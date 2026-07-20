Бидний түүх

Нүүр хуудасТухайБидний түүх
Сүүлийн долоон жилийн хугацаанд бид арилжааг илүү ардчилсан болгох тал дээр томоохон ахиц дэвшилд хүрсэн бөгөөд энэ нь зөвхөн эхлэл гэдэгт баяртай байна.
Бидний он цагийн хэлхээсийг уншаад, биднийг хэрхэн амбицтай гарааны бизнесээс дэлхийн шинэ манлайлагч болж, алсын хараагаа бодит болгосон талаар олж мэдээрэй.
Манай компанийг уламжлалт санхүүгийн зах зээлийг тасалдуулах зорилготой дэлхийн хөрөнгө оруулалтын VP Capital фирмийн үүсгэн байгуулагч, цуврал бизнес эрхлэгч Виктор Прокопеня Кипр улсад үүсгэн байгуулсан.
4-р сар: Бид CySEC CIF лиценз авсан бөгөөд энэ нь бидэнд Кипр улсад бүрэн зохицуулалттай байгууллага хэлбэрээр ажиллах боломжийг олгодог.
6-р сар: Хэдэн сарын турш бета туршилт хийсний дараа бид хэрэглэгчдэд ээлтэй, дэгжин интерфэйс болон заавар бүхий сургалтын нөөц, суралцаж буй арилжаачдад зориулсан дэлгэрэнгүй тайлбар толь бүхий Capital.com вэбсайтыг нээсэн.
7-р сар: Бид VP Capital-аас 25 сая долларын А цуврал санхүүжилтийг босгосон. Мөн тухайн сард бид Европт анхны гар утасны платформыг гаргаж, үйлчлүүлэгчдэдээ хялбар бөгөөд сайжруулсан арилжааны туршлагыг санал болгож эхэлсэн.
4-р сар: Бид нэг сая хүнд санхүүгийн суурь мэдлэг олгох зорилгоор шинэ бөгөөд сонирхогч арилжаачдыг хэрхэн арилжаа хийх, эрсдэлийн менежментийг сайжруулж сургах зорилгоор Investmate аппыг гаргасан.
5-р сар: Манай SmartFeed технологи ашиглалтад орсон ба энэ нь үйлчлүүлэгчдэд арилжааны зан үйлээ хянах, танин мэдэхүйн гажуудлыг илрүүлэх, ур чадвараа дээшлүүлэхийн тулд тусгайлан боловсруулсан сургалтын материал болон санхүүгийн мэдээлэл авах боломжийг олгосон.
9-р сар: Бид үйлчлүүлэгчдэдээ трендийн шугам, Фибоначигийн өөрчлөлт, “Текст нэмэх” функц болон бусад зүйлсээр арилжаагаа тохируулах боломжийг олгохын тулд графикуудаа шинэчилсэн.
10-р сар: Бид дэлхийн хамгийн нэр хүндтэй зохицуулагчдын стандартыг хангасан Их Британийн Санхүүгийн Зохицуулах газрын зохицуулалттай болов. Бид мөн Санхүүгийн Омбудсманы албаны шаардлагыг дагаж мөрдөж, энэ нь манай үйлчлүүлэгчдэд тулгарч буй аливаа асуудлыг ялгаваргүй шударгаар шийдвэрлэнэ гэсэн баталгааг өгч байгаа юм.
2018 онд бид Их Британийн Форекс шагнал гардуулах ёслолын шилдэг Форекс арилжааны апп, 2018 оны хувьцааны шагнал гардуулах ёслолын шилдэг онлайн арилжааны үйлчилгээ, мөн Европын шагнал гардуулах ёслолын хамгийн шинэлэг брокер, хамгийн ил тод брокерийн үйлчилгээ үзүүлэгч зэрэг салбарын олон шагналуудыг хүртсэн.
