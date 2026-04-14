Одоогоор зах зээл боломжгүй байнаЗах зээлийн мэдээллийг 2026-04-14 19:46:20 өдрийн байдлаар танилцуулж байна
Арилжааны нөхцөл
Төрөл
Энэ санхүүгийн зах зээл зөвхөн CFD арилжаанд зориулагдсан.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:CFD-үүд
CFD
Спред0.16
Лонг позицын шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Маржин. Таны хөрөнгө оруулалт
$1,000.00
Шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Позицын бүрэн хэмжээнээс авах төлбөр
-0.021512 %
(-$4.30)

Хөшүүрэгтэй арилжааны хэмжээ ~$20,000.00

Хөшүүргийн мөнгө ~ $$19,000.00

-0.02151%
Шорт позицын нэг шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Маржин. Таны хөрөнгө оруулалт
$1,000.00
Шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Позицын бүрэн хэмжээнээс авах төлбөр
-0.00071 %
(-$0.14)

Хөшүүрэгтэй арилжааны хэмжээ ~$20,000.00

Хөшүүргийн мөнгө ~ $$19,000.00

-0.00071%
Шөнийн санхүүжилтийг тохируулах хугацаа21:00 (UTC)
ВалютUSD
Арилжаалсан доод хэмжээ0.1
Маржин5.00%
Хөрөнгийн биржUnited States of America
Арилжааны шимтгэл10%
Баталгаат стопын шимтгэл
Нокаутын хураамж бол таныг хоцрогдлоос хамгаалах баталгаа юм. Хэрэв та арилжааг нокаутын түвшинд хүргэлгүйгээр хаах юм бол хураамжаа буцааж авах болно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай вэбсайтын Хураамж ба шимтгэлүүдхэсгээс авна уу.
1%

1Таны арилжааг гүйцэтгэхэд авдаг манай төлбөр нь спред буюу худалдан авах, зарах ханшийн зөрүү юм. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай вэбсайтын Хураамж ба шимтгэлүүд хэсгээс авна уу

Гол үзүүлэлтүүд
Өмнөх Хаах195.22
Нээх195.95
1 жилийн өөрчлөлт-34.52%
Өдрийн диапазон194.19 - 195.95

Automatic Data Processing, Inc. provides business process outsourcing services worldwide. The company operates through two segments, Employer Services and Professional Employer Organization (PEO) Services. The Employer Services segment offers various human resources (HR) business process outsourcing and technology-enabled human capital management solutions. Its offerings include payroll services, benefits administration, talent management, HR management, time and attendance management, insurance, retirement, and tax and compliance services. This segment provides solutions via a software-and service-based delivery model, which businesses of various types and sizes can use to recruit, pay, manage, and retain employees; and serves approximately 570,000 clients via the company's cloud-based strategic software as a service offering. The PEO Services segment offers HR outsourcing solutions through a co-employment model. It offers HR administration services, such as employee recruitment, payroll and tax administration, time and attendance management, benefits administration, employee training and development, online HR management tools, and employee leave administration; and employee benefits that enable eligible worksite employees with access to group health, dental and vision coverage, 401(k) retirement savings plan, health savings accounts, flexible spending accounts, group term life and disability coverage, and employee assistance program. It also provides employer liability management services, including workers' compensation program, unemployment claims management, safety compliance guidance, access to employment practices liability insurance, and guidance on compliance with the U.S. federal, state, and local employment laws and regulations. Automatic Data Processing, Inc. has a strategic relationship with Financial Engines Inc. to offer independent advisory services to employers. The company was founded in 1949 and is headquartered in Roseland, New Jersey.

2026-01-23
U**** M**

Хурдан платформтой бас хэрэглэхэд хялбар. Шинэ хэрэглэгч байсан ч анх хэрэглэж эхлэхэд хэцүү байгаагүй. Ялангуяа демо данс нь их хэрэгтэй ба дадлага хийж төрөл бүрийн функцуудийг нь туршиж үзэхэд дэмтэй.

2021-12-01
N*******

Өсөлт бууралтыг харж болж байна сэтгэл их хангаоуун байна

2025-07-01
V***** F******* N***** S****

Great customer service I got to say that. They helped get my account back very fast, after i logged myself out by losing my old email, it was so fast you wouldn’t believe it thank you once again.

2025-06-24
R**************

I trade every day and Capital is my beloved home. I also create music and you can always feel when something has been created from the heart. Capital has soul!

2025-05-29
C*********

Love the TV integration. Makes traders life smooth and comfortable.

Манай 4 ба 5 одтой сэтгэгдлүүдийг харуулж байна. GDPR (Мэдээлэл хамгаалах ерөнхий зохицуулалт)-ын шаардлагын дагуу хэрэглэгчийн тодорхой мэдээллийг тэдний хувийн нууцыг хамгаалахын тулд зориуд нэрийг нь нууцалсан болно.

4.8
Үнэлгээ ба сэтгэгдлүүд
