أقوى 10 عملات في العالم

تُقر الأمم المتحدة بوجود 180 عملة قانونية تُستخدم في 195 دولة. وفيما يلي قائمة بأقوى 10 عملات في العالم، مصنفة بناءً على قيمتها مقارنة بالدولار الأمريكي حتى تاريخ 24 يونيو 2024*:

الأداء السابق لا يضمن تحقيق نتائج مماثلة مستقبلًا.

الدينار الكويتي (KWD)

أُصدر الدينار الكويتي عام 1960 وهو العملة الأقوى والأكثر قيمة في العالم منذ عدة عقود.

تُساهم احتياطيات النفط الطبيعيّ الهائلة، والطلب المُرتفع عليها في سوق الفوركس، ومحدودية المعروض من العملة في قوّة الدينار الكويتيّ. وتشكل عائدات النفط 90% من إيرادات الدولة الكويتية - لذا طالما أنّ هناك طلبًا عالميًا على النفط وعرضًا وفيرًا في البلاد، فإنّ الطلب على الدينار الكويتيّ سيظلّ مرتفعًا.

ويرتبط الدينار الكويتيّ بسلة من العملات بدلًا من ربطه بعملة واحدة، مما يُسهم في استقرار سعره وتقليل تقلُّباته.

الدينار البحريني (BHD)

على غرار الكويت، تعتمد البحرين بشكل كبير على سلعة واحدة في إيراداتها. تُشكل صادرات النفط 70% من إيرادات الحكومة البحرينية. وتُساعد ثروة النفط في البحرين على زيادة الطلب في السوق على الدينار البحرينيّ.

حل الدينار البحريني محل الروبية الخليجية كعملة وطنية في عام 1965. وفي عام 1980، تم ربط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي بسعر 1 دينار بحرينيّ مُقابل 2.65 دولار أمريكيّ. ويُساهم ربط العملة بين الدينار البحرينيّ والدولار الأمريكيّ في تعزيز الثقة بالسوق، وانخفاض التقلبات، وقوّة العملة.

الريال العماني (OMR)

تم إصدار الريال العماني عام 1970 وربطه بالدولار الأمريكي في عام 1973. وكان الريال العماني في البداية مثبتًا عند 1 ريال عُمانيّ مُقابل 2.895 دولار أمريكيّ قبل أن يتم تعديله في عام 1986 إلى المعدل الحالي الذي ظل ثابتًا من حينها.

معدل الربط الحالي للحالي هو 1 ريال عُمانيّ مُقابل 2.6008 دولار أمريكيّ.

تأتي قوة الريال العماني الوطنية من الطلب والإيرادات المُتحقّقة من إنتاج وتصدير النفط والغاز. كما تُضيف العلاقات التجارية لعُمان مع الولايات المتحدة واستقرارها الاقتصاديّ إلى قوة الريال العماني.

الدينار الأردني (JOD)

تم استخدام الدينار الأردني منذ عام 1950، وفي عام 1995 تم ربط الدينار الأردني بالدولار الأمريكي بسعر 1 دينار أردنيّ مُقابل 1.4104 دولار أمريكيّ.

وعلى الرغم من انخفاض الاعتماد نسبيًا على صادرات النفط والغاز مُقارنةً بالدول الأخرى في الشرق الأوسط في هذه القائمة، إلّا أنّ العملة الوطنية للأردن هي رابع أقوى عملة في العالم.

يمكن عزو قوته إلى السياسات الاقتصادية المفتوحة في البلاد، وندرة العملة، واحتياطيات النقد الأجنبيّ الكبيرة.

الجنيه الإسترليني (GBP)

يُعتبر الجنيه الإسترليني أقدم عملة ما زالت متداولة في العالم.وتستمد هذه العملة قوتها من نظام مالي بريطاني عريق يتمتع بمصداقية واستقرار راسخ، وكفاءة بنك إنجلترا، بالإضافة إلى القوّة الاقتصادية للمملكة المتحدة ومكانة لندن كمركز ماليّ عالميّ رائد، الأمر الذي يعزز مكانة الجنيه كواحدة من أكثر العملات قيمةً عالميًا.

الجنيه الإسترليني هو أيضًا أحد نجوم الفوركس، كجزء من زوج العملات الشهير GBP/USD، المعروف بـ"الكابل". ويعود أصل هذه التسمية إلى القرن التاسع عشر، عندما كانت أسعار صرف العملات تُرسل عبر كابلات التلغراف العابرة للمحيط الأطلسيّ.

جنيه جبل طارق (GIP)

تمّ طرح جنيه جبل طارق في أعقاب الحرب الأهلية الإسبانية عام 1896 ليحل محل "الريال دي بلاتا" الإسباني، ويصبح العملة الرسمية لجبل طارق.

