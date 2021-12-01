Хүүгийн хувь хэмжээний арилжаанд АНУ-ын Холбооны сангийн хүү, Английн банкны суурь хүү эсвэл Европын Төв банкны хадгаламжийн хүү зэрэг төв банкны хүүгийн ирээдүйн өөрчлөлттэй холбоотой хэрэгслүүд дээр таамаглал дэвшүүлэх явдал хамаарна.
Та CFD-ийг хүүгийн хувь хэмжээтэй холбогдсон зах зээлүүд дээр арилжаалах боломжтой, үүнд богино хугацааны хүүгийн хувь хэмжээний фьючерс, засгийн газрын бондын фьючерс болон бондын байнгын фьючерс орно. Эдгээр хэрэгслүүд ихэвчлэн мөнгөний бодлого, инфляци, макро эдийн засгийн мэдээлэлтэй холбоотой хүлээлтүүдэд хариу үйлдэл үзүүлэх хандлагатай байдаг.
Хүүгийн хувь хэмжээ нь дэлхийн эдийн засагт гол үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд зээл авах зардлаас эхлээд хөрөнгийн үнэлгээ хүртэл бүх зүйлд нөлөөлдөг. Төв банкууд хүүг өсгөх эсвэл бууруулахад форекс, хувьцаа, түүхий эд болон ялангуяа бондын зах зээлд нөлөөлж болно.
Хүүгийн хувь хэмжээний фьючерс эсвэл бондын фьючерс арилжаа хийх нь танд эдгээр ханшийн хөдөлгөөн дээрх хүлээлтэд үндэслэн үйлдэл хийх боломж олгоно - гол мэдэгдлүүдийн эргэн тойронд чангарах, сулрах эсвэл зүгээр хэлбэлзэл гарах төлөвтэй байгаа эсэхээс үл хамаарна.
CFD арилжаагаар та энэ хөдөлгөөнүүд дээр үндсэн хөрөнгийг эзэмшихгүйгээр лонг эсвэл шорт позицоор орох боломжтой. Мөн танд хөшүүрэг ашиглан эрсдэлээ тохируулах уян хатан байдал байх боловч хөшүүрэг нь эрсдэлийг төдийгүй боломжит шагналыг нэмэгдүүлдэг гэдгийг санаарай.
Capital.com дээр та хүүгийн хувь хэмжээний зах зээлүүд дээр CFD арилжаа хийх боломжтой.
Та төв банкны уулзалтын үеэр арилжаа хийж байгаа, инфляцийн гэнэтийн зүйлд хариу үйлдэл үзүүлж байгаа эсвэл хүүгийн эрсдэлийг хедж хийхийг хүсэж байгаа эсэхээс үл хамааран манай платформ танд эдгээрийг хийх хэрэгслүүдийг өгөх болно.
Манай ухаалаг платформ, хариулт сайтай дэмжлэгийн тусламжтайгаар зах зээлтэй холбоотой байж, мэдээлэлд суурилсан хэтийн төлөвийн дагуу гол хүүгийн хувь хэмжээний хэрэгслүүдийг арилжаалаарай.
*Стоп лосст баталгаа өгөхгүй. Баталгаат стоп идэвхжсэн үед төлбөр бодогдоно.
