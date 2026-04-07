Бид маржин дуудлагыг хэрхэн зохицуулдаг вэ

Маржин дуудлага гэдэг нь таны дансанд байгаа өмчийн хэмжээ арилжааг нээлттэй байлгахад шаардагдах маржинаас бага болох үед тохиолддог зүйл юм.

Маржин дуудлага гэж юу вэ?

Маржин дуудлага гэдэг нь зах зээлийн ханш таны CFD арилжааны эсрэг хөдөлсөн тухай мэдэгдэл бөгөөд таны арилжааны данс маржины түвшинг хадгалж үлдэхэд хангалттай бус өмчтэй байж болзошгүй цэг рүү ойртож байгааг харуулна.

Манай маржин дуудлагын үйл явц

Бид доор дурдсан үйл явцыг дагаж мөрдөхийг зорьдог бөгөөд гурван төрлийн маржин дуудлагын мэдэгдлийг илгээх болно.

100%-иас доош

Хэрэв таны өмч шаардлагатай маржины 100%-иас доош унавал та маржин дуудлага хүлээн авах болно.1 Та цаашид шинэ арилжаа нээх, захиалга хийх боломжгүй болно.

75% түвшин

Хэрэв таны өмч шаардлагатай маржины 75%-иас доош унавал та хоёр дахь маржин дуудлага хүлээн авах болно.1 Та шинэ арилжаа нээх, захиалга хийх боломжгүй хэвээр байх болно.

50% ба түүнээс доош

Хэрэв таны өмч шаардлагатай маржины 50% ба түүнээс доош унавал манай автоматаар маржин хаагдах үйл явц эхэлнэ.

Маржин дуудлагын жишээ

Хувилбар

  • Таны дансанд $3,500 байгаа бөгөөд та 1:2 маржины харьцаатайгаар А компани дээр лонг арилжаа нээхийг хүсэж байна гэж бодъё.
  • А компанийн нэг хувьцаа 100 доллараар арилжаалагдаж байгаа бөгөөд та 50 CFD худалдаж авахыг хүсэж байна.
  • Энэ нь 5,000 долларын хувьцаатай тэнцэх тул 1:2 маржинтай бол та 50% буюу $2,500 оруулах хэрэгтэй болно.
  • Үлдсэн мөнгийг таны брокер гаргаж өгнө.
  • Таны дансанд $1,000 үлдсэн байна. 

Маржин дуудлагын үйл явц хэрхэн явагдах вэ?

А компанийн ханш $50 болж буурч, таны позицын нийт үнийг $2,500 хүртэл бууруулна (50 хувьцаа × $50). Энэхүү бууралт таны дансны хөрөнгөд шууд нөлөөлөх бөгөөд үүнийг дараах байдлаар тооцно:

Хөрөнгө = Эхний үлдэгдэл + Биелээгүй ашиг/алдагдал = $3,500 + (−$2,500) = $1,000

Таны CFD позицын үнэ буурах тусам шаардлагатай маржин буюу таны позицоо хадгалахад шаардагдах хөрөнгийг мөн одоогийн ханшид үндэслэн тохируулна. Энэ тохиолдолд $1,250 болно. Маржины дуудлага идэвхэжих шаардлагатай эсэхийг тодорхойлохын тулд бид таны өмчийн маржинтай харьцах харьцааг тооцоолдог:

Өмчийн маржинтай харьцах харьцаа = (Өмч / Шаардлагатай маржин) x 100
Өмчийн маржинтай харьцах харьцаа = ($1,000 / $1,250) × 100 = 80%

Энэ нь таны өмчийн маржинтай харьцах харьцаа нь шаардлагатай 1250 долларын маржины 100%-иас доогуур байгаа тул та эхний маржин дуудлагыг хүлээн авна гэсэн үг юм.

Одоо А компанийн хувьцааны ханш $45 хүртэл буурч, таны позицийн нийт үнийг $2,250 хүртэл буурууллаа гэж төсөөлье (50 гэрээ × $45).

Одоо таны өмчийг дараах байдлаар тооцоолно:

Өмч = Эхний үлдэгдэл + Биелээгүй ашиг эсвэл алдагдал = $3,500 + (−$2,750) = $750

Маржины шаардлагыг шинэ позицын дүн дээр үндэслэн тохируулна $1,125.

Таны өмчийн маржинтай харьцах харьцааг дараах байдлаар тооцоолно:

Өмчийн маржинтай харьцах харьцаа = ($750/$1,125) × 100 = 66.67%

Энэ нь манай хоёр дахь маржин дуудлагын 75% босгоноос доогуур байгаа тул та маржин дуудлагын мэдэгдэл хүлээн авах болно.

Хэрэв таны позицын дүн $1,950-аас доош унавал таны өмч шаардлагатай маржины ($450-ын өмчийн түвшнээс доогуур) 50%-иас доош унана.

Энэ мөчид деривативын үнэ $39 болно. Маржин $975 болж буурч, биелээгүй алдагдал -$3,050 болж өсөх ба таны үлдэгдэл өмч $450 болно.

