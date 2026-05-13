Эмзэг байдал: Юуг анхаарах хэрэгтэй вэ?
Capital.com-д бид үйлчлүүлэгчдийнхээ санхүүгийн, бие махбодийн болон сэтгэцийн эрүүл мэндийг боломжтой бүх газар дэмжих үүрэг хүлээдэг. Арилжаа нь стресстэй байж болох бөгөөд санхүүгийн зах зээл дотор болон гадна үйлчлүүлэгчийн зан төлөвт нөлөөлж болзошгүйг бид ойлгож байна. Ийм учраас та дараах болзошгүй эмзэг байдлуудад анхаарах нь чухал:
- Өрхийн зардалд зориулагдсан хөрөнгөөр арилжаа хийх
- Алдах боломжгүй хөрөнгөөр арилжаа хийх
- Ажил хийх эсвэл ойр дотны хүмүүстэйгээ уулзахын оронд арилжаанд хэт их цаг зарцуулах
- Эрсдэлийн зөв менежментгүйгээр бодлогогүй арилжаа хийх
- Арилжааны муу үр дүнд анхаарлаа төвлөрүүлэх
- Арилжааны дарамтыг эм хэрэглэх замаар даван туулахыг оролдох
Таны эмзэг байдлын эрсдэл
Хэдийгээр та зах зээлийг удирдах туршлагатай байсан ч арилжааны явцад ямар ч үед эмзэг байдал үүсэж болно. Үүнтэй холбогдуулаад өөрсдийн санаа зовоосон асуудлаа бидэнд илэрхийлсэн эсвэл тодорхой зан байдлыг харуулсан бүх үйлчлүүлэгчдэд бид дэмжлэг үзүүлэхэд бэлэн байна.
Эмзэг үйлчлүүлэгчид дараах нэг буюу хэд хэдэн үйлдлийг хийж болно:
- Өөрийн болон гэр бүлийн гишүүдийн санхүүгийн сайн сайхан байдлыг эрсдэлд оруулах
- Хэвийн хэмжээнээс их позицтой алдагдал хөөх
- Позицыг санхүүжүүлэхийн тулд өрөнд орох
- Арилжааны үйл ажиллагааны талаар гэр бүлдээ мэдэгдэхгүй байх
Өөрсдийгөө эрсдэлд орсон гэж сэжиглэж байгаа хүмүүс дараах асуултуудыг өөрөөсөө асууж болно:
- Би эрүүл хооллолт, дасгал хөдөлгөөн хийх, зах зээлээс завсарлага авах зэргээр оюун ухаан, бие бялдрын хувьд өөртөө анхаарал тавьж байна уу?
- Арилжаа миний унтах/идэх зуршилд нөлөөлж байна уу?
- Миний арилжааны үйл ажиллагаа миний бусадтай харилцах харилцаанд зүй бусаар нөлөөлж байна уу?
- Би арилжааны алдагдлыг даван туулахын тулд эм хэрэглэж байна уу?
- Миний арилжааны үр дүн миний өөрийгөө үнэлэх мэдрэмжид нөлөөлж байна уу?
- Арилжааны сөрөг үр дүнгийн улмаас надад амиа хорлох мэдрэмж төрдөг үү?
Хэрэв та эдгээрийн аль нэгэнд тийм гэж хариулсан бол бидэнтэй холбогдожболно.
Хэрэв та эмзэг байдалд орвол яах вэ
Capital.com-д бид эмзэг байдлын зарим шинж тэмдгийг илрүүлэхэд чиглэсэн олон төрлийн арга хэмжээ авч байна. Хэрэв таны дансны үйл ажиллагаа түгшүүртэй байгаа нь мэдэгдвэл манай систем танд мэдэгдэх бөгөөд манай агентууд тантай холбогдож болзошгүй эмзэг байдлын талаар ярилцаж, таны нөхцөл байдлыг сайжруулах алхмуудыг танд мэдээлэх болно.
Бид эмзэг байж болзошгүй зан үйлийн бүх хэлбэрийг тодорхойлж, хянах боломжгүй. Хэрэв таны арилжааны зан үйл өөрчлөгдсөний үр дүнд танд дэмжлэг хэрэгтэй болбол бид туслахад бэлэн байна. Гэвч та үүнийг манай дэмжлэгийн ажилтнуудад аль болох хурдан мэдээлэх нь чухал юм.Таны эрсдэлийн удирдлагын арга барил бүтэлгүйтсэн эсвэл арилжаа хийхэд зарцуулж буй цаг хугацаандаа сэтгэл хангалуун бус байгаа зэрэг аль нь ч байсан та санаа зовнилоо илэрхийлэх аюулгүй мөн дэмжлэг үзүүлэх орчин байгаа гэдэгт итгэлтэй байж болно.
Бүртгэлийг түр эсвэл бүрмөсөн түдгэлзүүлэх нь бидний сонголт бөгөөд хэрэв таны арилжааны зан байдал илүү тухтай санагдаж эхэлбэл дахин идэвхжүүлэх хүсэлт гаргах боломжтой.
Алдаа гарсан уу?
Таны бүртгэлийг алдааны улмаас түдгэлзүүлсэн байж магадгүй; жишээ нь, хэрэв та хөрөнгийн мэдүүлгээ удаан хугацаанд шинэчлээгүй бол. Энэ тохиолдолд хэрэв манай дэмжлэгийн ажилтан тантай холбогдсон бол тодруулна уу. Манай баг нөхцөл байдлыг аль болох хурдан шийдвэрлэхийг хичээх болно.