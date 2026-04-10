Нүүр хуудасЗах зээлүүдХувьцааAmerica Movil SAB de CV - ADR

Арилжаа America Movil SAB de CV - ADR - AMX CFD

Одоогоор зах зээл боломжгүй байнаЗах зээлийн мэдээллийг 2026-04-10 19:46:13 өдрийн байдлаар танилцуулж байна
Арилжааны нөхцөл
Төрөл
Энэ санхүүгийн зах зээл зөвхөн CFD арилжаанд зориулагдсан.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:CFD-үүд
CFD
Спред0.14
Лонг позицын шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Маржин. Таны хөрөнгө оруулалт
$1,000.00
Шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Позицын бүрэн хэмжээнээс авах төлбөр
-0.021346 %
(-$4.27)

Хөшүүрэгтэй арилжааны хэмжээ ~$20,000.00

Хөшүүргийн мөнгө ~ $$19,000.00

-0.02135%
Шорт позицын нэг шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
-0.000876 %
(-$0.18)

-0.00088%
Шөнийн санхүүжилтийг тохируулах хугацаа21:00 (UTC)
ВалютUSD
Арилжаалсан доод хэмжээ1
Маржин5.00%
Хөрөнгийн биржUnited States of America
Арилжааны шимтгэл10%
Баталгаат стопын шимтгэл
Нокаутын хураамж бол таныг хоцрогдлоос хамгаалах баталгаа юм. Хэрэв та арилжааг нокаутын түвшинд хүргэлгүйгээр хаах юм бол хураамжаа буцааж авах болно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай вэбсайтын Хураамж ба шимтгэлүүдхэсгээс авна уу.
1%

1Таны арилжааг гүйцэтгэхэд авдаг манай төлбөр нь спред буюу худалдан авах, зарах ханшийн зөрүү юм. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай вэбсайтын Хураамж ба шимтгэлүүд хэсгээс авна уу

Гол үзүүлэлтүүд
Өмнөх Хаах27.12
Нээх27.35
1 жилийн өөрчлөлт96.2%
Өдрийн диапазон27.08 - 27.6

América Móvil, S.A.B. de C.V. provides telecommunications services in Latin America and internationally. The company offers wireless and fixed voice services, including airtime, local, domestic, and international long-distance services; and network interconnection services. It also provides data services, such as data centers, data administration, and hosting services to residential and corporate clients; value-added services, including Internet access, messaging, and other wireless entertainment and corporate services; data transmission, email services, instant messaging, content streaming, and interactive applications; and wireless security services, mobile payment solutions, machine-to-machine services, mobile banking, virtual private network services, and video calls and personal communications services. In addition, the company offers residential broadband services; IT solutions for small businesses and large corporations; and cable and satellite pay television subscriptions. Further, it sells equipment, accessories, and computers; and offers telephone directories, publishing, call center, advertising, media, and software development services. Additionally, the company provides video, audio, and other media content through the internet directly from the content provider to the end user. It sells its products and services under the Claro, Telcel, Telmex Infinitum, TracFone, Straight Talk, and A1 brands through a network of retailers and service centers to retail customers; and through sales force to corporate customers. As of March 31, 2020, the company had 282.6 million wireless subscribers and 81.4 million fixed revenue generating units (RGUs). AmÃ©rica MÃ³vil, S.A.B. de C.V. was founded in 2000 and is based in Mexico City, Mexico.

