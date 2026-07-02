Нүүр хуудасЗах зээлүүдХувьцааVodafone Group PLC - ADR

Арилжаа Vodafone Group PLC - ADR - VOD CFD

13.15+1.31%
The chart shows the VOD stock price data over the last 1 day, with a current price of 13.15, a high of 13.24, and a low of 13.05.
Зарах

13.06

Худалдан авах

13.15

0.09
Бага: 13.05Өндөр: 13.24
Худалдагчид:
0%
Худалдан авагчид:
100%
Өнгөрсөн гүйцэтгэл нь ирээдүйн үр дүнгийн найдвартай үзүүлэлт болохгүй. Хувьцааны үнэ нь заах төлөвтэй бөгөөд бодит зах зээлийн үнээс ялгаатай байж болно.
Арилжааны нөхцөл
Төрөл
Энэ санхүүгийн зах зээл зөвхөн CFD арилжаанд зориулагдсан.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:CFD-үүд
CFD
Спред0.09
Лонг позицын шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Лонг позицын шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Маржин. Таны хөрөнгө оруулалт
$1,000.00
Шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Позицын бүрэн хэмжээнээс авах төлбөр
-0.021651 %
(-$4.33)

Хөшүүрэгтэй арилжааны хэмжээ ~$20,000.00

Хөшүүргийн мөнгө ~ $$19,000.00

-0.02165%
Шорт позицын нэг шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Шорт позицын нэг шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Маржин. Таны хөрөнгө оруулалт
$1,000.00
Шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Позицын бүрэн хэмжээнээс авах төлбөр
-0.000571 %
(-$0.11)

Хөшүүрэгтэй арилжааны хэмжээ ~$20,000.00

Хөшүүргийн мөнгө ~ $$19,000.00

-0.00057%
Шөнийн санхүүжилтийг тохируулах хугацаа21:00 (UTC)
ВалютUSD
Арилжаалсан доод хэмжээ1
Маржин5.00%
Хөрөнгийн биржUnited States of America
Арилжааны шимтгэл10%
Баталгаат стопын шимтгэл
Нокаутын хураамж бол таныг хоцрогдлоос хамгаалах баталгаа юм. Хэрэв та арилжааг нокаутын түвшинд хүргэлгүйгээр хаах юм бол хураамжаа буцааж авах болно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай вэбсайтын Хураамж ба шимтгэлүүдхэсгээс авна уу.
1%

1Таны арилжааг гүйцэтгэхэд авдаг манай төлбөр нь спред буюу худалдан авах, зарах ханшийн зөрүү юм. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай вэбсайтын Хураамж ба шимтгэлүүд хэсгээс авна уу

Гол үзүүлэлтүүд
Өмнөх Хаах12.97
Нээх13.17
1 жилийн өөрчлөлт20.94%
Өдрийн диапазон13.05 - 13.24

Арилжаа Vodafone Group PLC - ADR - VOD

Vodafone Group Plc operates as a telecommunications company worldwide. The company offers voice, messaging, and data services across mobile and fixed networks; broadband and TV services; cloud and hosting for storing data and applications in the cloud, as well as Internet protocol-virtual private network services; roaming services; and converged communication services to small businesses and large multinational companies. It also provides M-Pesa, a mobile money service; GigaKombi; GigaTV, an advanced digital TV service; and Vodafone One, an integrated fixed, mobile, and TV service. In addition, the company offers Internet of Things to connect machines to the Internet; international voice, Internet protocol transit, and secure international lines; carrier services for other businesses to transmit information; and smartphones and tablets. The company serves 516 million mobile, 18 million fixed broadband, and 14 million TV customers. It offers its products primarily through approximately 7,000 own-branded and franchised stores, and indirect partners, as well as through online sales and telesales. Vodafone Group Plc has a strategic alliance with SoftBank Corp. for commercial and operational support to multinational enterprise customers operating in Japan. The company was founded in 1984 and is based in Newbury, the United Kingdom.

Хэрэглэгчийн санал хүсэлт ба үнэлгээ

Манай үйлчлүүлэгчдийн санал сэтгэгдлийг тэдний туршлагаас үл хамааран уншина уу.
2026-01-23
U**** M**

Хурдан платформтой бас хэрэглэхэд хялбар. Шинэ хэрэглэгч байсан ч анх хэрэглэж эхлэхэд хэцүү байгаагүй. Ялангуяа демо данс нь их хэрэгтэй ба дадлага хийж төрөл бүрийн функцуудийг нь туршиж үзэхэд дэмтэй.

2021-12-01
N*******

Өсөлт бууралтыг харж болж байна сэтгэл их хангаоуун байна

2025-07-01
V***** F******* N***** S****

Great customer service I got to say that. They helped get my account back very fast, after i logged myself out by losing my old email, it was so fast you wouldn’t believe it thank you once again.

2025-06-24
R**************

I trade every day and Capital is my beloved home. I also create music and you can always feel when something has been created from the heart. Capital has soul!

2025-05-29
C*********

Love the TV integration. Makes traders life smooth and comfortable.

Манай 4 ба 5 одтой сэтгэгдлүүдийг харуулж байна. GDPR (Мэдээлэл хамгаалах ерөнхий зохицуулалт)-ын шаардлагын дагуу хэрэглэгчийн тодорхой мэдээллийг тэдний хувийн нууцыг хамгаалахын тулд зориуд нэрийг нь нууцалсан болно.

4.6
Үнэлгээ ба сэтгэгдлүүд
4.7
Үнэлгээ ба сэтгэгдлүүд
4.7
4.6

Эхлэх гурван алхам

1. Бүртгэлээ үүсгэх (шаардлага хангасан эсэхээс хамаарна)2. Өөрийн нөхцөлөөр депозит хийх3. Бэлэн болсон үедээ арилжаа хийх