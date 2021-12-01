Криптовалютын арилжаа нь ашиг олох зорилготойгоор bitcoin, ether зэрэг дижитал хөрөнгийн ханшийн өсөлт, бууралт дээр позиц нээхийг хэлнэ. Үүнийг CFDгэх мэт дериватив ашиглан хийж болно. Энэ арга нь хувьцаа эсвэл түүхий эдгэх мэт илүү тогтсон хөрөнгийн ангилалд арилжаа хийхтэй адил бөгөөд та тухайн хөрөнгийг шууд эзэмшихийн оронд зөвхөн үндсэн ханшийг арилжаалж байгаатай адил юм.
Криптовалютын CFD арилжаа нь ихэвчлэн хөшүүрэг ашиглан хийгддэг бөгөөд энэ нь маржингэгддэг харьцангуй бага зардлаар позицийн нийт дүнд хандах боломжийг олгодог. Хөшүүрэг нь таны ашиг, алдагдлыг эхний депозитоос илүү их нэмэгдүүлж, маржинтай арилжааг эрсдэлтэй болгодог. Криптовалютын позиц нээх өөр нэг арга бол хэтэвч болон бирж ашиглан дижитал валютыг биечлэн худалдаж авах явдал боловч энэ үед ханшийн уналтыг таамаглах боломжгүй бөгөөд хөрөнгө оруулахын тулд тухайн позицын нийт үнийг бүрэн хэмжээгээр гаргах шаардлагатай болно гэсэн үг юм.
Хүмүүс криптовалютын арилжааг өндөр ашиг олох боломжоос эхлээд төрөлжүүлэх, төвлөрсөн бус байдал мөн 24/7 зах зээлийн хүртээмж зэрэг олон шалтгааны улмаас хийдэг. Сүүлийн жилүүдэд биткойн гэх мэт хөрөнгө асар их хэлбэлзэлтэй үеийг туулж, олон нийтэд танигдаж, нэр хүндтэй болж, таамаглал дэвшүүлэх сонирхлыг нэмэгдүүлсэн. Зарим хүмүүс криптовалютыг валютын ханшийн эрсдэл эсвэл инфляцийн эрсдэлээс хамгаалах хэрэгсэл гэж үздэг бол зарим нь үүний шинэлэг блокчейн технологийг үнэлдэг.
Бид криптовалютын CFD арилжааг санал болгож, шууд худалдан авахгүйгээр ханшийн өөрчлөлтийг дагах боломжийг танд олгож байна. Та бидэнтэй 450 дижитал хөрөнгийн арилжаа хийж, ханшийн уналт ба өсөлтийг чөлөөтэй таамаглах боломжтой.
Манай ухаалаг, ойлгомжтой график хэрэгслүүдийн тусламжтай орох, гарах боломжит цэгүүдийг тодорхойлж, зах зээлийн томоохон хөдөлгөөний талаар танд мэдэгдэх ханшийн мэдэгдлийг тохируулаарай.Манай хэт их алдагдлаас хамгаалах, зах зээлийн эерэг хөдөлгөөнийг бүртгэх трейлинг стоп зэрэг эрсдэлийн удирдлагын олон төрлийн хэрэгслийн тусламжтайгаар зах зээлийн таагүй хөдөлгөөнөөс өөрийгөө хамгаалаарай.*
*Стоп лосст баталгаа өгөхгүй.