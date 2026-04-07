Санхүү, арилжааны чиглэлээр олон арван жилийн туршлага хуримтлуулсан манай удирдлага нь биднийг Европын хамгийн хурдацтай хөгжиж буй брокеруудын нэг болгож, арилжаачдад илүү сайн шийдвэр гаргах боломжийг олгох шинэлэг шийдлүүдийг гаргасан.
Viktor бол зах зээлийг бүрдүүлэх, ирээдүйд тэргүүлэх технологийн бизнесүүдийг тодорхойлох чадвартай Британийн технологийн бизнес эрхлэгч юм. Тэрээр 2001 оноос хойш өөрийн дэлхийн хөрөнгө оруулалтын хэрэгсэл болох VP Capital-аараа дамжуулан ирээдүйд тэргүүлэх технологид хөрөнгө оруулалт хийсээр ирсэн.
Түүнийг 2016 онд Capital.com сайтыг үүсгэн байгуулахад хүргэсэн зүйл бол хамгийн шилдэг технологийг өндөр урам зоригтой хүмүүстэй хослуулах түүний хүсэл сонирхол байв. Тэр цагаас хойш Capital.com нь Их Британи, Европ, Австрали, Ойрхи Дорнод дахь оффисуудын хамт дэлхийн хамгийн хурдацтай хөгжиж буй арилжааны платформуудын нэг болон гарч ирсэн.
Rupert нь Capital.com-д 2022 оны 6-р сард нэгдсэн бөгөөд Их Британи, АНУ-д худалдаа, борлуулалтын чиглэлээр 15 гаруй жил ажилласан. IG-ийн арилжааны хэлтэст хэдэн жил ажилласны дараа тэрээр Форекс, криптовалютын бүтээгдэхүүний арилжаа хариуцсан орлогч даргаар томилогдсон. 2017 онд тэрээр IG US-ийн гүйцэтгэх захирлаар томилогдсон бөгөөд фирмийг АНУ-ын валютын зах зээлд томоохон шинэ өрсөлдөгч болгохынхоо өмнө хууль эрх зүйн зохицуулалтын зөвшөөрлийг авсан.
Capital.com UK-ийн гүйцэтгэх захирлын хувьд Rupert Их Британийн бизнесийг ажиглаж, Групп нь дэлхийн стратегид нийцэж байгаа эсэхийг баталгаажуулдаг.
Christoforos 2016 оны 11-р сард Capital.com-ын багт нэгдэж, даатгал, санхүүгийн салбарт ажилласан арван жилийн туршлагаа авчирсан. Тэрээр ажлын гараагаа давхар даатгалын брокерын салбарт даатгалын ажилтнаар эхлүүлж, дараа нь брокерын салбарт гурван жил ажиллаж, бага дилерээс эрсдэлийн менежер хүртэл дэвшиж ажилласан. Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал болохынхоо өмнө манай компанид Эрсдэл хариуцсан захирлаар ажилд орж байсан.
Тэрээр Лидс их сургуулийн Математикийн бакалаврын зэрэг, Лондонгийн их сургуулийн (Одоогийн Сити Сент Жорж) Даатгал судлалын магистрын зэрэгтэй.
Tarik Chebib нь Capital.com-ыг бүс нутгийн хэмжээнд шинэ, өндөр өсөлттэй зах зээл болгон өргөжүүлэх үүрэгтэй. Брокерын салбарт арав гаруй жил ажилласан туршлагатай Tarik нь анх 2021 оны 7-р сард Capital.com-д Орлого хариуцсан захирлаар ажиллаж байгаад жилийн дараа бүсийн гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд шилжсэн. Тарик Дубайд байрладаг бөгөөд одоогоор манай АНЭУ-д шинээр лиценз авсан охин компанийг удирдаж байна. Тэрээр карьерынхаа туршид хэд хэдэн удирдах албан тушаал хашиж байсан бөгөөд үүнд IG-д Борлуулалтын албаны дарга, сүүлд Pepperstone-д Ойрхи Дорнодыг хариуцсан дарга зэрэг албан тушаал хашиж байна.
Тэрээр Касс бизнесийн сургуулийн Менежментийн магистр, Лондонгийн Брунел их сургуулийн Бизнесийн бакалавр зэрэгтэй.
Thomas McCrickard нь Capital Com Австрали дахь салбарын гүйцэтгэх захирал бөгөөд тус компанийн стратеги, зохицуулалтын хяналт болон бүс нутаг дахь үйл ажиллагааг удирддаг.
