Хурдан платформтой бас хэрэглэхэд хялбар. Шинэ хэрэглэгч байсан ч анх хэрэглэж эхлэхэд хэцүү байгаагүй. Ялангуяа демо данс нь их хэрэгтэй ба дадлага хийж төрөл бүрийн функцуудийг нь туршиж үзэхэд дэмтэй.
Өсөлт бууралтыг харж болж байна сэтгэл их хангаоуун байна
Great customer service I got to say that. They helped get my account back very fast, after i logged myself out by losing my old email, it was so fast you wouldn’t believe it thank you once again.
I trade every day and Capital is my beloved home. I also create music and you can always feel when something has been created from the heart. Capital has soul!
Love the TV integration. Makes traders life smooth and comfortable.
Манай 4 ба 5 одтой сэтгэгдлүүдийг харуулж байна. GDPR (Мэдээлэл хамгаалах ерөнхий зохицуулалт)-ын шаардлагын дагуу хэрэглэгчийн тодорхой мэдээллийг тэдний хувийн нууцыг хамгаалахын тулд зориуд нэрийг нь нууцалсан болно.
“Форекс” гэдэг нэр томъёо нь гадаад валютын товчлол. Форекс арилжаа нь олон улсын валютыг худалдан авах, зарах үйл явц бөгөөд тэдгээрийн хоорондох ханшийн хэлбэлзлээс ашиг олох зорилготой.
Ингэснээр та еврог ам.долларын эсрэг (EUR/USD) арилжаалж болно. EUR/USD хослолыг худалдаж авна гэдэг нь та еврогийн ханш доллартай харьцуулахад өсөхийг таамаглаж байна гэсэн үг. Ихэнх валютын хослол аравтын дөрвөн бутархай хүртэл ханштай байдаг тул хөдөлгөөний нэг цэг (пип) нь аравтын дөрөв дэх бутархайтай холбоотой байдаг.
Capital.com дээр та CFD ашиглан спот форекс болон форекс форвард гэрээг хоёуланг нь арилжаалах боломжтой бөгөөд энэ нь танд ирээдүйн ханшийн хөдөлгөөний таамаглал дэвшүүлэх боломж олгодог бөгөөд үүнийг ихэвчлэн валютын эрсдэлээс хамгаалах эсвэл макро эдийн засгийн хүлээлтэд үндэслэн арилжаа хийхэд ашигладаг.
Форексийн зах зээл арилжааны хэмжээгээрээ дэлхийд хамгийн том зах зээл юм. Энэ нь 24/5 нээлттэй бөгөөд маш өндөр хөрвөх чадвартай тул та хүссэн үедээ арилжаанд орж, гарах боломжтой. Өндөр хөрвөх чадвар нь спрэд зарим бага хөрвөх чадвартай хөрөнгийн ангиллаас бага байх хандлагатай гэсэн үг юм.
Валютын зах зээл дээрх хөдөлгөөн бага байж болох ч ердийн арилжааны нөхцөлд өдөр тутмын дундаж хөдөлгөөн 1%-иас бага байгаа нь тэдгээрийг аравтын дөрвөн бутархай хүртэл арилжаалдаг нь маш ашигтай арилжааны орчинг бүрдүүлдэг. Арилжааны үйлчилгээ үзүүлэгчдийн санал болгож буй хөшүүрэг нь жижиглэнгийн арилжаачдын өртөлтийг 30:1 хүртэл нэмэгдүүлж болно. Энэ нь суурь зах зээл дэх жижиг хөдөлгөөнүүд нь их хэмжээний ашиг эсвэл алдагдал үүсгэж, хөшүүрэгтэй арилжааг эрсдэлтэй болгодог гэсэн үг юм.
Форекс форвард нь танд урт хугацааны позиц эсвэл хедж боломжуудыг олгох боломжтой, учир нь та спот үнээр биш харин ирээдүйн хүлээгдэж буй ханшаар арилжаа хийнэ.
Бид спот форекс болон форекс форвард дээр CFD арилжаа санал болгодог бөгөөд энэ нь танд валютыг шууд худалдаж авах эсвэл солих шаардлагагүйгээр валютын хослолын үнийн хэлбэлзлийг мэдэх боломж олгоно. Та бидэнтэй хамт шорт, лонг аль алинаар нь 120 валютын хослолын арилжаа хийх боломжтой.
Манай ухаалаг, ойлгомжтой диаграм хэрэгслүүдийг ашиглан боломжит орох болон гарах цэгүүдийг тодорхойлж, зах зээлийн чухал өөрчлөлтүүдийн талаар танд мэдэгдэх үнийн мэдэгдлийг тохируулаарай. Манай хэт их алдагдлаас хамгаалах, зах зээлийн эерэг хөдөлгөөнийг бүртгэх трейлинг стоп зэрэг эрсдэлийн удирдлагын олон төрлийн хэрэгслийн тусламжтайгаар зах зээлийн таагүй хөдөлгөөнөөс өөрийгөө хамгаалаарай.*
Форекс арилжаа болон форекс арилжааны стратегиудын талаар илүү ихийг олж мэдээрэй.
Манай гол валютын хослолуудын талаар илүү ихийг олж мэдэж, арилжааны стратегиа сайжруулаарай.
Хамгийн сүүлийн үеийн форекс зах зээлийн мэдээлэл, ойлголт, дүн шинжилгээгцаг алдалгүй аваарай.
*Стоп лосст баталгаа өгөхгүй. Баталгаатай стоп лоссыг идэвхжүүлсэн тохиолдолд хураамж бодогдоно.
