MetaTrader 4 дээр арилжаа хийх

Capital.com, MT4 дансуудаа холбож, дэвшилтэт техник шинжилгээгээр автоматжуулсан арилжаа хийгээрэй.

MetaTrader 4-ийг танилцуулж байна

Хамгийн сүүлийн үеийн технологийн шинэчлэлийн давуу талыг ашиглаарай.

Мэргэжлийн зөвлөхүүд ба сигналууд

Алгоритм арилжааны мэргэжлийн зөвлөхүүд ба шилдэг үйлчилгээ үзүүлэгчдийн арилжааны сигналууд.

График ба хэрэгслүүд

Өргөн хүрээний техник хэрэгслүүд ба графикийн олон тохиргоо.

Таны гарын доорх автомат арилжаа

Capital.com-д MetaTrader 4 технологийг өнөөдөр ашиглаарай

Илүү гүнзгий ойлголттой болох

Зах зээлийн чиг хандлагыг өргөн хүрээний туслах индикаторуудаар хянаарай.

Илүү сайн мэдээлэлд суурилсан шийдвэр гаргах

30 алдартай техник индикатор, 24 аналитик объект зэрэг нэмэлт шинжилгээний хэрэгслүүд болон Smart Trader хэрэгслийг ашиглана уу.

Өөрийн позицийг хурдан удирдах

Олон график тохиргоог ашиглах

Арилжааны стратегиа боловсронгуй болгох

Guardian Angel хэрэглүүрээс хувийн санал зөвлөмж авах

Гурван алхмаар дансаа MT4-тэй холбоно уу

Алхам 1

MT4-ийг идэвхжүүлэхийн тулд Capital.com дансаа нээнэ үү (та арилжаа хийхийн тулд баталгаажсан эсэхээ шалгаарай).

Алхам 2 

Бүртгэлийнхээ тохиргоо руу ороод шинэ MT4 бүртгэл үүсгэнэ үү (эсвэл танд байгаа бол нэвтэрнэ үү).

Алхам 3

MT4 платформоор дамжуулан Capital.com-ын CFD арилжаа хийж эхлэх.

MT4 татаж авах

Mac-д зориулсан

Татан авалт

Windows-д зориулсан

Татан авалт

Google Play

Татаж авах

App Store

Татаж авах

Вэб терминал

Татаж авах

Capital.com дээр арилжаа хэрхэн сайн хийхийг олж мэдээрэй

2024 оны шилдэг арилжааны платформ дээр арилжаа хийгээрэй

Бид 2024 оны Онлайн Мөнгө шагнал гардуулах ёслолд яагаад ялсныг олж мэдээрэй: өөрчлөх боломжтой графикууд, хэрэглэгчдэд ээлтэй интерфэйс мөн илүү олон хэрэгцээт арилжааны функцуудтэй. 
Манай платформтой танилцаарай

Хурдан данс нээх

Манай дээр данс нээхэд маш хурдан бөгөөд энгийн – та өнөөдөр нэвтэрч ороод арилжаа хийх боломжтой.

Таны зах зээл, таны хөшүүрэг

US Tech 100, bitcoin, USD/JPY, байгалийн хий болон бусад олон мянган зүйлс дээр өөрт тохирох хөшүүргийг сонгон CFD арилжаа хийгээрэй.
Юу арилжаалахаа судлах

Ил тод, өрсөлдөхүйц шимтгэл

0% шимтгэл, байнгын. Хөшүүрэггүй хувьцаа болон криптогийн CFD дээр 0% шөнийн санхүүжилт. Манай шимтгэлийн ил тод бүтэцтэй холбоотой бусад шимтгэлүүдийг шалгана уу
Шимтгэлийг шалгах

Англи хэл дээр 24/7 дэмжлэг

Өөрийн хөрөнгөд эрсдэл учруулахгүйгээр стратегиа сайжруулж, ур чадвараа хөгжүүлээрэй.
Холбоо барих

Арилжаа хийхэд танд хэрэгтэй бүх зүйл

Хурдан график дээр хэд хэдэн зах зээлийг харьцуулах.100+ үзүүлэлттэй арилжаа хийж болох хөдөлгөөнүүдийг олох. Платформ дээрх мэдээнээс шууд арилжаа хийх. TradingView болон MT4 саадгүй интеграцчилал. Илүү олон зүйл байгаа ч цаг бага байна! 
Танд арилжаа хийхэд туслах бусад аргууд

Тэргүүлэх брокерт нэгдэхэд бэлэн үү?

Дэлхий даяарх манай арилжаачдын нийгэмлэгт нэгдээрэй
1. Дансаа үүсгэх2. Эхний депозитоо хийх3. Арилжиж эхлэх

FAQ

MT4 брокер гэж юу вэ?

MT4 програм хангамжийг санал болгодог аливаа зохицуулалттай брокерыг MT4 брокер гэж үзэж болно – яг Capital.com шиг!

MT4 брокер мөн үү?

Үгүй. MT4 нь брокер биш, харин Capital.com зэрэг брокертой арилжаа хийх зорилгоор холбогддог програм хангамжийн багц юм.

Хүмүүс яагаад MetaTrader 4 ашигладаг вэ?

MetaTrader 4 нь бодит цагийн график, шууд үнийн санал, нарийвчилсан аналитик болон захиалгын удирдлагын олон төрлийн хэрэгсэл ба индикаторуудын тусламжтайгаар арилжааны туршлагыг сайжруулдаг. Мөн урьдчилан тохируулсан параметрын дагуу арилжааны позицоо автоматаар нээж хаадаг алгоритмуудыг ашиглан арилжаагаа автоматжуулах боломжийг танд олгоно.

MetaTrader 4 шинэ арилжаачдад тохиромжтой юу?

MetaTrader 4 нь хэрэглэгчдэд ээлтэй интерфэйсийнхээ ачаар шинэ арилжаачдад тустай байж болно. Энэ нь танд илүү мэдээлэлд суурилсан шийдвэр гаргахад туслах олон төрлийн Smart Trader хэрэгсэл, нэмэлт хэрэгсэл ба индикаторуудтай. Мөн энэ нь автоматжуулсан, алгоритмын арилжааг туршиж үзэхэд тохиромжтой газар байж болно.

Би демо арилжааны дансандаа MT4 ашиглаж болох уу?

Тийм. Манай ASIC, CySEC, SCA, FCA болон SCB лицензийн дор бүртгэлтэй улс орны үйлчлүүлэгчид MetaTrader 4 дээрх бодит эсвэл демо Capital.com дансаа ашиглах боломжтой. Францын оршин суугчдад энэ интеграцчлал хараахан нээгдээгүй байна.

MetaTrader 4 ямар үнэтэй вэ? 

MetaTrader 4-ийг ашиглахад ямар ч үнэ төлбөргүй. Гэсэн хэдий ч та брокерын зүгээс спред эсвэл шимтгэл (эсвэл бусад хураамж) дээр ногдуулах хураамж зэрэг зардлыг гаргаж болно.

