Нүүр хуудасЗах зээлүүдХувьцааLundin Mining Corporation

Арилжаа Lundin Mining Corporation - LUNca CFD

Одоогоор зах зээл боломжгүй байнаЗах зээлийн мэдээллийг 2026-07-03T19:45:25+00:00 өдрийн байдлаар танилцуулж байна
Арилжааны нөхцөл
Төрөл
Энэ санхүүгийн зах зээл зөвхөн CFD арилжаанд зориулагдсан.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:CFD-үүд
CFD
Спред0.16
Лонг позицын шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Лонг позицын шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Маржин. Таны хөрөнгө оруулалт
CA$1,000.00
Шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Позицын бүрэн хэмжээнээс авах төлбөр
-0.01726 %
(-CA$3.45)

Хөшүүрэгтэй арилжааны хэмжээ ~CA$20,000.00

Хөшүүргийн мөнгө ~ $CA$19,000.00

-0.01726%
Шорт позицын нэг шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Шорт позицын нэг шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Маржин. Таны хөрөнгө оруулалт
CA$1,000.00
Шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Позицын бүрэн хэмжээнээс авах төлбөр
-0.004658 %
(-CA$0.93)

Хөшүүрэгтэй арилжааны хэмжээ ~CA$20,000.00

Хөшүүргийн мөнгө ~ $CA$19,000.00

-0.00466%
Шөнийн санхүүжилтийг тохируулах хугацаа21:00 (UTC)
ВалютCAD
Арилжаалсан доод хэмжээ1
Маржин5.00%
Хөрөнгийн биржCanada
Арилжааны шимтгэл10%
Баталгаат стопын шимтгэл
Нокаутын хураамж бол таныг хоцрогдлоос хамгаалах баталгаа юм. Хэрэв та арилжааг нокаутын түвшинд хүргэлгүйгээр хаах юм бол хураамжаа буцааж авах болно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай вэбсайтын Хураамж ба шимтгэлүүдхэсгээс авна уу.
1%

1Таны арилжааг гүйцэтгэхэд авдаг манай төлбөр нь спред буюу худалдан авах, зарах ханшийн зөрүү юм. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай вэбсайтын Хураамж ба шимтгэлүүд хэсгээс авна уу

Гол үзүүлэлтүүд
Өмнөх Хаах34.3
Нээх34.9
1 жилийн өөрчлөлт132.51%
Өдрийн диапазон34.9 - 35.15

Арилжаа Lundin Mining Corporation - LUNca

Lundin Mining Corporation, a diversified base metals mining company, engages in the exploration, development, and mining of mineral properties in Chile, the United States, Portugal, and Sweden. It primarily produces copper, zinc, and nickel, as well as gold, lead, silver, and other metals. The company holds 100% interest in the Eagle mine located in the United States; the Neves-Corvo mine located in Portugal; and the Zinkgruvan mine located in Sweden, as well as 80% interest in Candelaria and Ojos del Salado mining complex; and 24% interest the Freeport Cobalt Oy business, which includes a cobalt refinery located in Kokkola, Finland. The company was formerly known as South Atlantic Ventures Ltd. and changed its name to Lundin Mining Corporation in August 2004. Lundin Mining Corporation was incorporated in 1994 and is headquartered in Toronto, Canada.

Хэрэглэгчийн санал хүсэлт ба үнэлгээ

Манай үйлчлүүлэгчдийн санал сэтгэгдлийг тэдний туршлагаас үл хамааран уншина уу.
2026-01-23
U**** M**

Хурдан платформтой бас хэрэглэхэд хялбар. Шинэ хэрэглэгч байсан ч анх хэрэглэж эхлэхэд хэцүү байгаагүй. Ялангуяа демо данс нь их хэрэгтэй ба дадлага хийж төрөл бүрийн функцуудийг нь туршиж үзэхэд дэмтэй.

2021-12-01
N*******

Өсөлт бууралтыг харж болж байна сэтгэл их хангаоуун байна

2025-07-01
V***** F******* N***** S****

Great customer service I got to say that. They helped get my account back very fast, after i logged myself out by losing my old email, it was so fast you wouldn’t believe it thank you once again.

2025-06-24
R**************

I trade every day and Capital is my beloved home. I also create music and you can always feel when something has been created from the heart. Capital has soul!

2025-05-29
C*********

Love the TV integration. Makes traders life smooth and comfortable.

Манай 4 ба 5 одтой сэтгэгдлүүдийг харуулж байна. GDPR (Мэдээлэл хамгаалах ерөнхий зохицуулалт)-ын шаардлагын дагуу хэрэглэгчийн тодорхой мэдээллийг тэдний хувийн нууцыг хамгаалахын тулд зориуд нэрийг нь нууцалсан болно.

4.6
Үнэлгээ ба сэтгэгдлүүд
4.7
Үнэлгээ ба сэтгэгдлүүд
4.7
4.6

Эхлэх гурван алхам

1. Бүртгэлээ үүсгэх (шаардлага хангасан эсэхээс хамаарна)2. Өөрийн нөхцөлөөр депозит хийх3. Бэлэн болсон үедээ арилжаа хийх