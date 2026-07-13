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تعرف على كيفية تأميننا لأموالك من خلال الأطر التنظيمية العالمية، وفصل أموال العملاء، والتأمين الإضافي، وحلول الأمان الرائدة في السوق.
دون أي تكلفة إضافية عليك، قمنا بشراء بوليصة تأمين إضافية لتعزيز حماية أموالكم.وهذا يعني أنك ستكون مغطى ضد الخسائر التي تتجاوز 20,000 دولار أمريكي، وبحد أقصى يصل إلى 1,000,000 دولار أمريكي، في الحالة المستبعدة لإعسار الشركة.
نحن نخضع للتنظيم في خمس ولايات قضائية مالية رئيسية على مستوى العالم، بما في ذلك هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما (SCB) محليًا لهذا الكيان. وتماشيًا مع القوانين المحلية ومتطلبات حماية المستهلك، نضمن حماية تجربة التداول الخاصة بك من خلال الامتثال الدقيق في كل خطوة.
يشمل برنامجنا الأمني الشامل حلولاً رائدة في السوق لضمان بقاء بنيتنا التحتية آمنة ومحصنة في جميع الأوقات.
في الحالة المستبعدة للغاية لحدوث إعسار للشركة، سنقوم بتزويدك بتعليمات واضحة وكاملة لتقديم المطالبة، مع إرشادك خلال كل خطوة من خطوات العملية لضمان سلاستها. سيتم معالجة مطالبتك وفقًا لبنود وشروط بوليصة التأمين، وسيكون فريق الدعم المتخصص لدينا على أهبة الاستعداد للإجابة على أي استفسارات قد تكون لديك.
يعني مبدأ فصل أموال العملاء أن الأموال التي تودعها لدينا يتم الاحتفاظ بها في حسابات مصرفية منفصلة ومستقلة تمامًا عن الأموال الخاصة بشركة Capital.com. يضمن هذا الإجراء الحماية الكاملة لأموالكم واستحالة استخدامها من قبل الوسيط لأي أغراض تشغيلية خاصة به.
نعم، تخضع Capital.com للتراخيص والتنظيم في ولايات قضائية مالية متعددة حول العالم، بما في ذلك هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما (SCB) بالإضافة إلى هيئات مالية عالمية أخرى مرموقة. وهذا يعني أننا نلتزم بأعلى المعايير المالية الصارمة لضمان وحماية تجربة التداول الخاصة بكم.
يتم الاحتفاظ بأموالك بشكل آمن في حسابات منفصلة لدى مؤسسات مالية ذات شهرة عالمية وموثوقية عالية. بالإضافة إلى ذلك، نوفر غطاءً تأمينيًا إضافيًا يغطي الخسائر التي تتجاوز مبلغ 20,000 دولار أمريكي، وبحد أقصى يصل إلى 1,000,000 دولار أمريكي، وذلك في الحالة المستبعدة لحدوث إعسار للشركة. كما نطبق تدابير أمنية سيبرانية قوية ومتطورة لحماية حسابك وبياناتك.
كلا، بشكل قاطع لا يمكن لـ Capital.com استخدام أموال العملاء لأي أنشطة تشغيلية أو تجارية خاصة بالشركة. بصفتنا وسيطًا مرخصًا ومنظمًا، فإننا نلتزم التزامًا صارمًا بقواعد فصل أموال العملاء دون أي استثناء.