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حماية معززة لأموالك

تعرف على كيفية تأميننا لأموالك من خلال الأطر التنظيمية العالمية، وفصل أموال العملاء، والتأمين الإضافي، وحلول الأمان الرائدة في السوق.

تداول الآن

كيف نحمي أموالك

تأمين معزز يصل إلى 1,000,000 دولار

دون أي تكلفة إضافية عليك، قمنا بشراء بوليصة تأمين إضافية لتعزيز حماية أموالكم.وهذا يعني أنك ستكون مغطى ضد الخسائر التي تتجاوز 20,000 دولار أمريكي، وبحد أقصى يصل إلى 1,000,000 دولار أمريكي، في الحالة المستبعدة لإعسار الشركة.

عرض الشهادة

تداول بثقة مع وسيط عالمي مرخص ومنظم

نحن نخضع للتنظيم في خمس ولايات قضائية مالية رئيسية على مستوى العالم، بما في ذلك هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما (SCB) محليًا لهذا الكيان. وتماشيًا مع القوانين المحلية ومتطلبات حماية المستهلك، نضمن حماية تجربة التداول الخاصة بك من خلال الامتثال الدقيق في كل خطوة.

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منصة تداول آمنة يمكنك الاعتماد عليها دائمًا

يشمل برنامجنا الأمني الشامل حلولاً رائدة في السوق لضمان بقاء بنيتنا التحتية آمنة ومحصنة في جميع الأوقات.

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الأسئلة الشائعة

كيف يمكنني المطالبة بهذا التأمين عند الحاجة؟

في الحالة المستبعدة للغاية لحدوث إعسار للشركة، سنقوم بتزويدك بتعليمات واضحة وكاملة لتقديم المطالبة، مع إرشادك خلال كل خطوة من خطوات العملية لضمان سلاستها. سيتم معالجة مطالبتك وفقًا لبنود وشروط بوليصة التأمين، وسيكون فريق الدعم المتخصص لدينا على أهبة الاستعداد للإجابة على أي استفسارات قد تكون لديك.

ماذا يعني فصل أموال العملاء؟

يعني مبدأ فصل أموال العملاء أن الأموال التي تودعها لدينا يتم الاحتفاظ بها في حسابات مصرفية منفصلة ومستقلة تمامًا عن الأموال الخاصة بشركة Capital.com. يضمن هذا الإجراء الحماية الكاملة لأموالكم واستحالة استخدامها من قبل الوسيط لأي أغراض تشغيلية خاصة به.

هل Capital.com وسيط مرخص ومنظم؟

نعم، تخضع Capital.com للتراخيص والتنظيم في ولايات قضائية مالية متعددة حول العالم، بما في ذلك هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما (SCB) بالإضافة إلى هيئات مالية عالمية أخرى مرموقة. وهذا يعني أننا نلتزم بأعلى المعايير المالية الصارمة لضمان وحماية تجربة التداول الخاصة بكم.

كيف تحمي Capital.com أموالي؟

يتم الاحتفاظ بأموالك بشكل آمن في حسابات منفصلة لدى مؤسسات مالية ذات شهرة عالمية وموثوقية عالية. بالإضافة إلى ذلك، نوفر غطاءً تأمينيًا إضافيًا يغطي الخسائر التي تتجاوز مبلغ 20,000 دولار أمريكي، وبحد أقصى يصل إلى 1,000,000 دولار أمريكي، وذلك في الحالة المستبعدة لحدوث إعسار للشركة. كما نطبق تدابير أمنية سيبرانية قوية ومتطورة لحماية حسابك وبياناتك.

هل يمكن لـ Capital.com استخدام أموالي لعملياتها التجارية؟

كلا، بشكل قاطع لا يمكن لـ Capital.com استخدام أموال العملاء لأي أنشطة تشغيلية أو تجارية خاصة بالشركة. بصفتنا وسيطًا مرخصًا ومنظمًا، فإننا نلتزم التزامًا صارمًا بقواعد فصل أموال العملاء دون أي استثناء.

ما يقوله القطاع عنّا

إن منتجاتنا المرتكزة على احتياجات المستخدمين، وخدمة عملائنا المتفانية، وسعينا المستمر نحو الابتكار، هي عوامل حظيت بتقدير واعتراف متكرر من قبل الهيئات المرموقة في القطاع المالي. وإليك أبرز الجوائز التي حصلنا عليها مؤخرًا.
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BrokerChooser
أفضل وسيط عقود فروقات (2026)
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جود ماني جايد
أفضل حساب تداول: جوائز خيار الشعب لعام 2025
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ForexBrokers.com
الأفضل في الفئة: العمولات والرسوم (2025)
award
ForexBrokers.com
الأفضل في الفئة: سهولة الاستخدام (2025)
award
ForexBrokers.com
الأفضل في الفئة: تداول العملات المشفّرة (2025)
award
ForexBrokers.com
الأفضل في الفئة: وسيط TradingView (2025)
award
ForexBrokers.com
الأفضل في الفئة: التعليم (2025)
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Investors' Chronicle & Financial Times
تصنيف 5 نجوم - أفضل تطبيق (2024)
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Investors' Chronicle & Financial Times
تصنيف 5 نجوم - أفضل مزوّد لعقود الفروقات (2024)
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Investors' Chronicle & Financial Times
تصنيف 5 نجوم - أفضل منصة انتقائية (2024)
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Online Money Awards
أفضل منصة تداول شاملة (2024)
award
ForexBrokers.com
الأفضل في الفئة: العمولات والرسوم (2024)
award
ForexBrokers.com
الأفضل في الفئة: سهولة الاستخدام (2024)
award
ForexBrokers.com
الأفضل في الفئة: التعليم (2024)
award
ForexBrokers.com
الأفضل في الفئة: المبتدئين (2024)
award
Deloitte Technology
الشركة التكنولوجية الأسرع نموّا في قبرص والشرق الأوسط (2023)
award
جود ماني جايد
أفضل تطبيق تداول (2023)
award
Online Money Awards
أفضل مزوّد لعقود الفروقات (2023)
award
ForexBrokers.com
الوسيط الأسرع نموّا (2023)
award
إنفستمنت تريندز
الرضا العام للعملاء (2022)
award
إنفستمنت تريندز
أفضل قيمة مقابل السعر (2022)
award
ADVFN
أفضل منصة للرهان على فروق الأسعار (2022)
award
Financial Times Investors’ Chronicle
أفضل منصة في دعم المستثمرين الجدد (2022)

ثلاث خطوات للبدء

1. أنشئ حسابك (وفقًا لمعايير الأهلية)2. أودع الأموال بالشروط التي تناسبك3. تداول عندما تكون مستعدًا