Нүүр хуудасЗах зээлүүдХувьцаа
Хөрөнгийн зах зээлийн мэдээлэл, шинжилгээний хэрэгслүүд ба портфолио агуулга. Гүйлгээнд бус арилжаанд зориулсан бүтэцтэй.
Ил тод спрэдтэй бөгөөд далд хураамж байхгүй. Шийдвэр гаргахын өмнөх зардлын тодорхой бүтэц.
Сонгосон US хувьцааны позицуудыг хаагдсаны дараа орлогын мэдээгээр дамжуулан авах боломжтой.
Таван харьяаллын дагуу зохицуулагддаг. Өөрийн хэл дээр дотоод дэмжлэг авах боломжтой.
Виртуал мөнгө, бодит үнэ. Шийдвэр гаргахын өмнөх бодит дансны функцууд.
Арилжааны өмнөх AI туслах ба дүн шинжилгээний хэрэгслүүд. Стоп-лосс* ба тейк профит захиалгууд.
*Стоп лосст баталгаа өгөхгүй. Баталгаатай стоп-лосс захиалга боломжтой боловч идэвхжүүлсэн тохиолдолд хураамжтай.
Хурдан платформтой бас хэрэглэхэд хялбар. Шинэ хэрэглэгч байсан ч анх хэрэглэж эхлэхэд хэцүү байгаагүй. Ялангуяа демо данс нь их хэрэгтэй ба дадлага хийж төрөл бүрийн функцуудийг нь туршиж үзэхэд дэмтэй.
Өсөлт бууралтыг харж болж байна сэтгэл их хангаоуун байна
Great customer service I got to say that. They helped get my account back very fast, after i logged myself out by losing my old email, it was so fast you wouldn’t believe it thank you once again.
I trade every day and Capital is my beloved home. I also create music and you can always feel when something has been created from the heart. Capital has soul!
Love the TV integration. Makes traders life smooth and comfortable.
Манай 4 ба 5 одтой сэтгэгдлүүдийг харуулж байна. GDPR (Мэдээлэл хамгаалах ерөнхий зохицуулалт)-ын шаардлагын дагуу хэрэглэгчийн тодорхой мэдээллийг тэдний хувийн нууцыг хамгаалахын тулд зориуд нэрийг нь нууцалсан болно.
Хувьцаа арилжаа нь компанийн хувьцааны үнэ хөдөлгөөнд үндсэн хувьцааг эзэмшихгүйгээр позицтой болох юм. ETF — биржээр арилжаалагддаг мөнгө — индекс, түүхий эдийн салбар эсвэл түүхий эд зэрэг хөрөнгийн сагсанд нэвтрэх боломжийг нэг хэрэгсэлээр олгодог.
Аль аль нь CFD-ээр арилжаалагдах боломжтой ба энэ нь суурь үнийг хянаж, хувьцаа эсвэл мөнгөний нэгжийг эзэмшихгүйгээр аль ч чиглэлд позицтой болох боломж олгодог гэрээнүүд юм.
Хувьцааны арилжаа нь өргөн зах зээлийн индексийн оронд компанийн тусгай гүйцэтгэлд нөлөөлөх боломж олгодог. Apple-д позицтой байх нь Apple-ийн талаарх тодорхой хүлээлтүүдийг илэрхийлдэг — АНУ-ын технологийн салбар бүхэлдээ биш харин тэдний орлого, бүтээгдэхүүний мөчлөг ба өрсөлдөхүйц байр суурь. ETF нь компанийн дангаар сонгохоос илүүтэй нэг позицоор дамжуулан салбар, индекс эсвэл сэдэвчилсэн өргөн хүрээтэй хандалт.
Хувьцааны үнэ компаниас хамааралтай үйл явдлуудын эргэн тойронд ихээхэн өөрчлөгдөж болно. Орлогын мэдээ, удирдлагын өөрчлөлт, бүтээгдэхүүний мэдэгдэл зэрэг нь хувьцааны үнийн огцом хэлбэлзлийг бий болгох хүчин зүйлсийн нэг юм. Хувьцаа ба ETF CFD-д хөшүүрэг ашиглах боломжтой бөгөөд энэ нь ашиг, алдагдлын аль алийг нэмэгдүүлдэг тул хөшүүрэг нь позицод хэрхэн нөлөөлж болохыг ойлгох нь аливаа арилжааг үнэлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.
Capital·com нь дэлхийн мянга мянган хувьцаа ба ETF дээр ил тод спрэд, тохируулж болох хөшүүрэгтэй CFD-үүдийг санал болгодог. Бүрэн өртөг нь аливаа позиц нээгдэхээс өмнө харагдана.
АНУ-ын сонгосон хувьцаанууд дээрх уртасгасан арилжааны цагууд нь зах зээл хаагдсаны дараа ихэвчлэн гаргадаг орлогын мэдэгдлийн эргэн тойронд позицтой болох боломжтой гэсэн үг юм. Тус платформ нь зах зээлд гарах шинэ жагсаалтуудыг нэмж оруулдаг бөгөөд үүнд саяхан томоохон биржүүд дээр хувьцаагаа байршуулсан компаниуд багтдаг.
Хувьцааны арилжааны талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай.