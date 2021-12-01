Индекс болон индексийн фьючерс арилжаа

АНУ 500, Их Британи 100, Герман 40 зэрэг дэлхийн индекс, индексийн фьючерс үнээр CFD арилжаалаарай.

ЗарахХудалдан авахСпред1 өдрийн өөрчлөлт, %1 өдрийн график
ХудалдагчидХудалдан авагчид
US100US Tech 100
US30US Wall Street 30
DE40Germany 40
US500US 500
J225Japan 225
HK50Hong Kong 50
UK100UK 100
RTYUS Russell 2000
NQM2026US Tech 100 Future
FR40France 40
2026-01-23
U**** M**

Хурдан платформтой бас хэрэглэхэд хялбар. Шинэ хэрэглэгч байсан ч анх хэрэглэж эхлэхэд хэцүү байгаагүй. Ялангуяа демо данс нь их хэрэгтэй ба дадлага хийж төрөл бүрийн функцуудийг нь туршиж үзэхэд дэмтэй.

2021-12-01
N*******

Өсөлт бууралтыг харж болж байна сэтгэл их хангаоуун байна

2025-07-01
V***** F******* N***** S****

Great customer service I got to say that. They helped get my account back very fast, after i logged myself out by losing my old email, it was so fast you wouldn’t believe it thank you once again.

2025-06-24
R**************

I trade every day and Capital is my beloved home. I also create music and you can always feel when something has been created from the heart. Capital has soul!

2025-05-29
C*********

Love the TV integration. Makes traders life smooth and comfortable.

Манай 4 ба 5 одтой сэтгэгдлүүдийг харуулж байна. GDPR (Мэдээлэл хамгаалах ерөнхий зохицуулалт)-ын шаардлагын дагуу хэрэглэгчийн тодорхой мэдээллийг тэдний хувийн нууцыг хамгаалахын тулд зориуд нэрийг нь нууцалсан болно.

Индекс болон индексийн фьючерс арилжааны үндсэн ойлголтууд

Та индексийн арилжаа дөнгөж хийж байна уу? Таныг эхлэхэд туслах хэдэн гол асуулт, хариултыг энд орууллаа.

Индекс болон индексийн фьючерс арилжаа гэж юу вэ?

Индекс нь хувьцаа гэх мэт хөрөнгийн бүлгийн гүйцэтгэлийг хянадаг санхүүгийн хэрэгслүүд юм. Тиймээс индекс дээр арилжаа хийнэ гэдэг нь нэг арилжаагаар бүхэл бүтэн бүлэг хөрөнгөд хандалт авна гэсэн үг юм.

Хувьцааны индекс нь олон тооны хувьцааны бүлгийн гүйцэтгэлийг хянах замаар илүү өргөн хүрээний зах зээлийн төлөв байдлыг тусгахыг зорьдог. US 500 зэрэг бүхэл бүтэн улсын хөрөнгийн зах зээлийг төлөөлдөг хувьцааны индексүүд болон биотехнологийн салбарын 200 орчим фирмээс бүрдэх Nasdaq биотехнологийн индекс зэрэг тодорхой салбарыг төлөөлдөг хувьцааны индексүүд байдаг.

Энэ нь индексүүд төрөлжсөн бөгөөд та нэг арилжаагаар бүхэл бүтэн салбар эсвэл эдийн засагт хандах боломжтой гэсэн үг юм. Санхүүгийн зах зээлд шинээр орж ирж буй хүмүүс тодорхой хувьцаа эсвэл бусад хөрөнгөөс илүү индексийн арилжаанаас эхэлдэг.

Capital.com дээр та гол индексүүдийн ирээдүйн үнийг хянадаг спот индекс CFD болон индексийн фьючерсийг хоёуланг нь арилжаалах боломжтой бөгөөд энэ нь ихэвчлэн зах зээлийн чиглэл, хэлбэлзэл эсвэл макро эдийн засгийн үйл явдлын эргэн тойронд хүлээлтийг арилжаалах эсвэл хедж хийхэд ашиглагддаг.

Яагаад индекс арилжаална гэж?

Индекс нь бодит зүйл биш харин хэмжүүр учраас үүнийг шууд худалдаж авах боломжгүй: жишээ нь, та UK 100-ийн нэг хэсгийг худалдаж авах боломжгүй. Үүний оронд та бүх бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн хувьцааг төлөөлөх хувь хэмжээгээр худалдаж авах хэрэгтэй болно.

Арилжаа нь индексүүдийг илүү хүртээмжтэй болгодог бөгөөд ингэснээр та тэдгээрийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг эзэмшихгүйгээр үнийн хөдөлгөөнийг харах боломжтой. Энэ нь та ганц арилжаагаар бүхэл бүтэн салбар эсвэл эдийн засагт нэвтрэх боломжтой бөгөөд портфолиогоо шууд төрөлжүүлж чадна гэсэн үг юм.

Индексийн фьючерс нь зах зээлийн илүү өргөн хүрээний хөдөлгөөнийг таамаглах нэмэлт аргыг санал болгодог бөгөөд ихэвчлэн спот индекс CFD-ээс өөр арилжааны цаг болон гэрээний бүтэцтэй байдаг. Фьючерсийн гэрээг орлогын улирал, эдийн засгийн мэдээлэл эсвэл геополитикийн эрсдэл дээр суурилан ажиллахыг эрмэлздэг арилжаачид өргөн ашигладаг.

Та үндсэн хөрөнгийг эзэмшдэггүй тул шорт болон лонг аль алийг нь сонгож болно. Олон арилжааны үйлчилгээ үзүүлэгчид зах зээл хаагдсаны дараа ч индексийн үнийг бүрдүүлдэг бөгөөд энэ нь долоо хоногийн долоон өдөр, хоногийн 24 цагийн турш арилжаалагдах боломжтой гэсэн үг юм.

Яагаад Capital.com дээр индекс арилжаална гэж?

Бид дэлхийн олон төрлийн индекс болон индексийн фьючерс дээр ажлын бус цагаар үнэ нь бүрэлдэх CFD арилжаа санал болгодог тул та тэдгээрийн ихэнхийг 24/5 арилжаалах боломжтой.

Манай ухаалаг хэрэгслүүд болон цогц сургалтыг ашиглан томоохон бэлэн мөнгөний индексүүд эсвэл фьючерс дээр суурилсан индексийн зах зээл дээр өөрийн тааваар арилжаа хийхэд тань эсвэл TradingView, MT4 зэрэг тэргүүлэх гуравдагч талын технологитой нэгтгэхэд тусална.

Манай ухаалаг, ойлгомжтой диаграм хэрэгслүүдийг ашиглан боломжит орох болон гарах цэгүүдийг тодорхойлж, зах зээлийн чухал өөрчлөлтүүдийн талаар танд мэдээлэх үнийн мэдэгдлүүдийг тохируулаарай. Алдагдлаас хамгаалахын зэрэгцээ зах зээлийн эерэг хөдөлгөөнийг түгждэг трейлинг стоп зэрэг эрсдэлийн удирдлагын олон төрлийн хэрэгслийн тусламжтайгаар зах зээлийн сөрөг хөдөлгөөнөөс өөрийгөө хамгаалаарай.*

Хамгийн сүүлийн үеийн индекс болон индексийн фьючерс зах зээлийн мэдээ, ойлголт, дүн шинжилгээний талаар мэдээлэлтэй байгаарай.

Индексийг хэрхэн арилжаалах талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай

*Стоп лосст баталгаа өгөхгүй. Баталгаатай стоп лоссыг идэвхжүүлсэн тохиолдолд хураамж бодогдоно.