Thomas дэлхийн санхүүгийн зах зээлд арав гаруй жилийн туршлагатай бөгөөд Лондон, Мельбурн хотод деривативын арилжаа, эрсдэлийн удирдлага, стратегийн чиглэлээр удирдах албан тушаал хашиж байсан. Тэрээр 2023 оны 12-р сараас хойш Capital Com Австрали дахь салбарын захирлаар ажиллаж, бизнесийг хөгжлийн болон өсөлтийн гол үе шатуудад чиглүүлж байна. Thomas Лондонгийн Эдийн засаг, улс төрийн шинжлэх ухааны сургуульд бизнесийн математик, статистикийн чиглэлээр бакалаврын зэрэг хамгаалсан.
Ariel 2021 оны 3-р сард Capital.com-д нэгдсэн. Тэрээр 18 жилийн өмнө Ernst & Young-аас ажлын гараагаа эхэлж, тус компанид Дэвшилтэт технологийн, Nasdaq бирж дээр арилжаалагддаг компаниудын ахлах аудитораар ажиллаж байсан. Дараа нь тэрээр Францын Alstom Energy групп (General Electric компанийн худалдан авсан) зэрэг үндэстэн дамнасан, төлөвшсөн корпорациудын Ахлах хянагчаар ажилласан. Хамгийн сүүлд тэрээр eToro сошиал арилжааны платформд Европ дахь Санхүүгийн хэлтсийн даргаар гурван жил ажилласан.
Ariel нь мэргэшсэн нягтлан бодогч бөгөөд Нягтлан бодох бүртгэл, менежмент, эдийн засгийн бакалавр, Санхүүгийн удирдлагын магистрын зэрэгтэй.
Sheena Capital.com-д 2023 оны 9-р сард нэгдсэн бөгөөд Европ болон Ойрх Дорнод дахь багийн менежментийг зохицуулалтад нийцүүлэн бүх талаар нь удирдаж байсан туршлагатай. Capital.com-д орохын өмнө Sheena ADSS-д Зохицуулалтын албаны захирал байсан. Sheena ажлынхаа эхний арав гаруй жилийг CMC Markets-т зориулж, Зохицуулалтын туслах ажилтнаас Их Британи, Европ дахь Зохицуулалтын албаны захирал болж тушаал дэвшсэн.
Тэрээр Лондонгийн Queen Mary их сургуулийн Хууль зүйн бакалавр, UCL-ын Олон улсын төрийн бодлогын магистрын зэрэгтэй.
Sasha нь Capital.com-ын Бүтээгдэхүүний гүйцэтгэх захирал бөгөөд манай олон улсын платформ болон хэрэглэгчийн туршлага хөгжүүлэлтийг удирддаг.Бүтээгдэхүүний менежмент, финтек, хэрэглэгч төвтэй инновацын арвин туршлагатай тэрээр хэрэглэгчийн бодит хэрэгцээг шийдвэрлэх ухаалаг, хүрээгээ тэлэх бүтээгдэхүүнүүдийг бий болгох хүсэл эрмэлзлийг компанид авчирдаг. Sasha хэд хэдэн зах зээлийн олон талт багуудыг удирдаж байсан туршлагатай бөгөөд мэдээлэл, дизайны сэтгэлгээ болон гүйцэтгэлийг сайжруулах замаар бүтээгдэхүүний өсөлтийг хангахад чиглэдэг.Capital.com-д орохоос өмнө Sasha Revolut Wealth & Trading and Credit-ийн Бүтээгдэхүүн хариуцсан захирал байсан.
Capital.com-ын Мэдээлэл, аюулгүй байдлын ахлах ажилтны хувьд Pavel нь мэдээллийн аюулгүй байдал, мэдээллийн технологи, дэд бүтэц, платформын үйл ажиллагаа, зохицуулалтын хэрэгжилт зэрэг компанийн дэлхийн стратегийг удирддаг. 2018 онд нэгдсэнээсээ хойш тэрээр Capital.com-ын аюулгүй байдлын байр суурийг бэхжүүлж, зохицуулалттай финтек орчин дахь хурдацтай өсөлтийг дэмжих хүчирхэг, өргөжүүлэх боломжтой технологийн суурийг бий болгоход чухал үүрэг гүйцэтгэсэн. Pavel Кибер аюулгүй байдал, мэдээллийн технологийн удирдлага, эрсдэлийн засаглалын чиглэлээр асар их туршлагатай бөгөөд кибер тогтвортой байдлын соёл, зохицуулалтын бэлэн байдлыг хангаж, Capital.com-ыг найдвартай, уян хатан санхүүгийн технологийн тэргүүн эгнээнд байлгадаг.