Өмчийн маржинтай харьцах харьцааг дараах байдлаар тооцоолно:

Өмчийн маржинтай харьцах харьцаа = (450$/975$) × 100 = 46.15%

Таны өмч шаардлагатай маржинаас доош буусан тул манай маржин хаах үйл явц эхлэх бөгөөд таны позицууд автоматаар хаагдаж эхэлнэ.

Дээрх жишээнд гадаад валютын (FX) ханшийн хэлбэлзлийг тооцоолоогүй. Энэ нь арилжаалагдсан хөрөнгийг хэрэглэгчийн данстай ижил валютаар илэрхийлсэн гэж үзнэ. Хэрэв хөрөнгийг өөр валютаар үнэлсэн бол валютын ханшийн өөрчлөлт нь маржины шаардлага, биелээгүй ашиг/алдагдал болон нийт өмчийн түвшинд нөлөөлж болзошгүй.

Маржин хаагдах үйл явц

Таны алдагдалтай позицууд өсөж, таны алдагдлын зөвхөн 50%-ийг нөхөх хэмжээний өмчтэй болоход таныг огцом алдагдлаас хамгаалахын тулд манай маржинг хаах үйл явц автоматаар эхэлдэг. Автоматаар маржинг хаах үйл явц нь зохицуулалтын шаардлага тул идэвхгүй болгох боломжгүй гэдгийг анхаарна уу.

Таны өмч маржины шаардлагын 50%-иас дээш гарах хүртэл автоматаар хаах үйл явц дараах дарааллаар хэрэгжинэ.*

  1. Бүх хүлээгдэж буй захиалга хаагдана
  2. Нээлттэй зах зээлүүддээрх хасах UPL-тэй (биелээгүй ашиг / алдагдал) бүх нээлттэй позицууд хаагдана*
  3. Нээлттэй зах зээлүүд дээр үлдсэн бүх позиц хаагдана*
  4. Холбогдох зах зээл нээгдэнгүүт үлдсэн бүх позицууд хаагдана

*Бүх зах зээл нэгэн зэрэг нээлттэй байдаггүй тул ашигтай арилжаа алдагдалтай арилжаанаас өмнө хаагдаж болзошгүйг анхаарна уу.

Маржин дуудлага хүлээн авах магадлалыг хэрхэн бууруулах вэ

Маржин дуудлага хүлээн авах боломжийг багасгахын тулд арилжаа хийхдээ зарим ухаалаг алхмуудыг хийж болно.

Хэт өндөр хөшүүрэг хэрэглэхээс зайлсхийх

Хэрэв зах зээл таны эсрэг хөдөлбөл таны дансанд хамгаалалтын үүрэг гүйцэтгэх хангалттай өмч байгаа эсэхийг шалгаарай.

Төрөлжүүлэх

Эрсдэлээ тараахын тулд төрөл бүрийн хөрөнгийн арилжаа хийгээрэй

Хянах

Зах зээлийн ханшийг гараар эсвэл манай платформ дээр байрлах ханшийн мэдэгдэл, жагсаалт зэрэг хэрэгслүүдийг ашиглан хянаарай.

Эрсдэлийг удирдах

Эрсдэлээ хянахын тулд2 позицдоо стоп лосс болон тейк профит ашиглаарай

Маржин хаагдахаас хэрхэн зайлсхийх вэ

Та маржин дуудлага хүлээн авмагцаа эдгээр үйлдлийг хийж, бидний зүгээс шаардах дүнгийн 100% хүртэл маржингаа нэмж болно.

Дансандаа бага зэрэг мөнгө нэмнэ үү

Хүлээгдэж буй захиалгыг цуцлах

Зарим эсвэл бүх нээлттэй арилжаагаа хаах

 

1Маржин дуудлагын эргэн тойрон дахь харилцаа холбоо. Таныг маржин дуудлагатай байх үед бид тантай холбогдохыг оролдох боловч таны дансанд ямар ч үед маржины шаардлагыг хангахад хүрэлцэхүйц мөнгө байлгах нь таны үүрэг гэдгийг анхаарна уу. Бид тантай утсаар, имэйлээр эсвэл мессежээр холбогдох оролдлого хийнэ. Зах зээл маш хурдан хөдөлж болох бөгөөд энэ нь бид таны позиц хаагдахаас өмнө тантай холбогдож чадахгүй байж болно гэсэн үг юм. Жишээлбэл, хэрэв таны өмч таван секундын дотор 100%-иас дээш маржин буюу 50%-иас доош унавал бид тантай холбогдох боломжгүй болох бөгөөд таны позиц хаагдах эрсдэлд хүрнэ.

2Энгийн стоп лосст баталгаа өгөхгүй бөгөөд хоцорч болзошгүйг анхаарна уу. Та алдагдалдаа үнэмлэхүй хязгаарлалт тавихын тулд баталгаатай стопыг сонгож болох боловч хэрэв энэ нь идэвхжсэн тохиолдолд төлбөр бодогдоно. Та эдгээр хураамжийг манай хураамж ба шимтгэлүүд хуудаснаас харж болно.

