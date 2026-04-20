Capital.com, MT4 дансуудаа холбож, дэвшилтэт техник шинжилгээгээр автоматжуулсан арилжаа хийгээрэй.
Алгоритм арилжааны мэргэжлийн зөвлөхүүд ба шилдэг үйлчилгээ үзүүлэгчдийн арилжааны сигналууд.
Өргөн хүрээний техник хэрэгслүүд ба графикийн олон тохиргоо.
Зах зээлийн чиг хандлагыг өргөн хүрээний туслах индикаторуудаар хянаарай.
30 алдартай техник индикатор, 24 аналитик объект зэрэг нэмэлт шинжилгээний хэрэгслүүд болон Smart Trader хэрэгслийг ашиглана уу.
Олон график тохиргоог ашиглах
Guardian Angel хэрэглүүрээс хувийн санал зөвлөмж авах
MT4 програм хангамжийг санал болгодог аливаа зохицуулалттай брокерыг MT4 брокер гэж үзэж болно – яг Capital.com шиг!
Үгүй. MT4 нь брокер биш, харин Capital.com зэрэг брокертой арилжаа хийх зорилгоор холбогддог програм хангамжийн багц юм.
MetaTrader 4 нь бодит цагийн график, шууд үнийн санал, нарийвчилсан аналитик болон захиалгын удирдлагын олон төрлийн хэрэгсэл ба индикаторуудын тусламжтайгаар арилжааны туршлагыг сайжруулдаг. Мөн урьдчилан тохируулсан параметрын дагуу арилжааны позицоо автоматаар нээж хаадаг алгоритмуудыг ашиглан арилжаагаа автоматжуулах боломжийг танд олгоно.
MetaTrader 4 нь хэрэглэгчдэд ээлтэй интерфэйсийнхээ ачаар шинэ арилжаачдад тустай байж болно. Энэ нь танд илүү мэдээлэлд суурилсан шийдвэр гаргахад туслах олон төрлийн Smart Trader хэрэгсэл, нэмэлт хэрэгсэл ба индикаторуудтай. Мөн энэ нь автоматжуулсан, алгоритмын арилжааг туршиж үзэхэд тохиромжтой газар байж болно.
Тийм. Манай ASIC, CySEC, SCA, FCA болон SCB лицензийн дор бүртгэлтэй улс орны үйлчлүүлэгчид MetaTrader 4 дээрх бодит эсвэл демо Capital.com дансаа ашиглах боломжтой. Францын оршин суугчдад энэ интеграцчлал хараахан нээгдээгүй байна.
MetaTrader 4-ийг ашиглахад ямар ч үнэ төлбөргүй. Гэсэн хэдий ч та брокерын зүгээс спред эсвэл шимтгэл (эсвэл бусад хураамж) дээр ногдуулах хураамж зэрэг зардлыг гаргаж болно.