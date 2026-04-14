Арилжаа Canon Inc. - 7751 CFD

Одоогоор зах зээл боломжгүй байнаЗах зээлийн мэдээллийг 2026-04-14 06:05:45 өдрийн байдлаар танилцуулж байна
Арилжааны нөхцөл
Төрөл
Энэ санхүүгийн зах зээл зөвхөн CFD арилжаанд зориулагдсан.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:CFD-үүд
CFD
Спред14.8
Лонг позицын шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Лонг позицын шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Маржин. Таны хөрөнгө оруулалт
¥1,000
Шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Позицын бүрэн хэмжээнээс авах төлбөр
-0.013047 %
(-¥3)

Хөшүүрэгтэй арилжааны хэмжээ ~¥20,000

Хөшүүргийн мөнгө ~ $¥19,000

-0.01305%
Шорт позицын нэг шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Шорт позицын нэг шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Маржин. Таны хөрөнгө оруулалт
¥1,000
Шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Позицын бүрэн хэмжээнээс авах төлбөр
-0.009176 %
(-¥2)

Хөшүүрэгтэй арилжааны хэмжээ ~¥20,000

Хөшүүргийн мөнгө ~ $¥19,000

-0.00918%
Шөнийн санхүүжилтийг тохируулах хугацаа21:00 (UTC)
ВалютJPY
Арилжаалсан доод хэмжээ1
Маржин5.00%
Хөрөнгийн биржJapan
Арилжааны шимтгэл10%
Баталгаат стопын шимтгэл
Нокаутын хураамж бол таныг хоцрогдлоос хамгаалах баталгаа юм. Хэрэв та арилжааг нокаутын түвшинд хүргэлгүйгээр хаах юм бол хураамжаа буцааж авах болно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай вэбсайтын Хураамж ба шимтгэлүүдхэсгээс авна уу.
1%

1Таны арилжааг гүйцэтгэхэд авдаг манай төлбөр нь спред буюу худалдан авах, зарах ханшийн зөрүү юм. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай вэбсайтын Хураамж ба шимтгэлүүд хэсгээс авна уу

Гол үзүүлэлтүүд
Өмнөх Хаах4374.62
Нээх4371.51
1 жилийн өөрчлөлт3.75%
Өдрийн диапазон4342.55 - 4373.91

Арилжаа Canon Inc. - 7751 CFD

Canon Inc. manufactures and sells office multifunction devices (MFDs), plain paper copying machines, laser and inkjet printers, cameras, diagnostic equipment, and lithography equipment. The company operates through four segments: Office Business Unit, Imaging System Business Unit, Medical System Business Unit, and Industry and Others Business Unit. The Office Business Unit segment offers office MFDs, printers, and copying machines for personal and office use; production print products for print professionals; and laser multifunction and laser printers, digital continuous feed presses, digital sheet-fed presses, wide-format printers, and document solutions, as well as software, services, and solutions. The Imaging System Business Unit segment provides interchangeable-lens digital cameras, digital compact cameras, interchangeable lenses, compact photo printers, inkjet printers, large format inkjet printers, commercial photo printers, image scanners, and calculators. The Medical System Business Unit segment offers digital radiography systems, diagnostic X-ray systems, computed tomography systems, magnetic resonance imaging systems, diagnostic ultrasound systems, clinical chemistry analyzers, and ophthalmic equipment. The Industry and Others Business Unit segment provides semiconductor lithography equipment, flat panel display lithography equipment, vacuum thin-film deposition equipment, organic light-emitting diode panel manufacturing equipment, die bonders, network cameras, digital camcorders, digital cinema cameras, multimedia projectors, broadcast equipment, micromotors, handy terminals, and document scanners. The company also provides maintenance services; and supplies replacement drums, parts, toners, and papers. It sells its products under the Canon brand through subsidiaries or independent distributors to dealers and retail outlets, as well as directly to end-users globally. Canon Inc. was founded in 1933 and is headquartered in Tokyo, Japan.

2026-01-23
U**** M**

Хурдан платформтой бас хэрэглэхэд хялбар. Шинэ хэрэглэгч байсан ч анх хэрэглэж эхлэхэд хэцүү байгаагүй. Ялангуяа демо данс нь их хэрэгтэй ба дадлага хийж төрөл бүрийн функцуудийг нь туршиж үзэхэд дэмтэй.

2021-12-01
N*******

Өсөлт бууралтыг харж болж байна сэтгэл их хангаоуун байна

2025-07-01
V***** F******* N***** S****

Great customer service I got to say that. They helped get my account back very fast, after i logged myself out by losing my old email, it was so fast you wouldn’t believe it thank you once again.

2025-06-24
R**************

I trade every day and Capital is my beloved home. I also create music and you can always feel when something has been created from the heart. Capital has soul!

2025-05-29
C*********

Love the TV integration. Makes traders life smooth and comfortable.

