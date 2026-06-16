Нүүр хуудасЗах зээлүүдИндексSwitzerland 20 Future

Арилжаа Switzerland 20 Future - FSMIU2026 CFD

137300%
The chart shows the FSMIU2026 index price data over the last 1 day, with a current level of 13730, a high of 13731.1, and a low of 13720.1.
Зарах

13727.1

Худалдан авах

13730

2.9
Бага: 13720.1Өндөр: 13731.1
Худалдагчид:
50%
Худалдан авагчид:
50%
Өнгөрсөн гүйцэтгэл нь ирээдүйн үр дүнгийн найдвартай үзүүлэлт болохгүй. Хувьцааны үнэ нь заах төлөвтэй бөгөөд бодит зах зээлийн үнээс ялгаатай байж болно.
Арилжааны нөхцөл
Төрөл
Энэ санхүүгийн зах зээл зөвхөн CFD арилжаанд зориулагдсан.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:CFD-үүд
CFD
Спред2.9
Лонг позицын шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Лонг позицын шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Маржин. Таны хөрөнгө оруулалт
CHF 1,000.00
Шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Позицын бүрэн хэмжээнээс авах төлбөр
-0.01096 %
(-CHF 11.00)

Хөшүүрэгтэй арилжааны хэмжээ ~CHF 100,000.00

Хөшүүргийн мөнгө ~ $CHF 99,000.00

-0.01096%
Шорт позицын нэг шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Шорт позицын нэг шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Маржин. Таны хөрөнгө оруулалт
CHF 1,000.00
Шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Позицын бүрэн хэмжээнээс авах төлбөр
-0.01096 %
(-CHF 11.00)

Хөшүүрэгтэй арилжааны хэмжээ ~CHF 100,000.00

Хөшүүргийн мөнгө ~ $CHF 99,000.00

-0.01096%
Шөнийн санхүүжилтийг тохируулах хугацаа21:00 (UTC)
ВалютCHF
Арилжаалсан доод хэмжээ0.001
Маржин1.00%
Хөрөнгийн бирж
Арилжааны шимтгэл10%
Баталгаат стопын шимтгэл
Нокаутын хураамж бол таныг хоцрогдлоос хамгаалах баталгаа юм. Хэрэв та арилжааг нокаутын түвшинд хүргэлгүйгээр хаах юм бол хураамжаа буцааж авах болно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай вэбсайтын Хураамж ба шимтгэлүүдхэсгээс авна уу.
0.03%

1Таны арилжааг гүйцэтгэхэд авдаг манай төлбөр нь спред буюу худалдан авах, зарах ханшийн зөрүү юм. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай вэбсайтын Хураамж ба шимтгэлүүд хэсгээс авна уу

Арилжаа Switzerland 20 Future - FSMIU2026 CFD

The Switzerland 20, or the Swiss Sepket Index (SMI), is Switzerland's most valuable blue-chip market index. The SMI index consists of the 20 largest and most traded mid- and large-cap stocks, according to the Swiss Performance Index. Founded in 1988, the index had a baseline value of 1500 points. The SMI index composition is re-examined annually. The index is calculated in real-time. The updated index level is displayed as soon as a new transaction with a security included into the index takes place. The securities of the Swiss Sepket Index account for 90% of the entire market capitalisation and 90 of the trading volume of Switzerland's and Liechtenstein's equities traded on the SIX Swiss Exchange. Considered a benchmark of the Swiss stock market, the SMI is the underlying index for various derivative instruments.

Хэрэглэгчийн санал хүсэлт ба үнэлгээ

Манай үйлчлүүлэгчдийн санал сэтгэгдлийг тэдний туршлагаас үл хамааран уншина уу.
2026-01-23
U**** M**

Хурдан платформтой бас хэрэглэхэд хялбар. Шинэ хэрэглэгч байсан ч анх хэрэглэж эхлэхэд хэцүү байгаагүй. Ялангуяа демо данс нь их хэрэгтэй ба дадлага хийж төрөл бүрийн функцуудийг нь туршиж үзэхэд дэмтэй.

2021-12-01
N*******

Өсөлт бууралтыг харж болж байна сэтгэл их хангаоуун байна

2025-07-01
V***** F******* N***** S****

Great customer service I got to say that. They helped get my account back very fast, after i logged myself out by losing my old email, it was so fast you wouldn’t believe it thank you once again.

2025-06-24
R**************

I trade every day and Capital is my beloved home. I also create music and you can always feel when something has been created from the heart. Capital has soul!

2025-05-29
C*********

Love the TV integration. Makes traders life smooth and comfortable.

Манай 4 ба 5 одтой сэтгэгдлүүдийг харуулж байна. GDPR (Мэдээлэл хамгаалах ерөнхий зохицуулалт)-ын шаардлагын дагуу хэрэглэгчийн тодорхой мэдээллийг тэдний хувийн нууцыг хамгаалахын тулд зориуд нэрийг нь нууцалсан болно.

4.8
Үнэлгээ ба сэтгэгдлүүд
4.7
Үнэлгээ ба сэтгэгдлүүд
4.7
4.6

Эхлэх гурван алхам

1. Бүртгэлээ үүсгэх (шаардлага хангасан эсэхээс хамаарна)2. Өөрийн нөхцөлөөр депозит хийх3. Бэлэн болсон үедээ арилжаа хийх