Eugene Lemesh нь Capital.com-ын олон улс дахь хүмүүсийн стратегийг удирддаг бөгөөд ажилтнуудыг хөгжүүлэх, байгууллагын өсөлт хөгжил, өндөр гүйцэтгэлийг, тэр дундаа соёлыг төлөвшүүлэхэд голлон анхаардаг. Динамик, хурдацтай хөгжиж буй орчинд Хүний нөөцийн манлайллын арвин туршлагатай тэрээр ажилчдын циклийг бүхэлд нь хянадаг бөгөөд тэднийг ажилд авах, сургахаас эхлээд DEI болон манлайллынг хөгжүүлэх хүртэл ажлыг хариуцдаг. Eugene бизнесийн зорилгод нийцсэн, ажилтнуудыг нэгдүгээрт тавьсан стратегийг боловсруулж, инновацыг дэмжиж, хүмүүст ажил мэргэжлийнхээ бүх шатанд амжилтад хүрэх боломжийг олгодог гэдгээрээ танигдсан.
Nikolai тус компанид 2016 онд нэгдсэнээсээ хойш компанийг стартап хэлбэрээр үүсгэн байгуулахаас эхлээд өнөөдрийн олон улсын бизнес болтол хөгжихөд гол үүрэг гүйцэтгэсэн. Хурдтай хөгжиж буй финтекийн салбарт авъяаснуудыг цуглуулах, бизнесийг хөгжүүлэх ур чадвартай Nikolai хууль эрх зүй, үйл ажиллагаанаас эхлээд өсөлт хөгжил, маркетинг хүртэлх олон үндсэн чиг үүргийг амжилттай удирдаж ирсэн.
Тэрээр бизнесийн хөгжил, хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр 10 гаруй жил ажилласан туршлагатай бөгөөд Хууль зүйн ухааны докторын зэрэг хамгаалсан.
Valentina Capital.com-д мэдлэг туршлагаа авчрахаас өмнө мэдээллийн технологи, хэвлэл мэдээлэл, үл хөдлөх хөрөнгө, санхүүгийн үйлчилгээний салбарын олон компанид хуулийн Ахлах хуулийн зөвлөх, Захиргаа, менежментийн захирлаар ажиллаж байсан.
Өмнө нь Valentina дотоодын шилдэг хуулийн фирмийн Түнш байсан. Valentina Беларусийн Улсын их сургуулийн Худалдааны үйл ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын бакалаврын зэрэгтэй бөгөөд IPM Бизнесийн сургуулийн Мэргэжлийн менежментийн хөтөлбөрт хамрагдсан. Одоо тэрээр Лондонгийн Кингс коллежид Олон улсын санхүү, худалдааны эрх зүйн чиглэлээр Хууль зүйн магистраа дүүргэж байна.
Elpida Capital.com-д 2024 онд нэгдсэн бөгөөд хэрэглэгчийн үйл ажиллагаа, элсэлт, төлбөр тооцоо, арын албаны өөрчлөлт зэрэг олон улсын 10 гаруй жилийн туршлагыг авчирсан. Үйл ажиллагааны хэлтсийн даргын хувьд тэрээр үйлчлүүлэгчийн туршлагыг сайжруулж, бизнесийн гүйцэтгэлийг сайжруулах гол чиг үүргийг удирддаг. Тэрээр өмнө нь финтекийн салбарт удирдах албан тушаал хашиж байсан бөгөөд Харилцагчийн үйл ажиллагаа хариуцсан ахлах дэд захирал, Аюулгүй байдлын албаны даргаар ажиллаж, олон улсын багуудыг удирдаж, автоматжуулалтыг удирдан тэргүүлж, үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулсан.
Vitalii Kedyk бол дижитал хөрөнгийн чиглэлээр мэргэшсэн туршлагатай мэргэжилтэн бөгөөд крипто болон Web3-т инновацийг удирдан чиглүүлсэн арав орчим жилийн туршлагатай. 2017 оноос хойш тэрээр хэд хэдэн зохицуулалттай крипто биржүүдтэй хамтран ажиллаж, CryptoUK-ийн үүсгэн байгуулагч төлөөлөгч байсан бөгөөд Их Британид крипто зохицуулалтын эхэн үеийн хөгжилд хувь нэмэр оруулсан.
Capital.com-д нэгдэхээсээ өмнө Vitalii нь Currency.com-ын Стратеги хариуцсан дарга байсан бөгөөд стратегийн санаачилгуудыг удирдаж, 2025 оны эхээр хаагдсан M&A үйл явцыг амжилттай удирдсан. Capital.com-д тэрээр крипто зах зээл, дижитал санхүү, зохицуулалтын тогтолцооны талаарх гүнзгий мэдлэг дээрээ тулгуурлан платформын крипто үйлчилгээг өргөжүүлэх тал дээр анхаардаг.