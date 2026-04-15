Арилжаа TransUnion - TRU CFD

Одоогоор зах зээл боломжгүй байнаЗах зээлийн мэдээллийг 2026-04-15 19:45:30 өдрийн байдлаар танилцуулж байна
Арилжааны нөхцөл
Төрөл
Энэ санхүүгийн зах зээл зөвхөн CFD арилжаанд зориулагдсан.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:CFD-үүд
CFD
Спред0.14
Лонг позицын шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Лонг позицын шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Маржин. Таны хөрөнгө оруулалт
$1,000.00
Шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Позицын бүрэн хэмжээнээс авах төлбөр
-0.021596 %
(-$4.32)

Хөшүүрэгтэй арилжааны хэмжээ ~$20,000.00

Хөшүүргийн мөнгө ~ $$19,000.00

-0.02160%
Шорт позицын нэг шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Шорт позицын нэг шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Маржин. Таны хөрөнгө оруулалт
$1,000.00
Шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Позицын бүрэн хэмжээнээс авах төлбөр
-0.000626 %
(-$0.13)

Хөшүүрэгтэй арилжааны хэмжээ ~$20,000.00

Хөшүүргийн мөнгө ~ $$19,000.00

-0.00063%
Шөнийн санхүүжилтийг тохируулах хугацаа21:00 (UTC)
ВалютUSD
Арилжаалсан доод хэмжээ0.1
Маржин5.00%
Хөрөнгийн биржUnited States of America
Арилжааны шимтгэл10%
Баталгаат стопын шимтгэл
Нокаутын хураамж бол таныг хоцрогдлоос хамгаалах баталгаа юм. Хэрэв та арилжааг нокаутын түвшинд хүргэлгүйгээр хаах юм бол хураамжаа буцааж авах болно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай вэбсайтын Хураамж ба шимтгэлүүдхэсгээс авна уу.
1%

1Таны арилжааг гүйцэтгэхэд авдаг манай төлбөр нь спред буюу худалдан авах, зарах ханшийн зөрүү юм. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай вэбсайтын Хураамж ба шимтгэлүүд хэсгээс авна уу

Гол үзүүлэлтүүд
Өмнөх Хаах72.28
Нээх73.68
1 жилийн өөрчлөлт-1.42%
Өдрийн диапазон73.68 - 75.35

TransUnion provides risk and information solutions. The company operates in three segments: U.S. Information Services (USIS), International, and Consumer Interactive. The USIS segment provides consumer reports, risk scores, and analytical and decisioning services for businesses. These businesses use its services to acquire new customers; assess consumer ability to pay for services; identify cross-selling opportunities; measure and manage debt portfolio risk; collect debt; verify consumer identities; and investigate potential fraud. This segment serves customers in the financial services, insurance, healthcare, and other industries. The International segment offers online data services, marketing services, credit reports, analytics, decision services, and other value-added risk management services; and consumer services, which enable consumers to manage their personal finances. This segment serves customers in financial services, insurance, automotive, collections, and communications industries through direct and indirect channels. The Consumer Interactive segment provides credit reports and scores, credit monitoring, fraud protection and resolution, and financial management solutions that enable consumers to manage their personal finances and take precautions against identity theft. This segment offers its products through online and mobile interfaces, as well as through direct and indirect channels. The company serves businesses and consumers in the United States, South Africa, Brazil, Canada, Hong Kong, and India, as well as other countries in Africa, Asia, and Latin America. The company was formerly known as TransUnion Holding Company, Inc. and changed its name to TransUnion in March 2015. TransUnion was founded in 1968 and is headquartered in Chicago, Illinois.

Бидний тухай илүү ихийг мэдэхийн тулд манай сэтгэгдлүүдийг уншина уу

Манай үйлчлүүлэгчдийн санал сэтгэгдлийг тэдний туршлагаас үл хамааран уншина уу.
2026-01-23
U**** M**

Хурдан платформтой бас хэрэглэхэд хялбар. Шинэ хэрэглэгч байсан ч анх хэрэглэж эхлэхэд хэцүү байгаагүй. Ялангуяа демо данс нь их хэрэгтэй ба дадлага хийж төрөл бүрийн функцуудийг нь туршиж үзэхэд дэмтэй.

2021-12-01
N*******

Өсөлт бууралтыг харж болж байна сэтгэл их хангаоуун байна

2025-07-01
V***** F******* N***** S****

Great customer service I got to say that. They helped get my account back very fast, after i logged myself out by losing my old email, it was so fast you wouldn’t believe it thank you once again.

2025-06-24
R**************

I trade every day and Capital is my beloved home. I also create music and you can always feel when something has been created from the heart. Capital has soul!

2025-05-29
C*********

Love the TV integration. Makes traders life smooth and comfortable.

Манай 4 ба 5 одтой сэтгэгдлүүдийг харуулж байна. GDPR (Мэдээлэл хамгаалах ерөнхий зохицуулалт)-ын шаардлагын дагуу хэрэглэгчийн тодорхой мэдээллийг тэдний хувийн нууцыг хамгаалахын тулд зориуд нэрийг нь нууцалсан болно.