2019 онд бид сайтад баталгаатай стоп лосс*, хувьцааны CFD-ийн ногдол ашиг, өөр өөр валютын олон данс, мөн арилжааны платформ дээрх "Цайвар" хувийн тохиргоо зэрэг олон шинэ боломжуудыг тус сайтад нэвтрүүлсэн.
Бид фьючерс, кибер аюулгүй байдлын хувьцаа, Хятадын хувьцаа, ETF, 60 гаруй шинэ форексын хослолууд гэх мэт нэмэлт CFD багцад илүү олон зах зээл нэмсэн.
2019 онд бид хувьцааны шагнал гардуулах ёслолын Шилдэг онлайн арилжааны платформ, Европын олон улсын бизнесийн шагнал гардуулах ёслолын Хамгийн шинэлэг брокер, мөн Европын олон улсын бизнесийн шагнал гардуулах ёслолын Хамгийн ил тод брокерийн үйлчилгээ үзүүлэгч зэрэг салбарын илүү нэр хүндтэй шагналуудыг хүртсэн.
*Бүх стоп лосст баталгаа өгөхгүй.
1-р сар: Бид TradingView-тэй албан ёсоор хамтран ажиллаж, энэ нь үйлчлүүлэгчдэдээ дэвшилтэт TradingView графикаар дамжуулан шууд арилжаа хийх, макро хуанли, мэдээ мэдээлэл болон техник шинжилгээний хэрэгслүүдийн давуу талыг ашиглах боломжийг олгодог.
5-р сар: Бид Их Британийн үйлчлүүлэгчдэд зориулсан спред бооцооны үйлчилгээг нэвтрүүлж, энэ нь тэдгээрийн арилжааны ашгийг хөрөнгө орлогын албан татвар болон улсын тэмдэгтийн хураамжаас чөлөөлдөг.
2020 он гарсаар бид спред бооцоо болон CFD арилжааны 1000 гаруй шинэ зах зээлийг нэмж, нийт хэрэглүүрийн тоог 3000 гаруй болгосон. Мөн бид ETF, фьючерс болон хэд хэдэн тусгай сэдэвчилсэн индексүүдийг нэмсэн.
Бид сонгосон зах зээлүүдийг хянахын тулд хэд хэдэн хяналтын жагсаалт үүсгэх боломжийг нэмсэн бөгөөд энэ нь үйлчлүүлэгчдэд олон портфолиог хялбар удирдах боломжийг олгодог тохируулга бүхий функцтэй.
2020 онд бид арилжааны хэмжээ жилийн өмнөхөөс 536%-иар өссөнийг харж байна.
7-р сар: Бид хувьцаа арилжих шимтгэлгүй данс буюу Capital.com Invest-ийг Их Британи болон Европт нэвтрүүлсэн.
9-р сар: Бидэнд Австралийн санхүүгийн үйлчилгээний лиценз олгосон бөгөөд энэ нь бидэнд зах зээлээ өргөжүүлж, Австралийн үйлчлүүлэгчдэд үйлчилгээ үзүүлэх боломжийг олгосон.
12-р сар: Үйлчлүүлэгчийн арилжааны нийт хэмжээ өмнөх оныхоос 303%-иар өсч 565 тэрбум ам.долларт хүрсэн.
2021 онд бид 2000 гаруй арилжаанд хэрэглэж болох санхүүгийн шинэ хэрэгслүүдийг нэмж, нийт хэрэгслийн тоог 6000 орчим болгосон.
2021 он гэхэд бид арилжааны хэмжээ жилийн өмнөхөөс 302%-иар өссөнийг харж байна.
5-р сар: Хөшүүрэгтэй арилжааны салбарт 25 жилийн туршлагатай Peter Hetherington нь компанийг шинэ зах зээлүүдэд тэлэх үйл ажиллагааг удирдахаар манай группын шинэ гүйцэтгэх захирлаар томилогдсон.
11-р сар: Бид жижиг хөрөнгө оруулагчдын дунд тогтвортой хөрөнгө оруулалтыг хурдасгах, Reuters-ийн шууд дамжуулалтаар үйлчлүүлэгчдэд нэгдсэн мэдээг хүргэх зорилгоор Refinitiv-тэй стратегийн гэрээ байгуулсан.
