Одоогоор зах зээл боломжгүй байнаЗах зээлийн мэдээллийг 2026-04-14 06:05:20 өдрийн байдлаар танилцуулж байна
Арилжааны нөхцөл
Төрөл
Энэ санхүүгийн зах зээл зөвхөн CFD арилжаанд зориулагдсан.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:CFD-үүд
CFD
Спред40.4
Лонг позицын шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Маржин. Таны хөрөнгө оруулалт
¥1,000
Шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Позицын бүрэн хэмжээнээс авах төлбөр
-0.013047 %
(-¥3)

Хөшүүрэгтэй арилжааны хэмжээ ~¥20,000

Хөшүүргийн мөнгө ~ $¥19,000

-0.01305%
Шорт позицын нэг шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Шөнийн санхүүжилтийг тохируулах хугацаа21:00 (UTC)
ВалютJPY
Арилжаалсан доод хэмжээ1
Маржин5.00%
Хөрөнгийн биржJapan
Арилжааны шимтгэл10%
Баталгаат стопын шимтгэл
Нокаутын хураамж бол таныг хоцрогдлоос хамгаалах баталгаа юм. Хэрэв та арилжааг нокаутын түвшинд хүргэлгүйгээр хаах юм бол хураамжаа буцааж авах болно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай вэбсайтын Хураамж ба шимтгэлүүдхэсгээс авна уу.
1%

1Таны арилжааг гүйцэтгэхэд авдаг манай төлбөр нь спред буюу худалдан авах, зарах ханшийн зөрүү юм. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай вэбсайтын Хураамж ба шимтгэлүүд хэсгээс авна уу

Гол үзүүлэлтүүд
Өмнөх Хаах5238.3
Нээх5200.4
1 жилийн өөрчлөлт80.49%
Өдрийн диапазон5133.1 - 5204

YASKAWA Electric Corporation engages in the motion control, robotics, system engineering, and other businesses worldwide. It manufactures and sells various AC drives, including general purpose AC drives, medium-voltage AC drives, system-use AC drives, and power regenerative units for use in cranes, fans, pumps, machine tools, conveyers, automated warehouses, and metal working machinery; and rotary servo motors, direct drive servo motors, linear servo motors, machine controllers, and machine vision systems that are used in chip mounters, robots, and metal working machinery. The company also offers arc and spot welding, handling/assembling, collaborative, biomedical, palletizing, press handling, sealing/cutting/laser machining, deburring, painting, glass substrates transfer, and semiconductor wafer transfer robots for use in semiconductor/liquid crystal manufacturing, arc welding, spot welding, palletizing, painting, and handling and assembly applications. In addition, it provides industrial system electrical products, such as medium-voltage AC drives, system use AC drives, and system controllers for use in iron and steel systems, water and wastewater treatment, and paper-making/film/port cargo handling/fiber/printing applications. Further, the company offers equipment for energy saving and creation comprising PV inverters, systems for large wind turbines, control equipment for small-scale power generation, and motors and converters for marine applications. Additionally, it provides logistics services. YASKAWA Electric Corporation was founded in 1915 and is headquartered in Kitakyushu, Japan.

Бидний тухай илүү ихийг мэдэхийн тулд манай сэтгэгдлүүдийг уншина уу

Манай үйлчлүүлэгчдийн санал сэтгэгдлийг тэдний туршлагаас үл хамааран уншина уу.
2026-01-23
U**** M**

Хурдан платформтой бас хэрэглэхэд хялбар. Шинэ хэрэглэгч байсан ч анх хэрэглэж эхлэхэд хэцүү байгаагүй. Ялангуяа демо данс нь их хэрэгтэй ба дадлага хийж төрөл бүрийн функцуудийг нь туршиж үзэхэд дэмтэй.

2021-12-01
N*******

Өсөлт бууралтыг харж болж байна сэтгэл их хангаоуун байна

2025-07-01
V***** F******* N***** S****

Great customer service I got to say that. They helped get my account back very fast, after i logged myself out by losing my old email, it was so fast you wouldn’t believe it thank you once again.

2025-06-24
R**************

I trade every day and Capital is my beloved home. I also create music and you can always feel when something has been created from the heart. Capital has soul!

2025-05-29
C*********

Love the TV integration. Makes traders life smooth and comfortable.

Манай 4 ба 5 одтой сэтгэгдлүүдийг харуулж байна. GDPR (Мэдээлэл хамгаалах ерөнхий зохицуулалт)-ын шаардлагын дагуу хэрэглэгчийн тодорхой мэдээллийг тэдний хувийн нууцыг хамгаалахын тулд зориуд нэрийг нь нууцалсан болно.

