэнгүйг эндээс үзнэ үү). Хэрэв таны дансанд татан авалтын доод дүнгээс бага мөнгө байвал та зөвхөн үлдэгдлээ бүрэн татаж авах боломжтой.
Арилжаа
|
Спред
Таны арилжааг гүйцэтгэх бидний хураамж бол спред буюу худалдан авах, зарах ханшийн зөрүү юм. Илүү ихийг олж мэдэх
|
Спред нь динамик бөгөөд зах зээлийн суурь нөхцлөөс хамааран өөрчлөгддөг. Тодорхой хэрэгслийн дан спредийг эндээсшалгана уу.
Та эхний арилжаанаасаа эхлээд сар бүр спредийнхээ нэг хэсгийг хөнгөлөлт хэлбэрээр буцаан авах болно.
|
Арилжааны шимтгэл
Бид таны арилжаанаас ямар ч шимтгэл авдаггүй.
|
ҮНЭГҮЙ
|
Шөнийн санхүүжилтийн тохируулга (свопууд)*
Таныг тодорхой позицыг шөнө барихад бодогдох тохируулга.
*1:1 хөшүүрэгтэй (ж нь хөшүүрэггүй) CFD позицууд нь хязгаарлагдмал тооны зах зээлээс бусад тохиолдолд шөнийн санхүүжилтэд хамаарахгүй.
|
Лонг эсвэл шорт аль нь байхаас хамаарч хураамж төлөх эсвэл хүлээн авах болно. Хэрэгсэл тус бүрийн хураамжийгэндээсхарна уу.
|
Валютын хөрвүүлэг
Та дансныхаа өөр валютаар зах зээл дээр арилжаа хийхдээ хөрвүүлэх хураамж төлнө.
Мөн та дэд дансууд хооронд мөнгө шилжүүлэхдээ өөр өөр валютаар FX нэмэлт төлбөр төлнө.
|
Форексийн спот ханшийн* 0.7%
*(мэргэжлийн үйлчлүүлэгчдээс 0.5%), таны дансанд гадаад валютаар бэлэн мөнгөний гүйлгээ хийгдсэн тохиолдолд хөрвүүлгийн ханш хэлбэрээр тооцож авна. Жишээлбэл, та:
|
Баталгаатай стоп
Баталгаат стоп лосс (GSL) нь арилжааг зөрүү эсвэл хоцрогдол гэх эрсдэлгүйгээр таны заасан үнийн түвшин дээр хаадаг. Таны алдагдал урьдчилан тооцоолсон түвшнээс хэзээ ч хэтрэхгүй боловч таны GSL идэвхэжсэн тохиолдолд та бага хэмжээний шимтгэл төлөх болно. Илүү ихийг олж мэдэх
|
GSL шимтгэл нь таны арилжаалж буй зах зээл, позицийн нээлтийн ханш болон тоо хэмжээ зэргээс хамаараад хэлбэлзэнэ. Та арилжаа нээхийн өмнө хэлцэлийн тасалбар дээрх шимтгэлийг шалгаж болно. GSL шимтгэлийг хэрхэн тооцдогийг эндээсхарна уу.
Тодорхой хэрэглүүрүүдийн дан спред болон шөнийн санхүүжилтийн тохируулгыг шалгана уу
Спред гэж юу вэ?
Спред гэдэг нь CFD зах зээлийн санал болгох ба авах ханшийн зөрүү юм.
Худалдан авах үнэ нь зарах үнээс үргэлж өндөр байдаг. Тэгэхээр таны арилжаа ашигтай байхын тулд зах зээлийн ханш таны сонгосон чиглэлд спредийн хэмжээнээс илүү хөдөлгөөнд орох ёстой.
Спред нь өдрийн цаг болон зах зээлийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан өөрчлөгдөж болох тул платформын сүүлийн үеийн байдлыг үргэлж шалгах хэрэгтэй.
CFD жишээ
- Танд US Tech 100-ийн 1 гэрээний 12475/76 авах/санал болгох ханшийн саналтай позиц байна.
- Тиймээс энэ зах зээл дээрх спред 1 оноо байна.
- Та позицоо нээхийн тулд энэ спредийн талыг төлж, үүний адилаар мөн хаах болно. Тиймээс спредийн нийт зардал $1 x 1 = $1 байна.
Би спредийнхээ зарим хэсгийг буцааж авч болох уу?
Тийм. Та эхний арилжаанаасаа эхлээд сар бүр спредийнхээ хувийг хөнгөлөлт хэлбэрээр авах болно. Та арилжаа их хийх тусам илүү их мөнгө танд буцаан олгогдоно. Үүнийг хэрхэн ажилладаг талаар илүү ихийг олж мэдээрэй.
Шөнийн санхүүжилтийн тохируулга гэж юу вэ?
Хөшүүрэгтэй арилжааг шөнө нээлттэй орхих бүрд таны позиц санхүүжилтийн зохицуулалтад хамрагдах болно. Тохируулгыг хэрхэн тооцох, та үүнийг төлөх эсвэл хүлээн авах эсэх нь олон хүчин зүйлээс хамаарна. Доорх тооцооллыг харна уу.
