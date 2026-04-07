Маржин дуудлага гэж юу вэ?

Нүүр хуудасАрилжааМаржин дуудлага
Маржин дуудлага гэдэг нь таны дансанд байгаа өмчийн хэмжээ арилжааг нээлттэй байлгахад шаардагдах маржинаас бага болох үед тохиолддог зүйл юм.
Маржин дуудлага гэдэг нь зах зээлийн ханш таны CFD арилжааны эсрэг хөдөлсөн тухай мэдэгдэл бөгөөд таны арилжааны данс маржины түвшинг хадгалж үлдэхэд хангалттай бус өмчтэй байж болзошгүй цэг рүү ойртож байгааг харуулна.
Хэрэв таны өмч шаардлагатай маржины 100%-иас доош унавал та маржин дуудлага хүлээн авах болно.1 Та цаашид шинэ арилжаа нээх, захиалга хийх боломжгүй болно.
Хэрэв таны өмч шаардлагатай маржины 75%-иас доош унавал та хоёр дахь маржин дуудлага хүлээн авах болно.1 Та шинэ арилжаа нээх, захиалга хийх боломжгүй хэвээр байх болно.
Хэрэв таны өмч шаардлагатай маржины 50% ба түүнээс доош унавал манай автоматаар маржин хаагдах үйл явц эхэлнэ.
А компанийн ханш $50 болж буурч, таны позицын нийт үнийг $2,500 хүртэл бууруулна (50 хувьцаа × $50). Энэхүү бууралт таны дансны хөрөнгөд шууд нөлөөлөх бөгөөд үүнийг дараах байдлаар тооцно:
Таны CFD позицын үнэ буурах тусам шаардлагатай маржин буюу таны позицоо хадгалахад шаардагдах хөрөнгийг мөн одоогийн ханшид үндэслэн тохируулна. Энэ тохиолдолд $1,250 болно. Маржины дуудлага идэвхэжих шаардлагатай эсэхийг тодорхойлохын тулд бид таны өмчийн маржинтай харьцах харьцааг тооцоолдог:
Энэ нь таны өмчийн маржинтай харьцах харьцаа нь шаардлагатай 1250 долларын маржины 100%-иас доогуур байгаа тул та эхний маржин дуудлагыг хүлээн авна гэсэн үг юм.
Одоо А компанийн хувьцааны ханш $45 хүртэл буурч, таны позицийн нийт үнийг $2,250 хүртэл буурууллаа гэж төсөөлье (50 гэрээ × $45).
Одоо таны өмчийг дараах байдлаар тооцоолно:
Маржины шаардлагыг шинэ позицын дүн дээр үндэслэн тохируулна $1,125.
Таны өмчийн маржинтай харьцах харьцааг дараах байдлаар тооцоолно:
Энэ нь манай хоёр дахь маржин дуудлагын 75% босгоноос доогуур байгаа тул та маржин дуудлагын мэдэгдэл хүлээн авах болно.
Хэрэв таны позицын дүн $1,950-аас доош унавал таны өмч шаардлагатай маржины ($450-ын өмчийн түвшнээс доогуур) 50%-иас доош унана.
Энэ мөчид деривативын үнэ $39 болно. Маржин $975 болж буурч, биелээгүй алдагдал -$3,050 болж өсөх ба таны үлдэгдэл өмч $450 болно.
Өмчийн маржинтай харьцах харьцааг дараах байдлаар тооцоолно:
Таны өмч шаардлагатай маржинаас доош буусан тул манай маржин хаах үйл явц эхлэх бөгөөд таны позицууд автоматаар хаагдаж эхэлнэ.
Дээрх жишээнд гадаад валютын (FX) ханшийн хэлбэлзлийг тооцоолоогүй. Энэ нь арилжаалагдсан хөрөнгийг хэрэглэгчийн данстай ижил валютаар илэрхийлсэн гэж үзнэ. Хэрэв хөрөнгийг өөр валютаар үнэлсэн бол валютын ханшийн өөрчлөлт нь маржины шаардлага, биелээгүй ашиг/алдагдал болон нийт өмчийн түвшинд нөлөөлж болзошгүй.
Таны алдагдалтай позицууд өсөж, таны алдагдлын зөвхөн 50%-ийг нөхөх хэмжээний өмчтэй болоход таныг огцом алдагдлаас хамгаалахын тулд манай маржинг хаах үйл явц автоматаар эхэлдэг. Автоматаар маржинг хаах үйл явц нь зохицуулалтын шаардлага тул идэвхгүй болгох боломжгүй гэдгийг анхаарна уу.
Таны өмч маржины шаардлагын 50%-иас дээш гарах хүртэл автоматаар хаах үйл явц дараах дарааллаар хэрэгжинэ.*
*Бүх зах зээл нэгэн зэрэг нээлттэй байдаггүй тул ашигтай арилжаа алдагдалтай арилжаанаас өмнө хаагдаж болзошгүйг анхаарна уу.
Хэрэв зах зээл таны эсрэг хөдөлбөл таны дансанд хамгаалалтын үүрэг гүйцэтгэх хангалттай өмч байгаа эсэхийг шалгаарай.
Эрсдэлээ тараахын тулд төрөл бүрийн хөрөнгийн арилжаа хийгээрэй
Зах зээлийн ханшийг гараар эсвэл манай платформ дээр байрлах ханшийн мэдэгдэл, жагсаалт зэрэг хэрэгслүүдийг ашиглан хянаарай.
Эрсдэлээ хянахын тулд2 позицдоо стоп лосс болон тейк профит ашиглаарай
_______________________________________
1Маржин дуудлагын эргэн тойрон дахь харилцаа холбоо. Таныг маржин дуудлагатай байх үед бид тантай холбогдохыг оролдох боловч таны дансанд ямар ч үед маржины шаардлагыг хангахад хүрэлцэхүйц мөнгө байлгах нь таны үүрэг гэдгийг анхаарна уу. Бид тантай утсаар, имэйлээр эсвэл мессежээр холбогдох оролдлого хийнэ. Зах зээл маш хурдан хөдөлж болох бөгөөд энэ нь бид таны позиц хаагдахаас өмнө тантай холбогдож чадахгүй байж болно гэсэн үг юм. Жишээлбэл, хэрэв таны өмч таван секундын дотор 100%-иас дээш маржин буюу 50%-иас доош унавал бид тантай холбогдох боломжгүй болох бөгөөд таны позиц хаагдах эрсдэлд хүрнэ.
2Энгийн стоп лосст баталгаа өгөхгүй бөгөөд хоцорч болзошгүйг анхаарна уу. Та алдагдалдаа үнэмлэхүй хязгаарлалт тавихын тулд баталгаатай стопыг сонгож болох боловч хэрэв энэ нь идэвхжсэн тохиолдолд төлбөр бодогдоно. Та эдгээр хураамжийг манай хураамж ба шимтгэлүүд хуудаснаас харж болно.