12-р сар: Бид 2022 оны Хөрөнгө оруулагчдын түүхэн хөрөнгө оруулалтын шагнал гардуулах ёслолд "Шинэ хөрөнгө оруулагчдад" зориулсан шилдэг платформоор шалгарсан.
2022 онд бид 1 их наяд доллараас давсан арилжааны хэмжээний тайлан гаргаж, жилийн 90%-ийн өсөлт үзүүлсэн.
2-р сар: Бид OvalX-ийн үйлчлүүлэгчдэд дансаа манайх руу шилжүүлэх боломжийг олгох үүднээс Monecor-тай гэрээ байгуулсан.
6-р сар: Бид үйлчлүүлэгчид өөрсдийн сонголтод тохируулан нүүр хуудасны дэлгэцээ өөрчлөх боломжийг нэвтрүүлсэн. Мөн бид цаг хугацаа хэмнэх, үйлчлүүлэгчдэд илүү ил тод, үр ашигтай ханшид хандах боломжийг олгохын тулд олон төрлийн динамик виджетүүдийг нэмсэн.
11-р сар: Kypros Zoumidou нь Группийн гүйцэтгэх захирлаар томилогдсон бөгөөд дэлхийн брокерийн салбарт 20 гаруй жил ажилласан туршлагатай.
12-р сар: John Austin нь стратеги хариуцсан захирлаар Capital.com-д нэгдсэн ба тэрээр дериватив арилжаанд хорь гаруй жилийн туршлагатай.
3-р сар: Бид ForexBrokers.com 2024 оны жилийн шагнал гардуулах ёслолын үеэр “Крипто арилжаа”, “Хэрэглэхэд хялбар”, “Шимтгэл ба хураамжууд”, “Сургалт” ба “Шинээр суралцагчид” гэсэн таван төрөлд “хамгийн шилдэг”-ээр шалгарсан. Мөн 3-р сард бид ажилчдад жилд 30 хүртэл хоног хаанаас ч хамаагүй ажиллах боломжийг олгож, дэлхийд хөдөлмөр эрхлэх санаачилгыг эхлүүлсэн.
4-р сар: Дөрөвдүгээр сард бид АНЭУ-ын үнэт цаасны арилжаа эрхлэхийн тулд АНЭУ-ын Үнэт цаас, түүхий эдийн газраас зохицуулалтын зөвшөөрөл авна. Мөн бид #NextGenFDI санаачилгын хүрээнд АНЭУ-д шинэ бүс нутгийн төв оффисоо нээнэ. Энэ нь дэлхийн өнцөг булан бүрийн шилдэг компаниудад АНЭУ-д үйл ажиллагаа явуулах боломжийг олгодог Засгийн газраас удирдан явуулдаг хөтөлбөр юм. Tarik Chebib манай Ойрхи Дорнод дахь шинэ үйл ажиллагааны бүсийн гүйцэтгэх захирал болсон.
5-р сар: 2023 онд манай харилцагчийн арилжааны нийт хэмжээ 1.2 их наяд гаруй долларт хүрсэн нь 2016 онд байгуулагдсан цагаасаа хойш анх удаа харилцагчийн арилжааны хэмжээ 1 их наяд ам.долларын босгыг давсан болохыг зарлаж байна. Мэдээлэлд үндэслэн Rupert Osborne манай Их Британи дахь үйл ажиллагааны бүсийн гүйцэтгэх захирал болов.
Бидний эрхэм зорилго бол арилжаачдад итгэлтэйгээр арилжаа хийхэд нь шаардагдах хэрэгсэл болон нөөцөөр хангах замаар илүү сайн шийдвэр гаргахад нь туслах явдал юм.
Манай удирдлагын баг дэлхийн хамгийн нэр хүндтэй санхүү болон технологийн компаниудад олон арван жил удирдах албан тушаалд ажилласан туршлагаа нэгтгэдэг.