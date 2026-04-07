ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بعد تعويض الفجوة السعرية، مدعومة بتراجع أسعار النفط (خام غرب تكساس) مؤقتًا دون مستوى 102 دولار، وذلك عقب ارتداد قوي الأسبوع الماضي من قيعان شهر مارس. وتشهد الأسواق حالياً علاقة عكسية واضحة بين النفط ومعظم الأصول الأخرى، حيث يؤدي تصاعد التوترات الجيوسياسية إلى ارتفاع الطاقة والدولار مقابل تراجع الأسهم والسندات، والعكس يحدث عند تزايد احتمالات التهدئة.

بالنسبة للذهب، فإن عدم اليقين الجيوسياسي يُعد عادة عاملاً داعماً، إلا أن قوة الدولار المدفوعة بتوقعات تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي لمواجهة التضخم المستمر تمثل عامل ضغط واضح. كما أن الذهب، كأصل لا يدر عائداً، يتأثر سلباً بارتفاع عوائد السندات، خاصة الحقيقية منها.

وبالتالي، فإن تراجع أسعار النفط هذا الصباح كان عاملاً إيجابياً للذهب، مما ساعده على استعادة مستوى 4,700 دولار، إلا أن الطريق لا يزال طويلاً لتعويض خسائر الشهر الماضي.

رغم تصاعد التصريحات الجيوسياسية، ظهرت تقارير تفيد بتلقي طرفي النزاع مقترحًا للسلام، إلا أن السوق لا يزال بحاجة إلى خطوات ملموسة لتهدئة الأوضاع.

على صعيد البيانات الاقتصادية، جاء تقرير الوظائف الأمريكية لشهر مارس إيجابيًا عند 178 ألف وظيفة مقارنة بتوقعات 65 ألف، بعد تراجع فبراير إلى -133 ألف. كما انخفض معدل البطالة إلى 4.3% نتيجة انخفاض المشاركة في سوق العمل إلى 61.9%. وارتفعت الأجور بنسبة 0.2% شهريًا و3.5% سنويًا، وهي أبطأ وتيرة منذ مايو 2021.

في المقابل، تراجع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 49.8، دون التوقعات البالغة 51.1.

ومن المنتظر صدور بيانات إضافية خلال الأسبوع، تشمل مؤشر ISM، وبيانات السلع المعمرة، ومحضر اجتماع الفيدرالي، ومؤشرات الإنفاق الشخصي والناتج المحلي، بالإضافة إلى مؤشر أسعار المستهلك وثقة المستهلك.

النظرة الفنية للذهب، الاستراتيجيات والمستويات

على الإطار اليومي، يتحرك السعر بالقرب من المتوسطات المتحركة الرئيسية دون اتجاه واضح، فيما تشير مؤشرات بولينجر إلى حالة توازن. ويظهر مؤشر DMI ميلاً سلبياً واضحاً نتيجة التصحيح الحاد الذي بلغ 1,000 دولار في مارس، بينما يظل RSI قريباً من المستويات المتوسطة، ويشير ADX إلى وجود اتجاه لكنه يتراجع تدريجياً.

الصورة العامة تميل إلى الحياد مع بعض الإشارات السلبية، لكن تأثير الأخبار يجعل النظرة العامة متقلبة.

الاستراتيجيات

المتداولون المتبعون للاتجاه يعتمدون على التداول مع الاختراقات

المتداولون العكسيون يفضلون البيع بعد الانعكاسات

مع ارتفاع التقلبات، تتسع النطاقات السعرية، مما يزيد من التحديات حتى في الفترات الهادئة نسبياً.

معنويات عملاء Capital.com تجاه الذهب

لا تزال معنويات المتداولين تميل بقوة إلى الشراء، حيث يتم جني الأرباح عند الارتفاعات والدخول عند الانخفاضات. وقد أدى تراجع مارس إلى تقليص مراكز الشراء، إلا أن المعنويات لا تزال مرتفعة عند 76%.

أما كبار المضاربين، وفق تقرير COT، فقد رفعوا صافي مراكز الشراء إلى 82%.

تم عرض معنويات العملاء على الرسم البياني اليومي

المصدر: Capital.com

الفترة: يناير 2026 – أبريل 2026

الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية

الرسم البياني للذهب على منصة Capital.com مع المؤشرات الفنية الرئيسية

