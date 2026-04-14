Арилжаа Panasonic Corporation - 6752 CFD

Одоогоор зах зээл боломжгүй байнаЗах зээлийн мэдээллийг 2026-04-14 06:05:45 өдрийн байдлаар танилцуулж байна
Арилжааны нөхцөл
Төрөл
Энэ санхүүгийн зах зээл зөвхөн CFD арилжаанд зориулагдсан.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:CFD-үүд
CFD
Спред6.74
Лонг позицын шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Лонг позицын шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Маржин. Таны хөрөнгө оруулалт
¥1,000
Шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Позицын бүрэн хэмжээнээс авах төлбөр
-0.013047 %
(-¥3)

Хөшүүрэгтэй арилжааны хэмжээ ~¥20,000

Хөшүүргийн мөнгө ~ $¥19,000

-0.01305%
Шорт позицын нэг шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Шорт позицын нэг шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Маржин. Таны хөрөнгө оруулалт
¥1,000
Шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Позицын бүрэн хэмжээнээс авах төлбөр
-0.009176 %
(-¥2)

Хөшүүрэгтэй арилжааны хэмжээ ~¥20,000

Хөшүүргийн мөнгө ~ $¥19,000

-0.00918%
Шөнийн санхүүжилтийг тохируулах хугацаа21:00 (UTC)
ВалютJPY
Арилжаалсан доод хэмжээ1
Маржин5.00%
Хөрөнгийн биржJapan
Арилжааны шимтгэл10%
Баталгаат стопын шимтгэл
Нокаутын хураамж бол таныг хоцрогдлоос хамгаалах баталгаа юм. Хэрэв та арилжааг нокаутын түвшинд хүргэлгүйгээр хаах юм бол хураамжаа буцааж авах болно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай вэбсайтын Хураамж ба шимтгэлүүдхэсгээс авна уу.
1%

1Таны арилжааг гүйцэтгэхэд авдаг манай төлбөр нь спред буюу худалдан авах, зарах ханшийн зөрүү юм. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай вэбсайтын Хураамж ба шимтгэлүүд хэсгээс авна уу

Гол үзүүлэлтүүд
Өмнөх Хаах2882.41
Нээх2903.98
1 жилийн өөрчлөлт94.53%
Өдрийн диапазон2875.71 - 2945.25

Panasonic Corporation, together with its subsidiaries, develops, produces, sells, and services electrical and electronic products under the Panasonic brand name worldwide. It operates through five segments: Appliances, Life Solutions, Connected Solutions, Automotive, and Industrial Solutions. The Appliances segment offers air conditioners, TVs, refrigerators, washing machines, personal care products, microwave ovens, digital cameras, home audio equipment, video equipment, fixed-phones, vacuum cleaners, rice cookers, show cases, compressors, and fuel cells. The Life Solutions segment provides lighting fixtures, lamps, wiring devices, solar photovoltaic systems, water related products, interior and exterior furnishing materials, ventilation and air conditioning equipment, air purifiers, bicycles, and nursing care related products, as well as detached housing, apartment housing rental, and home remodeling services. The Connected Solutions segment offers in-flight entertainment systems and communications services, electronic components mounting machines, welding equipment, PCs and tablets, projectors, broadcast and professional AV systems, and surveillance cameras. The Automotive segment provides car navigation and AV system, meter cluster and head-up displays, telematics communication units, switches, sensing devices, ECUs, energy management devices, and batteries for automobiles. The Industrial Solutions segment offers automation controls, electronic motors, FA sensors and components, battery modules for power storage, electronic components and materials, and semiconductors and LCD panels, as well as small lithium Âion, dry, and micro batteries. The company offers its products to business and industrial customers, and consumers. The company was formerly known as Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. and changed its name to Panasonic Corporation in 2008. Panasonic Corporation was founded in 1918 and is headquartered in Kadoma, Japan.

Бидний тухай илүү ихийг мэдэхийн тулд манай сэтгэгдлүүдийг уншина уу

Манай үйлчлүүлэгчдийн санал сэтгэгдлийг тэдний туршлагаас үл хамааран уншина уу.
2026-01-23
U**** M**

Хурдан платформтой бас хэрэглэхэд хялбар. Шинэ хэрэглэгч байсан ч анх хэрэглэж эхлэхэд хэцүү байгаагүй. Ялангуяа демо данс нь их хэрэгтэй ба дадлага хийж төрөл бүрийн функцуудийг нь туршиж үзэхэд дэмтэй.

2021-12-01
N*******

Өсөлт бууралтыг харж болж байна сэтгэл их хангаоуун байна

2025-07-01
V***** F******* N***** S****

Great customer service I got to say that. They helped get my account back very fast, after i logged myself out by losing my old email, it was so fast you wouldn’t believe it thank you once again.

2025-06-24
R**************

I trade every day and Capital is my beloved home. I also create music and you can always feel when something has been created from the heart. Capital has soul!

2025-05-29
C*********

Love the TV integration. Makes traders life smooth and comfortable.

Манай 4 ба 5 одтой сэтгэгдлүүдийг харуулж байна. GDPR (Мэдээлэл хамгаалах ерөнхий зохицуулалт)-ын шаардлагын дагуу хэрэглэгчийн тодорхой мэдээллийг тэдний хувийн нууцыг хамгаалахын тулд зориуд нэрийг нь нууцалсан болно.

4.8
Үнэлгээ ба сэтгэгдлүүд
4.7
Үнэлгээ ба сэтгэгдлүүд
4.7
4.6