Хэрэв та ихэнх зах зээл дээр 1:1 хөшүүрэгтэй (ж нь хөшүүрэггүй) CFD арилжаа хийвэл шөнийн санхүүжилт төлөхгүй эсвэл хүлээн авахгүй. Гэхдээ зарим онцгой тохиолдлууд байдаг:
- Байгалийн хий
- АНУ-ын какао
- Тогтворгүй байдлын индекс (VIX)
- Туркийн лиратай Форекс хослолууд (TRY)
Шөнийн санхүүжилтийн тохируулгыг хэрхэн тооцдог вэ?
Томьёо
Хүүгийн жишиг үзүүлэлтүүд +/- манай өдрийн төлбөр
- Жишиг нь* суурь зах зээлийн валютыг дагадаг, жишээ нь USD-д SOFR эсвэл GBP-ээр илэрхийлэгдсэн зах зээлд SONIA.
Манай өдрийн төлбөр жилийн 4% бөгөөд валютаас хамааран 360 эсвэл 365 өдөрт хуваагдана:
- GBP, CAD, SGD зэргийн хувьд: 4% / 365 = 0.01096%
- USD, EUR, CHF, JPY зэргийн хувьд: 4% / 360 = 0.01111%
Бид зах зээлийн валютын стандартад тохирох хуваагчийг сонгодог.
*Холбогдох хүүгийн жишиг үзүүлэлтэд суурь спредийг тохируулах хураамж багтана. Энэ нь холбогдох хураамжид багтсан болно, жишээлбэл: SOFR, SONIA
CFD жишээ: USD индексүүд
- Танд 20140 ханштай US Tech 100 индексийн 0.6 гэрээ байна гэж бодъё. Таны нийт эрсдэлийн хэмжээ $12,084 болно.
- US Tech 100 индексийг ам.доллараар илэрхийлдэг тул холбогдох суурь хүү буюу SOFR нь одоогоор жилийн 5.01448% буюу өдөрт 0.01393% байна.
- Манай өдрийн төлбөр 0.01111%.
- Лонг позицод та 0.02504% (SOFR + манай хураамж) = $3.03 төлнө.
- Шорт позицод та 0.00282% (SOFR - манай хураамж) = $0.34 хүлээн авна.
CFD жишээ: GBP индексүүд
- Танд 8175 ханштай UK 100 индексийн 1 гэрээ бүхий позиц байна. Таны нийт эрсдэлийн хэмжээ £8,175 болно.
- UK 100 нь GBP-ээр арилжаалагддаг тул холбогдох жишиг ханш нь SONIA буюу одоогоор жил бүр 4.98260% буюу өдөр бүр 0.01365% байна.
- Манай өдрийн төлбөр 0.01096%.
- Та лонг позицод 0.02461% (SONIA + манай хураамж) = £2.01 төлнө.
- Шорт позицод та 0.00269% (SONIA - манай хураамж) = £0.22 хүлээн авна.
Надаас яагаад шөнийн санхүүжилтийн тохируулга авч байгаа вэ?
Позицыг шөнө барихтай холбогдуулан гарах арилжааны зардлыг нөхөхийн тулд танаас шөнийн санхүүжилтийн тохируулгыг авдаг.
Баталгаат стопп лоссын хураамж гэж юу вэ?
Баталгаат стоп лосс (GSL) хураамжийг зөвхөн GSL идэвхэжсэн тохиолдолд авдаг. GSL нь арилжааг зөрүү эсвэл хоцрогдол гэх эрсдэлгүйгээр таны заасан үнийн түвшин дээр хаадаг. Бид таны өмнөөс энэ эрсдэл хүлээж байгаа тул бид (болон бусад үйлчилгээ үзүүлэгчид) GSL-ийн ашиглалтын төлбөр авдаг. Та GSL-ийг сонгосны дараа арилжаа хийхээсээ өмнө хэлцэлийн тасалбараас GSL хураамжийг харж болно.
Баталгаат стоп лоссын хураамжийг хэрхэн тооцдог вэ?
Баталгаат стоп лоссын хураамжийг баталгаат стопын шимтгэл (хувиар), позицийг нээсэн ханш ба тоо хэмжээ гэсэн гурван бүрэлдэхүүн хэсгийг үржүүлж тооцно. Томьёо нь дараах байдлаар харагдана:
Томьёо
GSL хураамж = GSL шимтгэл * позицийг нээсэн ханш * тоо хэмжээ.
Та позиц нээх, GSL-ийг нэмэх үед хэлцэлийн тасалбар дээрх GSL хураамжийн утгыг шалгаж болно.
Бодох хэрэгтэй бусад зүйлсМэдээж бидний хураамж таны арилжааны ашигт байдалд нөлөөлөх цорын ганц хүчин зүйл биш юм. Та дараах зүйлийг бас анхаарч үзэх хэрэгтэй.
Зах зээлийн хөдөлгөөн
Зах зээлийн хөдөлж буй чиглэл болон зай нь таны арилжааны үнэ цэнд нөлөөлөх нь дамжиггүй.
Маржин
Арилжааг нээх ба хадгалахад шаардагдах дүн. Эхлээд та үүнийг төлж чадах эсэх, мөн зах зээлийн нөхцөл байдалд тохируулан маржинг өөрчлөгдөх шаардлага үүсэх эсэх талаар бодож үзээрэй.
Хөшүүрэг
Та өөрт тохирох хөшүүргийг ашиглаж байгаадаа итгэлтэй байх хэрэгтэй. Таны эрсдэлийн хэмжээ таны нээхийн тулд төлсөн дүнгээс хэд дахин их байж болох бөгөөд та хурдан бөгөөд их хэмжээний ашиг, алдагдал хүлээж магадгүй.