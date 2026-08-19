Нүүр хуудасЗах зээлүүдХувьцааBorr Drilling Limited

Арилжаа Borr Drilling Limited - BORR CFD

4.43+0.45%
The chart shows the BORR stock price data over the last 1 day, with a current price of 4.43, a high of 4.47, and a low of 4.34.
Зарах

4.38

Худалдан авах

4.43

0.05
Бага: 4.34Өндөр: 4.47
Худалдагчид:
0%
Худалдан авагчид:
100%
Өнгөрсөн гүйцэтгэл нь ирээдүйн үр дүнгийн найдвартай үзүүлэлт болохгүй. Хувьцааны үнэ нь заах төлөвтэй бөгөөд бодит зах зээлийн үнээс ялгаатай байж болно.
Арилжааны нөхцөл
Төрөл
Энэ санхүүгийн зах зээл зөвхөн CFD арилжаанд зориулагдсан.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:CFD-үүд
CFD
Спред0.05
Лонг позицын шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Лонг позицын шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Маржин. Таны хөрөнгө оруулалт
$1,000.00
Шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Позицын бүрэн хэмжээнээс авах төлбөр
-0.021568 %
(-$4.31)

Хөшүүрэгтэй арилжааны хэмжээ ~$20,000.00

Хөшүүргийн мөнгө ~ $$19,000.00

-0.02157%
Шорт позицын нэг шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Шорт позицын нэг шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Маржин. Таны хөрөнгө оруулалт
$1,000.00
Шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Позицын бүрэн хэмжээнээс авах төлбөр
-0.000654 %
(-$0.13)

Хөшүүрэгтэй арилжааны хэмжээ ~$20,000.00

Хөшүүргийн мөнгө ~ $$19,000.00

-0.00065%
Шөнийн санхүүжилтийг тохируулах хугацаа21:00 (UTC)
ВалютUSD
Арилжаалсан доод хэмжээ1
Маржин5.00%
Хөрөнгийн биржUnited States of America
Арилжааны шимтгэл10%
Баталгаат стопын шимтгэл
Нокаутын хураамж бол таныг хоцрогдлоос хамгаалах баталгаа юм. Хэрэв та арилжааг нокаутын түвшинд хүргэлгүйгээр хаах юм бол хураамжаа буцааж авах болно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай вэбсайтын Хураамж ба шимтгэлүүдхэсгээс авна уу.
1%

1Таны арилжааг гүйцэтгэхэд авдаг манай төлбөр нь спред буюу худалдан авах, зарах ханшийн зөрүү юм. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай вэбсайтын Хураамж ба шимтгэлүүд хэсгээс авна уу

Гол үзүүлэлтүүд
Өмнөх Хаах4.41
Нээх4.45
1 жилийн өөрчлөлт-35.69%
Өдрийн диапазон4.34 - 4.47

Арилжаа Borr Drilling Limited - BORR

Borr Drilling Limited operates as an offshore drilling contractor to the oil and gas industry worldwide. It owns, contracts, and operates jack-up rigs for operations in shallow-water areas, including the provision of related equipment and work crews to conduct oil and gas drilling and workover operations for exploration and production. The company serves oil and gas exploration and production companies, such as integrated oil companies, state-owned national oil companies, and independent oil and gas companies. As of December 31, 2021, it operated a fleet of 23 jack-up drilling rigs. The company was formerly known as Magni Drilling Limited and changed its name to Borr Drilling Limited in December 2016. Borr Drilling Limited was incorporated in 2016 and is based in Hamilton, Bermuda.

Хэрэглэгчийн санал хүсэлт ба үнэлгээ

Манай үйлчлүүлэгчдийн санал сэтгэгдлийг тэдний туршлагаас үл хамааран уншина уу.
2026-01-23
U**** M**

Хурдан платформтой бас хэрэглэхэд хялбар. Шинэ хэрэглэгч байсан ч анх хэрэглэж эхлэхэд хэцүү байгаагүй. Ялангуяа демо данс нь их хэрэгтэй ба дадлага хийж төрөл бүрийн функцуудийг нь туршиж үзэхэд дэмтэй.

2021-12-01
N*******

Өсөлт бууралтыг харж болж байна сэтгэл их хангаоуун байна

2025-07-01
V***** F******* N***** S****

Great customer service I got to say that. They helped get my account back very fast, after i logged myself out by losing my old email, it was so fast you wouldn’t believe it thank you once again.

2025-06-24
R**************

I trade every day and Capital is my beloved home. I also create music and you can always feel when something has been created from the heart. Capital has soul!

2025-05-29
C*********

Love the TV integration. Makes traders life smooth and comfortable.

Манай 4 ба 5 одтой сэтгэгдлүүдийг харуулж байна. GDPR (Мэдээлэл хамгаалах ерөнхий зохицуулалт)-ын шаардлагын дагуу хэрэглэгчийн тодорхой мэдээллийг тэдний хувийн нууцыг хамгаалахын тулд зориуд нэрийг нь нууцалсан болно.

4.6
Үнэлгээ ба сэтгэгдлүүд
4.7
Үнэлгээ ба сэтгэгдлүүд
4.6
4.6

Эхлэх гурван алхам

1. Бүртгэлээ үүсгэх (шаардлага хангасан эсэхээс хамаарна)2. Өөрийн нөхцөлөөр депозит хийх3. Бэлэн болсон үедээ эхлээрэй