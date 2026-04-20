21 хугацааны хүрээ, 38+ суурилуулсан индикаторууд болон 44 аналитик объект
Тогтвортой байдал, гүйцэтгэлийн хурдыг нэмэгдүүлэх 64-bit, олон урсгалтай архитектур
EA болон MQL5 хөгжүүлэлтийн орчноор дамжуулан алгоритмын арилжааг дэмжих
Өөрийн индикатор, скрипт болон арилжааны роботуудыг бүтээж, тохируулаарай
Худалдан авах стоп лимит ба зарах стоп лимит зэрэг захиалгын зургаан төрөл
Таны арилжааны хэв маягт тохирох шуурхай, зах зээл, хүсэлт болон солилцоо гэсэн дөрвөн горимоор хийх гүйцэтгэл
Capital.com дээр MetaTrader 5-ыг тохируулахад ердөө хэдхэн минут болно.
|
Функц
|
MT5
|
MT4
|
Хамрах хугацаа
|
21
|
9
|
Техникийн үзүүлэлтүүд
|
80+
|
30
|
Эдийн засгийн хуанли
|
✔️
|
❌
|
Стратеги шалгагч
|
Олон урсгалтай
|
Нэг урсгалтай
|
Хеджинг
|
✔️
|
✔️
|
Хөрөнгийн ангилал
|
Бусад (үүнд хувьцаа, ETF-үүд орно)
|
Форекс & CFD
MetaTrader 5 (MT5) нь дэвшилтэт график хэрэгслүүд, хурдан гүйцэтгэл, алгоритмын арилжаагаараа танигдсан олон актив бүхий арилжааны платформ юм. Үүнийг арилжаачид стратегидаа илүү их хяналт, тохируулга хийхийн тулд дэлхий даяар хэрэглэдэг.
Төхөөрөмж дээрээ (Mac, Windows, гар утас эсвэл вэб) MT5-ыг татаж авахаас эхэлнэ. Capital.com нэвтрэх мэдээллээрээ нэвтрээд, дараа нь платформын хэрэгслүүдийг судлаарай - графикуудыг тохируулж, индикаторуудыг нэмж, хуудсан дээрээс шууд арилжаа байршуулна.
Нэвтэрч орсны дараа зах зээлээ сонгоод, захиалгын төрлөө (зах зээл эсвэл хүлээгдэж буй) сонгоод, арилжааны хэмжээгээ тохируулаад Худалдаж авах эсвэл Зарах дээр дарна уу. MT5 нь зургаан хүлээгдэж буй захиалгын төрөл, стоп лосс болон тейк профит түвшингүүд, мөн хурдан гүйцэтгэлд зориулсан нэг товшилтын арилжааг дэмждэг.