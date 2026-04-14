Арилжаа Furukawa Co.,Ltd. - 5715 CFD

Одоогоор зах зээл боломжгүй байнаЗах зээлийн мэдээллийг 2026-04-14 06:05:44 өдрийн байдлаар танилцуулж байна
Арилжааны нөхцөл
Төрөл
Энэ санхүүгийн зах зээл зөвхөн CFD арилжаанд зориулагдсан.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:CFD-үүд
CFD
Спред16.8
Лонг позицын шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Маржин. Таны хөрөнгө оруулалт
¥1,000
Шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Позицын бүрэн хэмжээнээс авах төлбөр
-0.013047 %
(-¥3)

Хөшүүрэгтэй арилжааны хэмжээ ~¥20,000

Хөшүүргийн мөнгө ~ $¥19,000

-0.01305%
Шорт позицын нэг шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
¥1,000
-0.009176 %
(-¥2)

-0.00918%
Шөнийн санхүүжилтийг тохируулах хугацаа21:00 (UTC)
ВалютJPY
Арилжаалсан доод хэмжээ1
Маржин5.00%
Хөрөнгийн биржJapan
Арилжааны шимтгэл10%
Баталгаат стопын шимтгэл
Нокаутын хураамж бол таныг хоцрогдлоос хамгаалах баталгаа юм. Хэрэв та арилжааг нокаутын түвшинд хүргэлгүйгээр хаах юм бол хураамжаа буцааж авах болно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай вэбсайтын Хураамж ба шимтгэлүүдхэсгээс авна уу.
1%

1Таны арилжааг гүйцэтгэхэд авдаг манай төлбөр нь спред буюу худалдан авах, зарах ханшийн зөрүү юм. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай вэбсайтын Хураамж ба шимтгэлүүд хэсгээс авна уу

Гол үзүүлэлтүүд
Өмнөх Хаах4730.7
Нээх4828.6
1 жилийн өөрчлөлт153.86%
Өдрийн диапазон4828.6 - 4896.5

Furukawa Co.,Ltd., together with its subsidiaries, manufactures and sells machinery, metals, electronic materials, and chemical products in Japan, Asia, and internationally. Its Industrial Machinery segment offers slurry and sewage pumps, water and shield construction slurry pumps, special pumps, electrostatic precipitators, sewage-related machinery, crushers, grinding mills, briquetting machines, classifiers and separators, high-manganese steel and high-chromium steel castings, sabel reinforcement castings, low-alloy castings, and special wear-resistant complex castings. The company's Rock Drill Machinery segment provides hydraulic breakers, hydraulic crushers, hydraulic/pneumatic top hammer crawler drills, rotary and down-the-hole-drills, hydraulic/pneumatic rock drills, tunnel and mining drill jumbos, concrete sprayers, and hydraulic furnace drills. Its UNIC Machinery segment offers UNIC cranes, mini crawler cranes, ocean cranes, and UNIC carriers, as well as UNIC PAL and UNIPPY products. The company's Metals segment manufactures and distributes electrolytic copper, gold, and silver, as well as sulfuric acid. Its Electronic Materials segment manufactures and sells high-purity metallic arsenics, gallium phosphorus polycrystals, oxide single crystals, high-purity compounds, optical components, aluminum nitride ceramics, cores and coils, and gallium nitride substrates. The company's Chemicals segment offers cuprous and cupric oxide, copper carbonate, iron sulfate heptahydrate, ferric polysulfate solution, aluminum sulfate, sulfuric acid, cuprous and copper dioxide, and titanium dioxide. Its Real Estate segment is involved in the trade and lease of real estate properties. Furukawa Co.,Ltd. also offers transportation services through trucks and sea; and real estate agency services. The company was formerly known as Furukawa Mining Co., Ltd. and changed its name to Furukawa Co.,Ltd. in 1989. Furukawa Co.,Ltd. was founded in 1875 and is headquartered in Tokyo, Japan.

2026-01-23
U**** M**

Хурдан платформтой бас хэрэглэхэд хялбар. Шинэ хэрэглэгч байсан ч анх хэрэглэж эхлэхэд хэцүү байгаагүй. Ялангуяа демо данс нь их хэрэгтэй ба дадлага хийж төрөл бүрийн функцуудийг нь туршиж үзэхэд дэмтэй.

2021-12-01
N*******

Өсөлт бууралтыг харж болж байна сэтгэл их хангаоуун байна

2025-07-01
V***** F******* N***** S****

Great customer service I got to say that. They helped get my account back very fast, after i logged myself out by losing my old email, it was so fast you wouldn’t believe it thank you once again.

2025-06-24
R**************

I trade every day and Capital is my beloved home. I also create music and you can always feel when something has been created from the heart. Capital has soul!

2025-05-29
C*********

Love the TV integration. Makes traders life smooth and comfortable.

Манай 4 ба 5 одтой сэтгэгдлүүдийг харуулж байна. GDPR (Мэдээлэл хамгаалах ерөнхий зохицуулалт)-ын шаардлагын дагуу хэрэглэгчийн тодорхой мэдээллийг тэдний хувийн нууцыг хамгаалахын тулд зориуд нэрийг нь нууцалсан болно.

