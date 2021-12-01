Түүхий эд эсвэл хөдөө аж ахуйн анхдагч бүтээгдэхүүнийг худалдан авах, зарах үйл ажиллагааг түүхий эдийн арилжаа гэнэ. Алт эсвэл газрын тос зэрэг ихэвчлэн байгалиас олборлодог нөөц нь хатуу түүхий эд, харин мал аж ахуй, газар тариалангийн бүтээгдэхүүн нь зөөлөн түүхий эд юм.
Хөгжиж буй соёл иргэншлүүд хоол хүнс, хангамжаа солилцдог тул түүхий эдийн арилжаа нь бусад бүх төрлийн арилжаанаас өмнө байсан. Орчин үед биет түүхий эдийн зах зээл нь фьючерсийн ханшаас ихээхэн хамааралтай байгаа нь үйлдвэрлэгчдэд (тариаланчид гэх мэт) ханшийг худалдан авагчдаас урьдчилж авах боломжийг олгож байна.
Гэсэн ч өнөөдөр буй түүхий эдийн биржийн нарийн төвөгтэй сүлжээ нь таамаглал дэвшүүлж буй арилжаачдад эдгээр хөрөнгийн үнийн хөдөлгөөнийг богино хугацаанд - спот арилжаа эсвэл түүхий эдийн фьючерсээр дамжуулан харах боломж олгодог.
Capital.com дээр та зах зээлтэй хэрхэн харилцахыг хүсэж байгаагаас хамааран CFD-ийг түүхий эдийн спот үнэ болон фьючерстэй холбоотой хэрэгслүүдийн аль алин дээр арилжаалах боломжтой.
Түүхий эдийн арилжаа нь газрын тос, байгалийн хий, металл болон бусад бүтээгдэхүүний ханшид хандах боломжийг олгодог бөгөөд хөрөнгийг биечлэн хүргэх эсвэл хадгалах тал дээр санаа зовох шаардлагагүй.
Түүхий эдийн фьючерс нь нэмэлт уян хатан байдал санал болгодог бөгөөд энэ нь арилжаачдад стандартжуулсан гэрээний дагуу ирээдүйн үнийн хөдөлгөөнд таамаглал дэвшүүлэх боломж олгодог. Нийлүүлэлт болон эрэлтийн хүлээлт байнга өөрчлөгддөг түүхий нефть, байгалийн хий, улаан буудай зэрэг зах зээлд фьючерст суурилсан үнэ тогтоох нь түгээмэл байдаг.
Физик фьючерс гэрээнээс ялгаатай нь CFD нь хөрөнгийн өмчлөл эсвэл хугацаа нь дууссаны дараа хүргэлт шаарддаггүй тул та спот үнэ болон фьючерстэй холбоотой хэрэгслүүдийн аль алин дээр лонг эсвэл шорт арилжаа хийж, хүссэн үедээ (зах зээлийн цагаас хамаараад) позицоо хаах боломжтой.
Олон хөрөнгө оруулагчид түүхий эдийг инфляцийн эсрэг эрсдэлээс хамгаалах хэрэгсэл гэж үздэгийн учир нь тэдгээрийн ханш бусад хөрөнгөтэй өндөр харилцан хамааралгүй байдаг. Ялангуяа алт эдийн засгийн тодорхой бус цаг үед үнэ цэнээ хадгалах хандлагатай байдаг тул түүхэндээ аюулгүй хөрөнгөд тооцогддог.
Түүхий эдийн арилжаа нь танд хөшүүрэг ашиглан өртөлтөө нэмэгдүүлэх боломж олгоно. Энэ нь таны ашиг, гэхдээ мөн алдагдлыг нэмэгдүүлэх боломжтой. Учир нь хоёулаа позицын нийт үнэд тулгуурлана.
Бид байнга өсөн нэмэгдэж буй түүхий эд, фьючерс дээр суурилсан хэрэгслүүд дээр CFD арилжаа санал болгодог бөгөөд ингэснээр та хөрөнгийг бүрэн худалдаж авахгүйгээр үнийн хэлбэлзэлд хандах боломжтой болно.
Бид алдартай түүхий эд дээр спот үнэ, фьючерсээс гаралтай зах зээлд нэвтрэх боломж олгодог бөгөөд ингэснээр та хэзээ, хэрхэн арилжаа хийхээ уян хатан байдлаар шийдэж чадна.
Манай ухаалаг, ойлгомжтой диаграм хэрэгслүүдийг ашиглан боломжит орох болон гарах цэгүүдийг тодорхойлж, зах зээлийн чухал өөрчлөлтүүдийн талаар танд мэдэгдэх үнийн мэдэгдлийг тохируулаарай.
*Стоп лосст баталгаа өгөхгүй. Баталгаатай стоп лоссыг идэвхжүүлсэн тохиолдолд хураамж бодогдоно.