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تقييمات Capital.com

تعرّف علينا أكثر بقراءة تقييمات Capital.com. اكتشفوا آراء وتقييمات عملائنا من مختلف مستويات الخبرة، وتعرفوا على الأسباب التي تجعلهم يفضلون منصتنا.

ما يقوله القطاع عنّا

حصلت منتجاتنا وخدمة دعم العملاء المتخصصة التي نقدّمها وسعينا المستمر نحو الابتكار على عظيم التقدير من قبل بعض الجهات الرائدة في القطاع. وإليك أبرز الجوائز التي حصلنا عليها مؤخرًا.
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BrokerChooser
أفضل وسيط عقود فروقات (2026)
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جود ماني جايد
أفضل حساب تداول: جوائز خيار الشعب لعام 2025
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ForexBrokers.com
الأفضل في الفئة: العمولات والرسوم (2025)
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ForexBrokers.com
الأفضل في الفئة: سهولة الاستخدام (2025)
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ForexBrokers.com
الأفضل في الفئة: تداول العملات المشفرة (2025)
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ForexBrokers.com
الأفضل في الفئة: التعليم (2025)
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ForexBrokers.com
الأفضل في الفئة: وسيط TradingView (2025)
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جوائز Investors' Chronicle وFinancial Times
تصنيف 5 نجوم - أفضل تطبيق لعام 2024
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جوائز Investors' Chronicle وFinancial Times
تصنيف 5 نجوم - أفضل مزود لعقود الفروقات لعام 2024
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جوائز Investors' Chronicle وFinancial Times
تصنيف 5 نجوم - أفضل منصة انتقائية لعام 2024
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الجوائز المالية عبر الإنترنت
أفضل منصة تداول شاملة (2024)
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مُقدمة من Finder ضمن جوائز منصات تداول الفوركس
أفضل منصة لتداول الفوركس من حيث القيمة (2024)
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مُقدمة من Finder ضمن جوائز منصات تداول الفوركس
أفضل منصة لتداول الفوركس المرن والميسر (2024)
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ForexBrokers.com
الأفضل في فئة: العمولات والرسوم (2024)
award
ForexBrokers.com
الأفضل في فئة: سهولة الاستخدام (2024)
award
ForexBrokers.com
الأفضل في فئة: التعليم (2024)
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ForexBrokers.com
الأفضل في فئة: المبتدئين (2024)
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الجوائز المالية عبر الإنترنت
أفضل مزوّد لعقود الفروقات (2023)
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الدليل المالي الجيد
أفضل تطبيق تداول لعام 2023
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ForexBrokers.com
الوسيط الأسرع نموًا (2023)
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انفستمنت ترند
الرضا العام للعملاء (2022)
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انفستمنت ترند
أفضل قيمة مقابل السعر (2022)

ملاحظات المستخدم وتقييماته

تعرّف على آراء عملائنا من مختلف المستويات، من المبتدئين إلى الخبراء.
2025-06-30
K***** A*******

سهولة السحب والإيداع متابعة ممتازة من قبل موظفين خدمة العملاء خلال الأربعة والعشرون ساعة

2025-06-21
k*** H*****

من افضل البرامج اللتي رأيتها ، تعامل جيد ، منصة موثوقة ، فريق عمل اكثر من رائع

2025-06-13
ي **ن ***ل***

اشكركم ع اجتهداتكم والله برنامج سهل في كل شيء وبالأخص في يحب الارباح اشكركم من أعماق قلبي ❤️❤️❤️

2025-06-13
h*******_a****_l***

سريع في تنفيذ الاوامر مع الوسيط

2025-05-24
A****

اولا لان الايداع و السحب سلس جدأ و الاهم يمكن ان تربط المنصة مع منصة tradingView .

2025-05-15
T**** M*******

كانت المتابعه من طرفكم اخ زويا اكثر من رائعه اشكرك على عملك الدرؤب على حل المشاكل الكبيره والصغيره واتمنى لك التوفيق والنجاح

2025-05-06
س ***س *****س***

مصداقية بالتعامل للامانه وأفضل عرض للشاشه والتطبيق بوضوح

2025-04-20
J****M*

سهوله التطبيق والسحب والايداع والمصداقيه

2025-04-28
M***** A*****

من افضل التطبيقات الي مرت عليا جميل جدا سهل للمبتدئين والمعلمين تستطيع ايداع وسحب أموال بدون الرجوع الى اي تطبيقات اخرى تطبيق متكامل وتحت إشراف خدمة عملاء رائعه متفاهمه مع المستخدمين

2025-04-01
A**** S**** A***

نشكر جهودكم الجبارة لجعل المواطنين تزداد ثقتهم في منصتكم الرائعة

2025-03-25
S*******

افضل منصة تداول على الإطلاق سهولة التداول في المنصه وخدمة عملاء تتجاوب معك بسرعة وامان شكراً لكم جميعا فريق منصة كابيتل

2025-03-08
ل *لر***ي***

كابيتال كوم عنوان الفخامه وجوهر الأناقه سعيد بالانضمام لموسوعتكم الماليه . دمتم بود

2025-02-17
m******* h****

تطبيق جيد جدا وسهل الاستخدام انصح المبتدئين بتجربته.

2025-02-09
n**********

صراحة برنامج رائع اشكر القائمين علية ومزيدا من التقدم

نستعرض هنا التقييمات المميزة ذات 4 و5 نجوم. حرصًا على خصوصية عملائنا، تم إخفاء التفاصيل الشخصية للمستخدمين عن عمد تماشيًا مع متطلبات لائحة حماية البيانات العامة (GDPR)

4.6
التقييمات والمراجعات
4.7
التقييمات والمراجعات
4.7
4.6