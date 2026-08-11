Нүүр хуудасЗах зээлүүдХувьцааVAT Group AG

Арилжаа VAT Group AG - VACN CFD

630.3+180.38%
The chart shows the VACN stock price data over the last 1 day, with a current price of 630.3, a high of 628.1, and a low of 626.9.
Зарах

626.5

Худалдан авах

630.3

3.8
Бага: 626.9Өндөр: 628.1
Худалдагчид:
50%
Худалдан авагчид:
50%
Өнгөрсөн гүйцэтгэл нь ирээдүйн үр дүнгийн найдвартай үзүүлэлт болохгүй. Хувьцааны үнэ нь заах төлөвтэй бөгөөд бодит зах зээлийн үнээс ялгаатай байж болно.
Арилжааны нөхцөл
Төрөл
Энэ санхүүгийн зах зээл зөвхөн CFD арилжаанд зориулагдсан.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:CFD-үүд
CFD
Спред3.8
Лонг позицын шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Лонг позицын шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Маржин. Таны хөрөнгө оруулалт
CHF 1,000.00
Шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Позицын бүрэн хэмжээнээс авах төлбөр
-0.010809 %
(-CHF 2.20)

Хөшүүрэгтэй арилжааны хэмжээ ~CHF 20,000.00

Хөшүүргийн мөнгө ~ $CHF 19,000.00

-0.01081%
Шорт позицын нэг шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Шорт позицын нэг шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Маржин. Таны хөрөнгө оруулалт
CHF 1,000.00
Шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Позицын бүрэн хэмжээнээс авах төлбөр
-0.011414 %
(-CHF 2.30)

Хөшүүрэгтэй арилжааны хэмжээ ~CHF 20,000.00

Хөшүүргийн мөнгө ~ $CHF 19,000.00

-0.01141%
Шөнийн санхүүжилтийг тохируулах хугацаа21:00 (UTC)
ВалютCHF
Арилжаалсан доод хэмжээ1
Маржин5.00%
Хөрөнгийн биржSwitzerland
Арилжааны шимтгэл10%
Баталгаат стопын шимтгэл
Нокаутын хураамж бол таныг хоцрогдлоос хамгаалах баталгаа юм. Хэрэв та арилжааг нокаутын түвшинд хүргэлгүйгээр хаах юм бол хураамжаа буцааж авах болно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай вэбсайтын Хураамж ба шимтгэлүүдхэсгээс авна уу.
1%

1Таны арилжааг гүйцэтгэхэд авдаг манай төлбөр нь спред буюу худалдан авах, зарах ханшийн зөрүү юм. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай вэбсайтын Хураамж ба шимтгэлүүд хэсгээс авна уу

Гол үзүүлэлтүүд
Өмнөх ХаахN/A
Нээх628.1
1 жилийн өөрчлөлт104.53%
Өдрийн диапазон626.9 - 628.1

Арилжаа VAT Group AG - VACN

VAT (VACN) is a Swiss company engaged in developing, producing and supplying vacuum valves, edge-welded bellows, and multi- valve modules. The company operates in three business segments: Valves, Industry and Global Services, as well as in four regional divisions: the Americas, Asia, EMEA, and ROW. With production facilities in Haag (Switzerland), Arad (Romania) and Penang (Malaysia), VAT employs about 1,200 people worldwide. The company was founded in 1965 and is headquartered in Haag, Switzerland. Since 2016 VAT has been listed on the SIX Swiss Exchange. The VAT Group share price (VACN) is available at Capital.com.

Хэрэглэгчийн санал хүсэлт ба үнэлгээ

Манай үйлчлүүлэгчдийн санал сэтгэгдлийг тэдний туршлагаас үл хамааран уншина уу.
2026-01-23
U**** M**

Хурдан платформтой бас хэрэглэхэд хялбар. Шинэ хэрэглэгч байсан ч анх хэрэглэж эхлэхэд хэцүү байгаагүй. Ялангуяа демо данс нь их хэрэгтэй ба дадлага хийж төрөл бүрийн функцуудийг нь туршиж үзэхэд дэмтэй.

2021-12-01
N*******

Өсөлт бууралтыг харж болж байна сэтгэл их хангаоуун байна

2025-07-01
V***** F******* N***** S****

Great customer service I got to say that. They helped get my account back very fast, after i logged myself out by losing my old email, it was so fast you wouldn’t believe it thank you once again.

2025-06-24
R**************

I trade every day and Capital is my beloved home. I also create music and you can always feel when something has been created from the heart. Capital has soul!

2025-05-29
C*********

Love the TV integration. Makes traders life smooth and comfortable.

Манай 4 ба 5 одтой сэтгэгдлүүдийг харуулж байна. GDPR (Мэдээлэл хамгаалах ерөнхий зохицуулалт)-ын шаардлагын дагуу хэрэглэгчийн тодорхой мэдээллийг тэдний хувийн нууцыг хамгаалахын тулд зориуд нэрийг нь нууцалсан болно.

4.6
Үнэлгээ ба сэтгэгдлүүд
4.7
Үнэлгээ ба сэтгэгдлүүд
4.6
4.6

Эхлэх гурван алхам

1. Бүртгэлээ үүсгэх (шаардлага хангасан эсэхээс хамаарна)2. Өөрийн нөхцөлөөр депозит хийх3. Бэлэн болсон үедээ эхлээрэй