Нүүр хуудасЗах зээлүүдхүүгийн хувь хэмжээнүүд

Хүүгийн хувь хэмжээний арилжаа

CFD арилжаан дээр дэлхийн хүүгийн түвшний өөрчлөлттэй холбогдсон хэрэгслүүд дээр позиц нээгээрэй. Capital.com вэб платформ эсвэл апп дээр индекс, түүхий эдээс эхлээд бонд хүртэл бүх зах зээлийг судлаарай.

Хүүгийн хувь хэмжээний арилжаа гэж юу вэ?

Хүүгийн хувь хэмжээний арилжаанд АНУ-ын Холбооны сангийн хүү, Английн банкны суурь хүү эсвэл Европын Төв банкны хадгаламжийн хүү зэрэг төв банкны хүүгийн ирээдүйн өөрчлөлттэй холбоотой хэрэгслүүд дээр таамаглал дэвшүүлэх явдал хамаарна.

Та CFD-ийг хүүгийн хувь хэмжээтэй холбогдсон зах зээлүүд дээр арилжаалах боломжтой, үүнд богино хугацааны хүүгийн хувь хэмжээний фьючерс, засгийн газрын бондын фьючерс болон бондын байнгын фьючерс орно. Эдгээр хэрэгслүүд ихэвчлэн мөнгөний бодлого, инфляци, макро эдийн засгийн мэдээлэлтэй холбоотой хүлээлтүүдэд хариу үйлдэл үзүүлэх хандлагатай байдаг.

Яагаад хүүгийн хувь хэмжээг арилжаална гэж?

Хүүгийн хувь хэмжээ нь дэлхийн эдийн засагт гол үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд зээл авах зардлаас эхлээд хөрөнгийн үнэлгээ хүртэл бүх зүйлд нөлөөлдөг. Төв банкууд хүүг өсгөх эсвэл бууруулахад форекс, хувьцаа, түүхий эд болон ялангуяа бондын зах зээлд нөлөөлж болно.

Хүүгийн хувь хэмжээний фьючерс эсвэл бондын фьючерс арилжаа хийх нь танд эдгээр ханшийн хөдөлгөөн дээрх хүлээлтэд үндэслэн үйлдэл хийх боломж олгоно - гол мэдэгдлүүдийн эргэн тойронд чангарах, сулрах эсвэл зүгээр хэлбэлзэл гарах төлөвтэй байгаа эсэхээс үл хамаарна.

Жишээлбэл:

  • Хэрэв арилжаачид АНУ-ын Холбооны нөөцийн сан хүүгээ өсгөнө гэсэн хүлээлттэй байгаа бол АНУ-ын Сангийн яамны фьючерсийн үнэ түүхэндээ урьдчилан таамаглаж байсанчлан буурах хандлагатай байдаг.
  • Хэрэв Европын Төв Банк буурах төлөвтэй байвал зах зээл хүүгийн урьдчилсан тооцоогоо өөрчлөхөд Euribor фьючерс ихэвчлэн өсөлтөд хүргэж болзошгүй.

CFD арилжаагаар та энэ хөдөлгөөнүүд дээр үндсэн хөрөнгийг эзэмшихгүйгээр лонг эсвэл шорт позицоор орох боломжтой. Мөн танд хөшүүрэг ашиглан эрсдэлээ тохируулах уян хатан байдал байх боловч хөшүүрэг нь эрсдэлийг төдийгүй боломжит шагналыг нэмэгдүүлдэг гэдгийг санаарай.

Яагаад Capital.com дээр хүүгийн хувь хэмжээний зах зээлд арилжаа хийх вэ?

Capital.com дээр та хүүгийн хувь хэмжээний зах зээлүүд дээр CFD арилжаа хийх боломжтой.

Та төв банкны уулзалтын үеэр арилжаа хийж байгаа, инфляцийн гэнэтийн зүйлд хариу үйлдэл үзүүлж байгаа эсвэл хүүгийн эрсдэлийг хедж хийхийг хүсэж байгаа эсэхээс үл хамааран манай платформ танд эдгээрийг хийх хэрэгслүүдийг өгөх болно.

  • 3 сарын хугацаатай SONIA болон Euribor зэрэг зах зээлд нэвтрэх
  • Бодит цагийн үнэ болон мэдээлэл бүгд платформд байдаг тул та томоохон мэдээллүүдийн түрүүнд алхах боломжтой
  • Үнийн мэдэгдэл болон стоп лосс зэрэг дэвшилтэт график, эрсдэлийн удирдлагын хэрэгслүүд*

Манай ухаалаг платформ, хариулт сайтай дэмжлэгийн тусламжтайгаар зах зээлтэй холбоотой байж, мэдээлэлд суурилсан хэтийн төлөвийн дагуу гол хүүгийн хувь хэмжээний хэрэгслүүдийг арилжаалаарай.

*Стоп лосст баталгаа өгөхгүй. Баталгаат стоп идэвхжсэн үед төлбөр бодогдоно.

Бид 2024 оны Онлайн Мөнгө шагнал гардуулах ёслолд яагаад ялсныг олж мэдээрэй: өөрчлөх боломжтой графикууд, хэрэглэгчдэд ээлтэй интерфэйс мөн илүү олон хэрэгцээт арилжааны функцуудтэй. 
2026-01-23
U**** M**

Хурдан платформтой бас хэрэглэхэд хялбар. Шинэ хэрэглэгч байсан ч анх хэрэглэж эхлэхэд хэцүү байгаагүй. Ялангуяа демо данс нь их хэрэгтэй ба дадлага хийж төрөл бүрийн функцуудийг нь туршиж үзэхэд дэмтэй.

2021-12-01
N*******

Өсөлт бууралтыг харж болж байна сэтгэл их хангаоуун байна

2025-07-01
V***** F******* N***** S****

Great customer service I got to say that. They helped get my account back very fast, after i logged myself out by losing my old email, it was so fast you wouldn’t believe it thank you once again.

2025-06-24
R**************

I trade every day and Capital is my beloved home. I also create music and you can always feel when something has been created from the heart. Capital has soul!

2025-05-29
C*********

Love the TV integration. Makes traders life smooth and comfortable.

Манай 4 ба 5 одтой сэтгэгдлүүдийг харуулж байна. GDPR (Мэдээлэл хамгаалах ерөнхий зохицуулалт)-ын шаардлагын дагуу хэрэглэгчийн тодорхой мэдээллийг тэдний хувийн нууцыг хамгаалахын тулд зориуд нэрийг нь нууцалсан болно.

