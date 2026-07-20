تتمثل مهمة Capital.com في تقديم خدمات تداول حيوية ومشوّقة لكل مستثمر، مع العمل بجدية وإخلاص بكل الطرق لتحسين الثقافة المالية في المجتمع.

لطالما هيمنت المؤسسات التقليدية الكبيرة على عالم التداول، مما حدَّ من حرية الأفراد في اتخاذ خيارات واعية بشأن مستقبلهم المالي، وحجب الإمكانات التعليمية الهائلة التي تقدمها منصات التداول الرقمية.

ونحن في Capital.com نؤمن إيمانًا راسخًا بضرورة إتاحة الوصول إلى عالم التمويل للجميع، ونسعى جاهدين لتحقيق ذلك من خلال منصة تداول تقوم على ثلاث ركائز أساسية: التعليم، والتسعير العادل والشفاف، والتكنولوجيا والابتكار المتطور.

التعليم

نؤمن بأن كل شخص قادر على التداول إذا ما توفرت له الأدوات المناسبة. لذا، تدعم Capital.com التعليم بكل قوتها لتحسين المعرفة المالية لعملائنا والمجتمع ككل.

وانطلاقًا من هذا الإيمان، يأتي تطبيق التداول المجاني Investmate والندوات عبر الإنترنت والبرامج التعليمية التي نقدمها على قناتنا على اليوتيوب، Capital.com TV، ليُمكّن المستثمرين من التداول بثقة ومسؤولية، وتمهّد لهم طريق النجاح في الأسواق المالية.

تسعير واضح وشفاف للأصول

لتحقيق هدفنا في جعل التداول والاستثمار في متناول الجميع، يجب أن يكون ذلك بتكلفة معقولة.

ولذلك تلتزم Capital.com بالشفافية التامة، حيث لا نتقاضى أي رسوم خفية، ونقدم تسعيرًا واضحًا بدون أي عمولات ومع فروق أسعار تنافسية.

التكنولوجيا والابتكار المتطور

في عصر يشهد تطورات تكنولوجية سريعة ومذهلة، نسعى في Capital.com دائمًا إلى إيجاد طرق جديدة ومبتكرة لتحسين منصتنا وتجربة المستثمر وخدماتنا.

نحن ملتزمون بأن نكون شريككم الاستثماري الموثوق، ونضع دائمًا المسؤولية الاجتماعية والبيئية والمؤسسية في صميم عملنا. لن نرضى أبدًا بما حققناه، بل سنواصل السعي الدائم للتحسين والتطوير.

لقد فتح التعليم أمامي بابًا واسعًا إلى عالم التمويل. وآمل أن تكون Capital.com هي المفتاح الذي يفتح هذا الباب للكثيرين غيري.

أنا فخور جدًا بما حققناه حتى الآن، ولكنني أكثر حماسًا لما يحمله لنا المستقبل.

مع خالص تحيّاتي

السيّد فيكتور بروكوبينيا