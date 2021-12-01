Нүүр хуудасЗах зээлүүдХувьцаа

Хувьцаа ба ETF арилжаа

Мянга мянган олон улсын хувьцаа ба ETF CFD-үүд. Сонгосон хөрөнгүүд дээрх өргөтгөсөн арилжааны цагууд 100+ аналитик хэрэгслүүд.

laptop

Хувьцаа ба ETF зах зээлүүд

Тойм хуудас
ЗарахХудалдан авахСпред1 өдрийн өөрчлөлт, %1 өдрийн график
ХудалдагчидХудалдан авагчид
SPCXSpaceX
TSLATesla Inc
MUMicron Technology Inc
SOXLDirexion Daily Semiconductor Bull 3X Shares
SNDKSanDisk Corp
AMDAdvanced Micro Devices Inc
NVDANVIDIA Corp
AAPLApple Inc
MRVLMarvell Technology Group Ltd.
INTCIntel Corp
Хувьцааны үнэ нь заах төлөвтэй бөгөөд бодит зах зээлийн үнээс ялгаатай байж болно.

Данс бүрд суурилуулсан

Мэдээлэл бүр нэг газар

Хөрөнгийн зах зээлийн мэдээлэл, шинжилгээний хэрэгслүүд ба портфолио агуулга. Гүйлгээнд бус арилжаанд зориулсан бүтэцтэй.

Вэб платформыг судлах

Тодорхой зардал, бүрэн харагдах байдал

Ил тод спрэдтэй бөгөөд далд хураамж байхгүй. Шийдвэр гаргахын өмнөх зардлын тодорхой бүтэц.

Үнэ ханш руу очих

Гол хувьцаануудын ажлын уртасгасан цагууд

Сонгосон US хувьцааны позицуудыг хаагдсаны дараа орлогын мэдээгээр дамжуулан авах боломжтой.

Дэлхийн стандарт, дотоодын үйлчилгээ

Таван харьяаллын дагуу зохицуулагддаг. Өөрийн хэл дээр дотоод дэмжлэг авах боломжтой.

Бүх хэрэгсэл, хөрөнгө шаардахгүй

Виртуал мөнгө, бодит үнэ. Шийдвэр гаргахын өмнөх бодит дансны функцууд.

Демо руу очих

Суурилуулсан оюун ухаан ба эрсдэлийн хэрэгслүүд

Арилжааны өмнөх AI туслах ба дүн шинжилгээний хэрэгслүүд. Стоп-лосс* ба тейк профит захиалгууд.

*Стоп лосст баталгаа өгөхгүй. Баталгаатай стоп-лосс захиалга боломжтой боловч идэвхжүүлсэн тохиолдолд хураамжтай.

Хэрэглэгчийн санал хүсэлт ба үнэлгээ

Манай үйлчлүүлэгчдийн санал сэтгэгдлийг тэдний туршлагаас үл хамааран уншина уу.
2026-01-23
U**** M**

Хурдан платформтой бас хэрэглэхэд хялбар. Шинэ хэрэглэгч байсан ч анх хэрэглэж эхлэхэд хэцүү байгаагүй. Ялангуяа демо данс нь их хэрэгтэй ба дадлага хийж төрөл бүрийн функцуудийг нь туршиж үзэхэд дэмтэй.

2021-12-01
N*******

Өсөлт бууралтыг харж болж байна сэтгэл их хангаоуун байна

2025-07-01
V***** F******* N***** S****

Great customer service I got to say that. They helped get my account back very fast, after i logged myself out by losing my old email, it was so fast you wouldn’t believe it thank you once again.

2025-06-24
R**************

I trade every day and Capital is my beloved home. I also create music and you can always feel when something has been created from the heart. Capital has soul!

2025-05-29
C*********

Love the TV integration. Makes traders life smooth and comfortable.

Манай 4 ба 5 одтой сэтгэгдлүүдийг харуулж байна. GDPR (Мэдээлэл хамгаалах ерөнхий зохицуулалт)-ын шаардлагын дагуу хэрэглэгчийн тодорхой мэдээллийг тэдний хувийн нууцыг хамгаалахын тулд зориуд нэрийг нь нууцалсан болно.

4.6
Үнэлгээ ба сэтгэгдлүүд
4.7
Үнэлгээ ба сэтгэгдлүүд
4.6
4.6

Хувьцааны FAQ

Хувьцаа ба ETF арилжаа хэрхэн ажилладаг вэ

Хувьцаа арилжаа нь компанийн хувьцааны үнэ хөдөлгөөнд үндсэн хувьцааг эзэмшихгүйгээр позицтой болох юм. ETF — биржээр арилжаалагддаг мөнгө — индекс, түүхий эдийн салбар эсвэл түүхий эд зэрэг хөрөнгийн сагсанд нэвтрэх боломжийг нэг хэрэгсэлээр олгодог.

Аль аль нь CFD-ээр арилжаалагдах боломжтой ба энэ нь суурь үнийг хянаж, хувьцаа эсвэл мөнгөний нэгжийг эзэмшихгүйгээр аль ч чиглэлд позицтой болох боломж олгодог гэрээнүүд юм.

Хувьцаа ба ETF зах зээлүүд юу санал болгодог

Хувьцааны арилжаа нь өргөн зах зээлийн индексийн оронд компанийн тусгай гүйцэтгэлд нөлөөлөх боломж олгодог. Apple-д позицтой байх нь Apple-ийн талаарх тодорхой хүлээлтүүдийг илэрхийлдэг — АНУ-ын технологийн салбар бүхэлдээ биш харин тэдний орлого, бүтээгдэхүүний мөчлөг ба өрсөлдөхүйц байр суурь. ETF нь компанийн дангаар сонгохоос илүүтэй нэг позицоор дамжуулан салбар, индекс эсвэл сэдэвчилсэн өргөн хүрээтэй хандалт.

Хувьцааны үнэ компаниас хамааралтай үйл явдлуудын эргэн тойронд ихээхэн өөрчлөгдөж болно. Орлогын мэдээ, удирдлагын өөрчлөлт, бүтээгдэхүүний мэдэгдэл зэрэг нь хувьцааны үнийн огцом хэлбэлзлийг бий болгох хүчин зүйлсийн нэг юм. Хувьцаа ба ETF CFD-д хөшүүрэг ашиглах боломжтой бөгөөд энэ нь ашиг, алдагдлын аль алийг нэмэгдүүлдэг тул хөшүүрэг нь позицод хэрхэн нөлөөлж болохыг ойлгох нь аливаа арилжааг үнэлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.

Capital·com дээрх хувьцаа ба ETF арилжаа

Capital·com нь дэлхийн мянга мянган хувьцаа ба ETF дээр ил тод спрэд, тохируулж болох хөшүүрэгтэй CFD-үүдийг санал болгодог. Бүрэн өртөг нь аливаа позиц нээгдэхээс өмнө харагдана.

АНУ-ын сонгосон хувьцаанууд дээрх уртасгасан арилжааны цагууд нь зах зээл хаагдсаны дараа ихэвчлэн гаргадаг орлогын мэдэгдлийн эргэн тойронд позицтой болох боломжтой гэсэн үг юм. Тус платформ нь зах зээлд гарах шинэ жагсаалтуудыг нэмж оруулдаг бөгөөд үүнд саяхан томоохон биржүүд дээр хувьцаагаа байршуулсан компаниуд багтдаг.

Хувьцааны арилжааны талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай.