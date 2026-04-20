Capital.com дээрх MT5 арилжаа

Өөрийн мэдэх MetaTrader хэрэгслүүдийг манай шагнал хүртсэн үйлчилгээ, бага спрэд болон хөрөнгийн бүх ангилалд хандах онцгой эрхтэй хослуулаарай.

Capital.com хэрхэн MT5-ыг шинэ түвшинд аваачдаг вэ

Capital.com-ын дэмждэг MT5

Манай ил тод үнэ, олон хэл дээрх дэмжлэг болон өргөн хүрээний зах зээлд хийх хандалтаар баталгаажсан итгэл хүлээх, дараагийн үеийн MT5 платформ дээр арилжаа хийгээрэй.

Шагнал хүртсэн крипто CFD-үүд

2025 оны ForexBrokers.com шагнал гардуулах ёслолын “Хамгийн олон криптовалют” болон “Шилдэг крипто арилжаа” шагналын эзэн. MT5 дээрх хамгийн өргөн крипто CFD хүрээний аль нэгд хандаарай.

Автоматжуулах дээд зэргийн боломжтой

Мэргэжлийн зөвлөхүүд (EA)-д бүрэн хандаарай – хязгаарлалт байхгүй. Стратегиа автоматжуулах, тик өгөгдөл ашиглан эргүүлэн шалгах, өөрийн хүссэнээр арилжаа хийх бүрэн эрх чөлөөг эдлээрэй.

Асар том хөрөнгийн хүрээ

100 валютын хослол, 30 криптовалют, 30 түүхий эд, 20 индекс ба сонгосон хувьцаа
MT5 гэрээний тодорхойлолтын PDF файлд хандах

Арилжаачид яагаад MetaTrader 5-ыг сонгодог вэ

MetaTrader 5 (MT5) нь форекс, хувьцаа, индекс, крипто болон түүхий эдийн хурдан бөгөөд уян хатан арилжааны платформ юм. Энэ нь MT4-өөс илүү дэвшилтэт график, илүү олон захиалгын төрөл ба илүү гүн гүнзгий тохируулгыг санал болгодог.

21 хугацааны хүрээ, 38+ суурилуулсан индикаторууд болон 44 аналитик объект

Тогтвортой байдал, гүйцэтгэлийн хурдыг нэмэгдүүлэх 64-bit, олон урсгалтай архитектур

EA болон MQL5 хөгжүүлэлтийн орчноор дамжуулан алгоритмын арилжааг дэмжих

Өөрийн индикатор, скрипт болон арилжааны роботуудыг бүтээж, тохируулаарай

Худалдан авах стоп лимит ба зарах стоп лимит зэрэг захиалгын зургаан төрөл

Таны арилжааны хэв маягт тохирох шуурхай, зах зээл, хүсэлт болон солилцоо гэсэн дөрвөн горимоор хийх гүйцэтгэл

Capital.com дансаа MT5-тай холбоно уу

Capital.com дээр MetaTrader 5-ыг тохируулахад ердөө хэдхэн минут болно.

Алхам 1

MT5-ыг идэвхжүүлэхийн тулд Capital.com дансаа нээгээрэй (та арилжаа хийхээр аль хэдийн баталгаажсан эсэхээ шалгаарай).

Алхам 2

Манай алхамчилсан зааварчилгааны зааврыг дагаж манай апп эсвэл вэб платформ дээр MT5 дансаа үүсгээрэй.

Алхам 3

Гар утасны үйлдлийн систем, вэб эсвэл зөөврийн компьютерт зориулсан MT5 татаж аваарай. Үйлчлүүлэгчийн MT5 дотор MT5 нэвтрэх мэдээллээ оруулна уу. Одоо та MT5 дээр арилжаа хийхэд бэлэн боллоо.

Таны зах зээл, таны хөшүүрэг

US Tech 100, bitcoin, USD/JPY, байгалийн хий болон бусад олон мянган зүйлс дээр өөрт тохирох хөшүүргийг сонгон CFD арилжаа хийгээрэй.
Ил тод, өрсөлдөхүйц шимтгэл

0% шимтгэл, байнгын. Хөшүүрэггүй хувьцаа болон криптогийн CFD дээр 0% шөнийн санхүүжилт. Манай шимтгэлийн ил тод бүтэцтэй холбоотой бусад шимтгэлүүдийг шалгана уу
Англи хэл дээр 24/7 дэмжлэг

Таны данс эсвэл бидэнтэй арилжаа хийх талаар асуух асуулт байна уу? Манай найрсаг, тусархаг багтай утас, имэйл, Whatsapp эсвэл шууд чатаар холбогдоорой. Англи хэл дээр 24/7, герман, итали, испани хэл дээр ажлын цагаар. 
Арилжаа хийхэд танд хэрэгтэй бүх зүйл

Хурдан график дээр хэд хэдэн зах зээлийг харьцуулах.100+ үзүүлэлттэй арилжаа хийж болох хөдөлгөөнүүдийг олох. Платформ дээрх мэдээнээс шууд арилжаа хийх. TradingView болон MT4 саадгүй интеграцчилал. 
Танд арилжаа хийхэд туслах бусад аргууд

MetaTrader 5 ба MetaTrader 4 хоорондоо ямар ялгаатай вэ?

Функц

MT5

MT4

Хамрах хугацаа

 21

9

Техникийн үзүүлэлтүүд

80+

30

Эдийн засгийн хуанли

✔️

Стратеги шалгагч

Олон урсгалтай

Нэг урсгалтай

Хеджинг

✔️

✔️

Хөрөнгийн ангилал

Бусад (үүнд хувьцаа, ETF-үүд орно)

Форекс & CFD

FAQ

MetaTrader 5 гэж юу вэ?

MetaTrader 5 (MT5) нь дэвшилтэт график хэрэгслүүд, хурдан гүйцэтгэл, алгоритмын арилжаагаараа танигдсан олон актив бүхий арилжааны платформ юм. Үүнийг арилжаачид стратегидаа илүү их хяналт, тохируулга хийхийн тулд дэлхий даяар хэрэглэдэг.

MetaTrader 5-ыг хэрхэн ашиглах вэ

Төхөөрөмж дээрээ (Mac, Windows, гар утас эсвэл вэб) MT5-ыг татаж авахаас эхэлнэ. Capital.com нэвтрэх мэдээллээрээ нэвтрээд, дараа нь платформын хэрэгслүүдийг судлаарай - графикуудыг тохируулж, индикаторуудыг нэмж, хуудсан дээрээс шууд арилжаа байршуулна.

MetaTrader 5-ыг хэрхэн ашиглах вэ

Нэвтэрч орсны дараа зах зээлээ сонгоод, захиалгын төрлөө (зах зээл эсвэл хүлээгдэж буй) сонгоод, арилжааны хэмжээгээ тохируулаад Худалдаж авах эсвэл Зарах дээр дарна уу. MT5 нь зургаан хүлээгдэж буй захиалгын төрөл, стоп лосс болон тейк профит түвшингүүд, мөн хурдан гүйцэтгэлд зориулсан нэг товшилтын арилжааг дэмждэг.

