Нүүр хуудасЗах зээлүүдХувьцааVistra Energy Corp.

Арилжаа Vistra Energy Corp. - VST CFD

150.07-1.88%
The chart shows the VST stock price data over the last 1 day, with a current price of 150.07, a high of 155.4, and a low of 149.72.
Зарах

149.82

Худалдан авах

150.07

0.25
Бага: 149.72Өндөр: 155.4
Худалдагчид:
1.96078%
Худалдан авагчид:
98.0392%
Өнгөрсөн гүйцэтгэл нь ирээдүйн үр дүнгийн найдвартай үзүүлэлт болохгүй. Хувьцааны үнэ нь заах төлөвтэй бөгөөд бодит зах зээлийн үнээс ялгаатай байж болно.
Арилжааны нөхцөл
Төрөл
Энэ санхүүгийн зах зээл зөвхөн CFD арилжаанд зориулагдсан.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:CFD-үүд
CFD
Спред0.25
Лонг позицын шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Лонг позицын шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Маржин. Таны хөрөнгө оруулалт
$1,000.00
Шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Позицын бүрэн хэмжээнээс авах төлбөр
-0.021651 %
(-$4.33)

Хөшүүрэгтэй арилжааны хэмжээ ~$20,000.00

Хөшүүргийн мөнгө ~ $$19,000.00

-0.02165%
Шорт позицын нэг шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Шорт позицын нэг шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Маржин. Таны хөрөнгө оруулалт
$1,000.00
Шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Позицын бүрэн хэмжээнээс авах төлбөр
-0.000571 %
(-$0.11)

Хөшүүрэгтэй арилжааны хэмжээ ~$20,000.00

Хөшүүргийн мөнгө ~ $$19,000.00

-0.00057%
Шөнийн санхүүжилтийг тохируулах хугацаа21:00 (UTC)
ВалютUSD
Арилжаалсан доод хэмжээ0.1
Маржин5.00%
Хөрөнгийн биржUnited States of America
Арилжааны шимтгэл10%
Баталгаат стопын шимтгэл
Нокаутын хураамж бол таныг хоцрогдлоос хамгаалах баталгаа юм. Хэрэв та арилжааг нокаутын түвшинд хүргэлгүйгээр хаах юм бол хураамжаа буцааж авах болно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай вэбсайтын Хураамж ба шимтгэлүүдхэсгээс авна уу.
1%

1Таны арилжааг гүйцэтгэхэд авдаг манай төлбөр нь спред буюу худалдан авах, зарах ханшийн зөрүү юм. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай вэбсайтын Хураамж ба шимтгэлүүд хэсгээс авна уу

Гол үзүүлэлтүүд
Өмнөх Хаах153
Нээх153.52
1 жилийн өөрчлөлт-17.02%
Өдрийн диапазон149.72 - 155.4

Арилжаа Vistra Energy Corp. - VST

Vistra Energy Corp., through its subsidiaries, engages in the integrated power business in Texas. The company operates through Wholesale Generation and Retail Electricity segments. The Wholesale Generation segment engages in the electricity generation, wholesale energy sales and purchases, commodity risk management, fuel production, and fuel logistics management activities. As of February 26, 2018, this segment had a fleet of generation facilities totaling approximately 14,000 megawatts of generation in Texas, including 2,300 megawatts fueled by nuclear power, 4,000 megawatts fueled by coal, and 7,500 megawatts fueled by natural gas. The Retail Electricity segment is involved in the retail sale of electricity and related services to residential, commercial, and industrial customers under the TXU Energy brand. This segment served approximately 1.7 million residential and business customers. The company was formerly known as TCEH Corp. and changed its name to Vistra Energy Corp. in November 2016. The company is based in Irving, Texas.

Хэрэглэгчийн санал хүсэлт ба үнэлгээ

Манай үйлчлүүлэгчдийн санал сэтгэгдлийг тэдний туршлагаас үл хамааран уншина уу.
2026-01-23
U**** M**

Хурдан платформтой бас хэрэглэхэд хялбар. Шинэ хэрэглэгч байсан ч анх хэрэглэж эхлэхэд хэцүү байгаагүй. Ялангуяа демо данс нь их хэрэгтэй ба дадлага хийж төрөл бүрийн функцуудийг нь туршиж үзэхэд дэмтэй.

2021-12-01
N*******

Өсөлт бууралтыг харж болж байна сэтгэл их хангаоуун байна

2025-07-01
V***** F******* N***** S****

Great customer service I got to say that. They helped get my account back very fast, after i logged myself out by losing my old email, it was so fast you wouldn’t believe it thank you once again.

2025-06-24
R**************

I trade every day and Capital is my beloved home. I also create music and you can always feel when something has been created from the heart. Capital has soul!

2025-05-29
C*********

Love the TV integration. Makes traders life smooth and comfortable.

Манай 4 ба 5 одтой сэтгэгдлүүдийг харуулж байна. GDPR (Мэдээлэл хамгаалах ерөнхий зохицуулалт)-ын шаардлагын дагуу хэрэглэгчийн тодорхой мэдээллийг тэдний хувийн нууцыг хамгаалахын тулд зориуд нэрийг нь нууцалсан болно.

4.6
Үнэлгээ ба сэтгэгдлүүд
4.7
Үнэлгээ ба сэтгэгдлүүд
4.7
4.6

Эхлэх гурван алхам

1. Бүртгэлээ үүсгэх (шаардлага хангасан эсэхээс хамаарна)2. Өөрийн нөхцөлөөр депозит хийх3. Бэлэн болсон үедээ арилжаа хийх