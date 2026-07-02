Нүүр хуудасЗах зээлүүдХувьцааWix.com Ltd

Арилжаа Wix.com Ltd - WIX CFD

49.65+1.72%
The chart shows the WIX stock price data over the last 1 day, with a current price of 49.65, a high of 49.53, and a low of 48.46.
Зарах

49.46

Худалдан авах

49.65

0.19
Бага: 48.46Өндөр: 49.53
Худалдагчид:
8.33333%
Худалдан авагчид:
91.6667%
Өнгөрсөн гүйцэтгэл нь ирээдүйн үр дүнгийн найдвартай үзүүлэлт болохгүй. Хувьцааны үнэ нь заах төлөвтэй бөгөөд бодит зах зээлийн үнээс ялгаатай байж болно.
Арилжааны нөхцөл
Төрөл
Энэ санхүүгийн зах зээл зөвхөн CFD арилжаанд зориулагдсан.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:CFD-үүд
CFD
Спред0.19
Лонг позицын шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Лонг позицын шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Маржин. Таны хөрөнгө оруулалт
$1,000.00
Шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Позицын бүрэн хэмжээнээс авах төлбөр
-0.021651 %
(-$4.33)

Хөшүүрэгтэй арилжааны хэмжээ ~$20,000.00

Хөшүүргийн мөнгө ~ $$19,000.00

-0.02165%
Шорт позицын нэг шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Шорт позицын нэг шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Маржин. Таны хөрөнгө оруулалт
$1,000.00
Шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Позицын бүрэн хэмжээнээс авах төлбөр
-0.000571 %
(-$0.11)

Хөшүүрэгтэй арилжааны хэмжээ ~$20,000.00

Хөшүүргийн мөнгө ~ $$19,000.00

-0.00057%
Шөнийн санхүүжилтийг тохируулах хугацаа21:00 (UTC)
ВалютUSD
Арилжаалсан доод хэмжээ0.1
Маржин5.00%
Хөрөнгийн биржUnited States of America
Арилжааны шимтгэл10%
Баталгаат стопын шимтгэл
Нокаутын хураамж бол таныг хоцрогдлоос хамгаалах баталгаа юм. Хэрэв та арилжааг нокаутын түвшинд хүргэлгүйгээр хаах юм бол хураамжаа буцааж авах болно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай вэбсайтын Хураамж ба шимтгэлүүдхэсгээс авна уу.
1%

1Таны арилжааг гүйцэтгэхэд авдаг манай төлбөр нь спред буюу худалдан авах, зарах ханшийн зөрүү юм. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай вэбсайтын Хураамж ба шимтгэлүүд хэсгээс авна уу

Гол үзүүлэлтүүд
Өмнөх Хаах48.87
Нээх48.79
1 жилийн өөрчлөлт-69.68%
Өдрийн диапазон48.46 - 49.53

Арилжаа Wix.com Ltd - WIX

Wix.com Ltd, together with its subsidiaries, develops and markets a cloud-based platform that enables anyone to create a website or web application in North America, Europe, Latin America, Asia, and internationally. The company offers Wix Editor, a drag-and-drop visual development and website editing environment platform; Wix ADI that enables users to create a website for their specific needs; and Corvid by Wix to create websites and web applications. It also provides Ascend by Wix, which offers its users access to a suite of approximately 20 products or features enabling them to connect with their customers, automate their work, and grow their business; Wix Logo Maker that allows users to generate a logo using artificial intelligence; Wix Answers, a support infrastructure enabling its users to help their users across various channels; and Wix Payments, a payment platform, which helps its users receive payments from their users through their Wix Website. In addition, the company offers various vertical-specific applications that business owners use to operate various aspects of their business online. Further, it provides a range of complementary services, including App Market that offers its registered users the ability to install and uninstall a range of free and paid web applications; Wix Arena, an online marketplace that brings users seeking help in creating and managing a website, together with Web experts; and Wix App, a native mobile application, which enables users to manage their Websites and Wix operating systems. As of December 31, 2019, the company had approximately 165 million registered users and 4.5 million premium subscriptions. The company was formerly known as Wixpress Ltd. Wix.com Ltd. was founded in 2006 and is headquartered in Tel Aviv, Israel.

Хэрэглэгчийн санал хүсэлт ба үнэлгээ

Манай үйлчлүүлэгчдийн санал сэтгэгдлийг тэдний туршлагаас үл хамааран уншина уу.
2026-01-23
U**** M**

Хурдан платформтой бас хэрэглэхэд хялбар. Шинэ хэрэглэгч байсан ч анх хэрэглэж эхлэхэд хэцүү байгаагүй. Ялангуяа демо данс нь их хэрэгтэй ба дадлага хийж төрөл бүрийн функцуудийг нь туршиж үзэхэд дэмтэй.

2021-12-01
N*******

Өсөлт бууралтыг харж болж байна сэтгэл их хангаоуун байна

2025-07-01
V***** F******* N***** S****

Great customer service I got to say that. They helped get my account back very fast, after i logged myself out by losing my old email, it was so fast you wouldn’t believe it thank you once again.

2025-06-24
R**************

I trade every day and Capital is my beloved home. I also create music and you can always feel when something has been created from the heart. Capital has soul!

2025-05-29
C*********

Love the TV integration. Makes traders life smooth and comfortable.

Манай 4 ба 5 одтой сэтгэгдлүүдийг харуулж байна. GDPR (Мэдээлэл хамгаалах ерөнхий зохицуулалт)-ын шаардлагын дагуу хэрэглэгчийн тодорхой мэдээллийг тэдний хувийн нууцыг хамгаалахын тулд зориуд нэрийг нь нууцалсан болно.

4.6
Үнэлгээ ба сэтгэгдлүүд
4.7
Үнэлгээ ба сэтгэгдлүүд
4.7
4.6

Эхлэх гурван алхам

1. Бүртгэлээ үүсгэх (шаардлага хангасан эсэхээс хамаарна)2. Өөрийн нөхцөлөөр депозит хийх3. Бэлэн болсон үедээ арилжаа хийх