ويتمّ ضمان استقرار العملة من خلال ربطها بالجنيه الإسترلينيّ بنسبة 1:1، بحيث يكون سعر 1 جنيه جبل طارق مُساويًا دائمًا لـ 1 جنيه إسترلينيّ.

الفرنك السويسري (CHF)

الفرنك السويسري هو العملة الرسمية لكل من سويسرا وليختنشتاين.

وقد اكتسبت هذه العملة الوطنية سمعتها كـ"ملاذ آمن" يجذب بعض المُتداولين خلال أوقات عدم اليقين الجيوسياسيّ أو اضطرابات السوق. وتمتلك سويسرا 1,033 مليار دولار أمريكيّ من احتياطيات النقد الأجنبيّ، مما يجعلها ثالث أكبر دولة في العالم من حيث احتياطيات النقد الأجنبي بعد الصين واليابان.

بفضل هذه الاحتياطيات القوية، إلى جانب الاستقرار السياسيّ والاقتصاديّ لسويسرا وفائضها التجاريّ الكبير، يأتي الفرنك السويسريّ في المركز السادس على قائمة أقوى عملات العالم.

دولار جزر كايمان (KYD)

تُعدّ جزر كايمان مركزًا ماليًا دوليًا رائدًا مع واحدة من أقوى العملات في العالم. ويأتي ذلك نتيجةً لقطاع الخدمات المالية الضخمّ، وقطاع السياحة المُزدهر، ووضعها كـ"ملاذ آمن"، الذي يجذب العديد من البنوك والشركات الكُبرى إلى البلاد.

في عام 2019، حقّقت جزر كايمان 40.2٪ من ناتجها المحليّ الإجماليّ من الخدمات المالية، ووفقًا لشركة KPMG، فإنّ 43 من أكبر 50 بنكًا في العالم لديها عمليات تجارية في جزر كايمان.

تمّ طرح دولار جزر كايمان في عام 1971، ليحلّ محلّ الدولار الجامايكيّ كعملة للبلاد. وتتمتع العملة بقوة إضافية بفضل تثبيتها بالدولار الأمريكي عند سعر ثابت: 1 دولار كايمان = 1.2 دولار أمريكي، مما يعزز من جاذبيتها وثقة المستثمرين بها.

اليورو (EUR)

يُعد اليورو العملة الرسمية لـ20 دولة من أصل 26 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، مع عدد سكان مشترك يقارب 350 مليون نسمة اعتبارًا من يناير 2023. ويمثل الاتحاد الأوروبي أكبر منطقة سوق موحدة في العالم، مع ثالث أكبر اقتصاد عالمي يساهم بنحو سدس التجارة الدولية. بفضل هذا الاقتصاد القوي والفائض التجاري الكبير، يُعد اليورو واحدًا من العملات الأكثر قيمة وتداولًا عالميًا.

في سوق الفوركس، يتصدر اليورو المشهد كجزء من زوج العملات الأكثر تداولًا عالميًا، EUR/USD، المعروف بلقبه "الفايبر"، والذي يُبرز دوره المحوري في الأسواق المالية.

الدولار الأمريكي (USD)

الدولار الأمريكي ليس فقط العملة الوطنية للولايات المتحدة، بل أيضًا العملة الرسمية في 16 دولة وإقليمًا آخر، مثل الإكوادور، والسلفادور، وبورتوريكو، وزيمبابوي، وبنما.كونه العملة الأكثر تداولًا عالميًا، يمثل الدولار الأمريكي العمود الفقري للنظام المالي العالمي، حيث يُستخدم كمرجع لتثبيت العملات الوطنية في العديد من الدول، وهو أكبر عملة احتياطية في العالم.

تستمد قوة الدولار الأمريكي دعمها من نمو الاقتصاد الأمريكي، وهو الأكبر عالميًا. ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار السلع الأساسية أو المغالاة في تقييمه أو نمو الاقتصادات المنافسة قد يُلقي بظلاله على هذه القوة.

غالبًا ما يُستخدم الدولار الأمريكي كمعيار لقياس أداء العملات الأخرى، وهو الأساس الذي استندت إليه هذه القائمة.

الدولار الكندي (CAD)

يُعرف الدولار الكندي بكونه "عملة سلعية" نظرًا لارتباط قيمته بأسعار السلع التي تُصدرها كندا، وعلى رأسها النفط الخام، والذي تُعد كندا خامس أكبر مُصدر له في العالم.

يمثل الاقتصاد الكندي المزدهر، بالإضافة إلى صادرات السلع، دعامة أساسية لقوة الدولار الكندي، مما يجعله ضمن أقوى العملات عالميًا.

ويبرز الدولار الكندي أيضًا في سوق الفوركس، حيث يُشكل مع الدولار الأمريكي (CAD/USD) أحد أكثر الأزواج تداولًا، والمعروف بلقب "لوني" نسبةً إلى طائر الغطاس الذي يزين العملة المعدنية الكندية من فئة دولار واحد منذ عام 1987.