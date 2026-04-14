Арилжаа Yokogawa Electric Corporation - 6841 CFD

Одоогоор зах зээл боломжгүй байнаЗах зээлийн мэдээллийг 2026-04-14 06:05:50 өдрийн байдлаар танилцуулж байна
Арилжааны нөхцөл
Төрөл
Энэ санхүүгийн зах зээл зөвхөн CFD арилжаанд зориулагдсан.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:CFD-үүд
CFD
Спред18.7
Лонг позицын шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Лонг позицын шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Маржин. Таны хөрөнгө оруулалт
¥1,000
Шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Позицын бүрэн хэмжээнээс авах төлбөр
-0.013047 %
(-¥3)

Хөшүүрэгтэй арилжааны хэмжээ ~¥20,000

Хөшүүргийн мөнгө ~ $¥19,000

-0.01305%
Шорт позицын нэг шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Шорт позицын нэг шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Маржин. Таны хөрөнгө оруулалт
¥1,000
Шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Позицын бүрэн хэмжээнээс авах төлбөр
-0.009176 %
(-¥2)

Хөшүүрэгтэй арилжааны хэмжээ ~¥20,000

Хөшүүргийн мөнгө ~ $¥19,000

-0.00918%
Шөнийн санхүүжилтийг тохируулах хугацаа21:00 (UTC)
ВалютJPY
Арилжаалсан доод хэмжээ1
Маржин5.00%
Хөрөнгийн биржJapan
Арилжааны шимтгэл10%
Баталгаат стопын шимтгэл
Нокаутын хураамж бол таныг хоцрогдлоос хамгаалах баталгаа юм. Хэрэв та арилжааг нокаутын түвшинд хүргэлгүйгээр хаах юм бол хураамжаа буцааж авах болно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай вэбсайтын Хураамж ба шимтгэлүүдхэсгээс авна уу.
1%

1Таны арилжааг гүйцэтгэхэд авдаг манай төлбөр нь спред буюу худалдан авах, зарах ханшийн зөрүү юм. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай вэбсайтын Хураамж ба шимтгэлүүд хэсгээс авна уу

Гол үзүүлэлтүүд
Өмнөх Хаах5559
Нээх5683.8
1 жилийн өөрчлөлт153.95%
Өдрийн диапазон5590.8 - 5683.8

Yokogawa Electric Corporation provides industrial automation, and test and measurement solutions in Japan, Asia, Europe, Africa, North America, the Middle East, and internationally. It operates in three segments: Industrial Automation and Control, Test and Measurement, and Aviation and Other Business. The Industrial Automation and Control segment offers field instruments, such as flow meters, differential/pressure transmitters, and process analyzers; control systems and programmable controllers; and various software products and services. The Test and Measurement segment provides waveform and optical communication measuring instruments, and signal generators; electric voltage, current, and power measuring instruments; LCD drivers; and confocal scanners. The Aviation and Other Business segment offers aviation equipment, such as flat-panel displays, engine meters, and other instruments; marine navigation equipment, such as gyrocompasses and autopilot systems; and meteorological/hydrological monitoring system equipment. The company also engineers, markets, and sells enterprise resource planning solutions to the process and manufacturing industry customers in Southeast Asia. It serves oil and gas, chemicals, electric power, iron and steel, pulp and paper, pharmaceutical, and food industries. The company was formerly known as Yokogawa Electric Works Ltd. and changed its name to Yokogawa Electric Corporation in 1986. Yokogawa Electric Corporation was founded in 1915 and is headquartered in Musashino, Japan.

Бидний тухай илүү ихийг мэдэхийн тулд манай сэтгэгдлүүдийг уншина уу

Манай үйлчлүүлэгчдийн санал сэтгэгдлийг тэдний туршлагаас үл хамааран уншина уу.
2026-01-23
U**** M**

Хурдан платформтой бас хэрэглэхэд хялбар. Шинэ хэрэглэгч байсан ч анх хэрэглэж эхлэхэд хэцүү байгаагүй. Ялангуяа демо данс нь их хэрэгтэй ба дадлага хийж төрөл бүрийн функцуудийг нь туршиж үзэхэд дэмтэй.

2021-12-01
N*******

Өсөлт бууралтыг харж болж байна сэтгэл их хангаоуун байна

2025-07-01
V***** F******* N***** S****

Great customer service I got to say that. They helped get my account back very fast, after i logged myself out by losing my old email, it was so fast you wouldn’t believe it thank you once again.

2025-06-24
R**************

I trade every day and Capital is my beloved home. I also create music and you can always feel when something has been created from the heart. Capital has soul!

2025-05-29
C*********

Love the TV integration. Makes traders life smooth and comfortable.

Манай 4 ба 5 одтой сэтгэгдлүүдийг харуулж байна. GDPR (Мэдээлэл хамгаалах ерөнхий зохицуулалт)-ын шаардлагын дагуу хэрэглэгчийн тодорхой мэдээллийг тэдний хувийн нууцыг хамгаалахын тулд зориуд нэрийг нь нууцалсан болно.

