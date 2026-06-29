Нүүр хуудасЗах зээлүүдХувьцааThe Kraft Heinz Company

Арилжаа The Kraft Heinz Company - KHC CFD

Одоогоор зах зээл боломжгүй байнаЗах зээлийн мэдээллийг 2026-06-29T19:47:59+00:00 өдрийн байдлаар танилцуулж байна
Арилжааны нөхцөл
Төрөл
Энэ санхүүгийн зах зээл зөвхөн CFD арилжаанд зориулагдсан.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:CFD-үүд
CFD
Спред0.11
Лонг позицын шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Лонг позицын шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Маржин. Таны хөрөнгө оруулалт
$1,000.00
Шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Позицын бүрэн хэмжээнээс авах төлбөр
-0.021485 %
(-$4.30)

Хөшүүрэгтэй арилжааны хэмжээ ~$20,000.00

Хөшүүргийн мөнгө ~ $$19,000.00

-0.02149%
Шорт позицын нэг шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Шорт позицын нэг шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Маржин. Таны хөрөнгө оруулалт
$1,000.00
Шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Позицын бүрэн хэмжээнээс авах төлбөр
-0.000738 %
(-$0.15)

Хөшүүрэгтэй арилжааны хэмжээ ~$20,000.00

Хөшүүргийн мөнгө ~ $$19,000.00

-0.00074%
Шөнийн санхүүжилтийг тохируулах хугацаа21:00 (UTC)
ВалютUSD
Арилжаалсан доод хэмжээ1
Маржин5.00%
Хөрөнгийн биржUnited States of America
Арилжааны шимтгэл10%
Баталгаат стопын шимтгэл
Нокаутын хураамж бол таныг хоцрогдлоос хамгаалах баталгаа юм. Хэрэв та арилжааг нокаутын түвшинд хүргэлгүйгээр хаах юм бол хураамжаа буцааж авах болно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай вэбсайтын Хураамж ба шимтгэлүүдхэсгээс авна уу.
1%

1Таны арилжааг гүйцэтгэхэд авдаг манай төлбөр нь спред буюу худалдан авах, зарах ханшийн зөрүү юм. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай вэбсайтын Хураамж ба шимтгэлүүд хэсгээс авна уу

Гол үзүүлэлтүүд
Өмнөх Хаах23.66
Нээх23.81
1 жилийн өөрчлөлт-7.25%
Өдрийн диапазон23.81 - 24.24

Арилжаа The Kraft Heinz Company - KHC

The Kraft Heinz Company manufactures and markets food and beverage products in the United States, Canada, Europe, and internationally. Its products include condiments and sauces, cheese and dairy products, meals, meats, refreshment beverages, coffee, and other grocery products. The company offers its products under the Kraft, Oscar Mayer, Heinz, Philadelphia, Lunchables, Velveeta, Planters, Maxwell House, Capri Sun, Ore-Ida, Kool-Aid, Jell-O, Cracker Barrel, P'Tit Cheese, Tassimo, Classico, Plasmon, Pudliszki, Honig, HP, Benedicta, ABC, Master, Quero, Golden Circle, Wattie's, Glucon D, and Complan names. It sells its products through its own sales organizations, as well as through independent brokers, agents, and distributors to convenience stores, drug stores, value stores, bakeries, pharmacies, mass merchants, club stores, foodservice distributors and institutions, including hotels, restaurants, hospitals, health care facilities, and certain government agencies, as well as to chain, wholesale, cooperative, and independent grocery accounts. The company was formerly known as H.J. Heinz Holding Corporation and changed its name to The Kraft Heinz Company in July 2015. The Kraft Heinz Company was founded in 1869 and is headquartered in Pittsburgh, Pennsylvania.

Хэрэглэгчийн санал хүсэлт ба үнэлгээ

Манай үйлчлүүлэгчдийн санал сэтгэгдлийг тэдний туршлагаас үл хамааран уншина уу.
2026-01-23
U**** M**

Хурдан платформтой бас хэрэглэхэд хялбар. Шинэ хэрэглэгч байсан ч анх хэрэглэж эхлэхэд хэцүү байгаагүй. Ялангуяа демо данс нь их хэрэгтэй ба дадлага хийж төрөл бүрийн функцуудийг нь туршиж үзэхэд дэмтэй.

2021-12-01
N*******

Өсөлт бууралтыг харж болж байна сэтгэл их хангаоуун байна

2025-07-01
V***** F******* N***** S****

Great customer service I got to say that. They helped get my account back very fast, after i logged myself out by losing my old email, it was so fast you wouldn’t believe it thank you once again.

2025-06-24
R**************

I trade every day and Capital is my beloved home. I also create music and you can always feel when something has been created from the heart. Capital has soul!

2025-05-29
C*********

Love the TV integration. Makes traders life smooth and comfortable.

Манай 4 ба 5 одтой сэтгэгдлүүдийг харуулж байна. GDPR (Мэдээлэл хамгаалах ерөнхий зохицуулалт)-ын шаардлагын дагуу хэрэглэгчийн тодорхой мэдээллийг тэдний хувийн нууцыг хамгаалахын тулд зориуд нэрийг нь нууцалсан болно.

4.6
Үнэлгээ ба сэтгэгдлүүд
4.7
Үнэлгээ ба сэтгэгдлүүд
4.7
4.6

Эхлэх гурван алхам

1. Бүртгэлээ үүсгэх (шаардлага хангасан эсэхээс хамаарна)2. Өөрийн нөхцөлөөр депозит хийх3. Бэлэн болсон үедээ арилжаа хийх