Дүгнэлт
- Бид спрэд, баталгаатай стоп лосс захиалгууд, валют хөрвүүлгийн шимтгэл болон шөнийн санхүүжилтээс мөнгө олдог. Та бидэнтэй арилжих ямар ч позицдоо шимтгэл төлөхгүй.
- Үйлчлүүлэгчдэдээ илүү сайн шийдвэр гаргахад нь туслах эрхэм зорилгынхоо дагуу бид үйлчлүүлэгчдэд арилжаа хийхэд нь туслах хэрэгслүүдэд ихээхэн хөрөнгө оруулалт хийсэн.
- Capital.com нь жижиг үйлчлүүлэгчдэд хасах үлдэгдлийн хамгаалалтыг хэрэгжүүлдэг тул арилжааны алдагдал дансны мөнгөн дүнгээс хэзээ ч хэтрэхгүй. Хэрэв та маржин дуудлагын дараа позицоо хадгалж авч үлдэхийг хүсвэл маржины шаардлагад нийцүүлэхийн тулд таны арилжаа хаагдахаас урьдчилан сэргийлж илүү их мөнгө байршуулах боломжтой.
- Бид үйлчлүүлэгчидтэйгээ итгэлцэл дээр суурилсан урт хугацааны харилцаа бий болгохыг зорьдог.
Спред
Спред нь арилжаа хийж болох зах зээлийн санал болгох ба авах ханшийн зөрүү бөгөөд бидэн шиг брокеруудын мөнгө олох үндсэн арга юм. Спред нь үндсэн хөрөнгө болон зах зээлийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан өөр өөр хэмжээтэй байж болно.
Жишээ нь, ихэвчлэн EUR/USD, алт гэх мэт их эзлэхүүнтэй зах зээл нь эрдэнэ шиш, жүржийн шүүс гэх мэт бага арилжаалагддаг төрлүүдээс бага спредтэй байж болно. Энэ нь хөрвөх чадвар өндөртэй зах зээлийг арилжаалах нийт зардал нь хөрвөх чадвар багатай зах зээлээс хамаагүй бага байж болно гэсэн үг юм. Гэсэн хэдий ч хөрвөх чадвар багатай зах зээлүүд ихэвчлэн өндөр хэлбэлзэлтэй байдаг бөгөөд энэ нь өндөр өртөгтэй хэдий ч эрсдэлээ мэддэг арилжаачдыг татах боломжтой байдаг.
Хөрөнгийн санал болгох, авах ханшийн зураглал нь манай шимтгэл урган гардаг спредийг харуулна. Спредийн хэмжээ нь зах зээлийн хөрвөх чадвар, хэлбэлзэл зэрэг хүчин зүйлсэд суурилсан зах зээлээс хамаараад өөр өөр байж болох бөгөөд энэ нь таны арилжааны зардал мөн адил өөр байж болно гэсэн үг юм. Та позиц нээхээсээ өмнө арилжааны зардлын талаар мэдэж байгаа эсэхээ байнга шалгаарай.
Спредийн жишээ
Та индексийн хөдөлгөөний нэг цэг тутам нь 1 доллартай тэнцэх нэг US 500 CFD гэрээгээр арилжаалж байна гэж бодъё. Энэ индексийн спред 0.8 оноо байна. Энэ нь таны спредийн зардал $1 X 0.8 = $0.80 гэсэн үг. Та шинэ позиц нээж, хэмжээгээ 10 гэрээ болгож нэмэгдүүлнэ. Таны позицын спредийн зардал одоо $0.8 X 10 = $8 байх болно.
Одоо та GBP/USDхослолыг £10,000-ээр (мөн мини лот гэж нэрлэдэг) 0,00013 спредтэй (1.3 оноотой тэнцэх) арилжаалж байна гэж бодъё. Та позицийг нээж, хаахад 0,00013 X 10,000 = $1,30-тай тэнцэх спрэд төлөх болно.
Баталгаатай стоп лосс захиалгууд
Стандарт стоп лосс захиалга нь үнэт цаасыг тодорхой түвшинд зарах заавар юм. Гэсэн хэдий ч “хоцрогдлын” улмаас жирийн стоп лосс хүссэн ханшаар биелнэ гэсэн баталгаа байхгүй. Жишээлбэл, зах зээлийн цоорхойны үед стандарт стоп нь заасан түвшин гэхээс илүү дараагийн боломжит үнээр биелдэг. Хоцрогдол нь зах зээлийн хэлбэлзэл эсвэл хөрвөх чадвар бага үед тохиолддог.
Үүний зэрэгцээ баталгаат стоп лосс захиалга буюу GSLO нь хоцрогдол эсвэл зах зээлийн зөрүүнээс үл хамааран арилжааг тодорхой ханш дээр хаахыг баталгаажуулдаг стопын нэг төрөл юм. GSLO нь таны арилжаа таны хүлээгдэж буй ханш дээр биелнэ гэсэн баталгааг өгч чадах ч, шимтгэл бас төлж магадгүй гэдгийг анхаарах нь чухал. Стандарт стоптой харьцуулсан GSLO-ийн жишээг доор харуулав.
Шөнийн санхүүжилт
Шөнийн санхүүжилт гэдэг нь хэрэв позицоо шөнө барих тохиолдолд тухайн салбарын стандартад нийцсэн өдөр бүр төлөх хураамж юм. Бид үүнийг зах зээлийн стандарт цагаас бусад үед позицыг барих зардлыг нөхөхийн тулд авдаг. Гэсэн хэдий ч зарим тохиолдолд үүнийг таны дансанд шилжүүлж болно. Позиц нээхээсээ өмнө "Зах зээлийн мэдээлэл" табыг шалгах нь чухал.
Таны арилжаалж буй хөрөнгийн ангиллаас хамааран шөнийн санхүүжилтийг өөр өөр янзаар тооцдог. Үүнд нөлөөлж болох хүчин зүйлс нь хүүгийн жишиг үзүүлэлтүүд (жишээ нь SONIA эсвэл SOFR), шөнийн тохируулга, шөнийн своп ханш болон манай өдөр тутмын шимтгэл зэрэг юм. Хөрөнгийн ангилал тус бүрийн хураамжийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн бүрэн задаргаа, мөн үүнийг хэрхэн хэрэглэдгийг харуулсан арилжааны жишээг манай хураамж ба шимтгэлийн хуудаснаас олж болно.
Та үүнийг бас сонирхож магадгүй ...
Манай бизнесийн гол чиг үүргүүдийг гэрэлтүүлэх хэд хэдэн чухал эх үүсвэрийг харна уу.
- Хураамж ба шимтгэлүүд
- Бид таны мөнгийг хэрхэн зохицуулдаг вэ
- Арилжааны төрлүүд