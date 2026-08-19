Нүүр хуудасЗах зээлүүдХувьцааIntesa Sanpaolo SPA

Арилжаа Intesa Sanpaolo SPA - ISP CFD

6.8775+0.15%
The chart shows the ISP stock price data over the last 1 day, with a current price of 6.8775, a high of 6.8875, and a low of 6.8475.
Зарах

6.8575

Худалдан авах

6.8775

0.02
Бага: 6.8475Өндөр: 6.8875
Худалдагчид:
8.47458%
Худалдан авагчид:
91.5254%
Өнгөрсөн гүйцэтгэл нь ирээдүйн үр дүнгийн найдвартай үзүүлэлт болохгүй. Хувьцааны үнэ нь заах төлөвтэй бөгөөд бодит зах зээлийн үнээс ялгаатай байж болно.
Арилжааны нөхцөл
Төрөл
Энэ санхүүгийн зах зээл зөвхөн CFD арилжаанд зориулагдсан.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:CFD-үүд
CFD
Спред0.02
Лонг позицын шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Лонг позицын шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Маржин. Таны хөрөнгө оруулалт
€1,000.00
Шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Позицын бүрэн хэмжээнээс авах төлбөр
-0.017313 %
(-€3.46)

Хөшүүрэгтэй арилжааны хэмжээ ~€20,000.00

Хөшүүргийн мөнгө ~ $€19,000.00

-0.01731%
Шорт позицын нэг шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Шорт позицын нэг шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Маржин. Таны хөрөнгө оруулалт
€1,000.00
Шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Позицын бүрэн хэмжээнээс авах төлбөр
-0.004909 %
(-€0.98)

Хөшүүрэгтэй арилжааны хэмжээ ~€20,000.00

Хөшүүргийн мөнгө ~ $€19,000.00

-0.00491%
Шөнийн санхүүжилтийг тохируулах хугацаа21:00 (UTC)
ВалютEUR
Арилжаалсан доод хэмжээ1
Маржин5.00%
Хөрөнгийн биржItaly
Арилжааны шимтгэл10%
Баталгаат стопын шимтгэл
Нокаутын хураамж бол таныг хоцрогдлоос хамгаалах баталгаа юм. Хэрэв та арилжааг нокаутын түвшинд хүргэлгүйгээр хаах юм бол хураамжаа буцааж авах болно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай вэбсайтын Хураамж ба шимтгэлүүдхэсгээс авна уу.
1%

1Таны арилжааг гүйцэтгэхэд авдаг манай төлбөр нь спред буюу худалдан авах, зарах ханшийн зөрүү юм. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай вэбсайтын Хураамж ба шимтгэлүүд хэсгээс авна уу

Гол үзүүлэлтүүд
Өмнөх Хаах6.87
Нээх6.8875
1 жилийн өөрчлөлт25.63%
Өдрийн диапазон6.8475 - 6.8875

Арилжаа Intesa Sanpaolo SPA - ISP

Formed in 2007 by the merger of the two major Italian banks, Banca Intesa and Sanpaolo IMI, Sanpaolo Intesa is the leading financial institution in Italy and one of the top banking groups in eurozone. The company operates a network of 4,600 branches throughout the country and offers its retail, corporate and wealth management services to more than 12.3 mln customers. The Intesa Sanpaolo group has also a presence in the Central Eastern Europe and African areas with almost 7.7 mln customer and 1,100 branches. Included to the Euro Stoxx 50 market index, the Intesa Sanpaolo share price is set and traded on the Borsa Italiana stock exchange (BIT).

Хэрэглэгчийн санал хүсэлт ба үнэлгээ

Манай үйлчлүүлэгчдийн санал сэтгэгдлийг тэдний туршлагаас үл хамааран уншина уу.
2026-01-23
U**** M**

Хурдан платформтой бас хэрэглэхэд хялбар. Шинэ хэрэглэгч байсан ч анх хэрэглэж эхлэхэд хэцүү байгаагүй. Ялангуяа демо данс нь их хэрэгтэй ба дадлага хийж төрөл бүрийн функцуудийг нь туршиж үзэхэд дэмтэй.

2021-12-01
N*******

Өсөлт бууралтыг харж болж байна сэтгэл их хангаоуун байна

2025-07-01
V***** F******* N***** S****

Great customer service I got to say that. They helped get my account back very fast, after i logged myself out by losing my old email, it was so fast you wouldn’t believe it thank you once again.

2025-06-24
R**************

I trade every day and Capital is my beloved home. I also create music and you can always feel when something has been created from the heart. Capital has soul!

2025-05-29
C*********

Love the TV integration. Makes traders life smooth and comfortable.

Манай 4 ба 5 одтой сэтгэгдлүүдийг харуулж байна. GDPR (Мэдээлэл хамгаалах ерөнхий зохицуулалт)-ын шаардлагын дагуу хэрэглэгчийн тодорхой мэдээллийг тэдний хувийн нууцыг хамгаалахын тулд зориуд нэрийг нь нууцалсан болно.

4.6
Үнэлгээ ба сэтгэгдлүүд
4.7
Үнэлгээ ба сэтгэгдлүүд
4.6
4.6

Эхлэх гурван алхам

1. Бүртгэлээ үүсгэх (шаардлага хангасан эсэхээс хамаарна)2. Өөрийн нөхцөлөөр депозит хийх3. Бэлэн болсон үедээ эхлээрэй