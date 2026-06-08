Нүүр хуудасЗах зээлүүдИндексSingapore 25 Future

Арилжаа Singapore 25 Future - SSGM2026 CFD

454.40%
The chart shows the SSGM2026 index price data over the last 1 day, with a current level of 454.4, a high of 455.16, and a low of 453.51.
Зарах

454.16

Худалдан авах

454.4

0.24
Бага: 453.51Өндөр: 455.16
Худалдагчид:
50%
Худалдан авагчид:
50%
Өнгөрсөн гүйцэтгэл нь ирээдүйн үр дүнгийн найдвартай үзүүлэлт болохгүй. Хувьцааны үнэ нь заах төлөвтэй бөгөөд бодит зах зээлийн үнээс ялгаатай байж болно.
Арилжааны нөхцөл
Төрөл
Энэ санхүүгийн зах зээл зөвхөн CFD арилжаанд зориулагдсан.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:CFD-үүд
CFD
Спред0.24
Лонг позицын шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Лонг позицын шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Маржин. Таны хөрөнгө оруулалт
SGD 1,000.00
Шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Позицын бүрэн хэмжээнээс авах төлбөр
-0.013529 %
(-SGD 13.53)

Хөшүүрэгтэй арилжааны хэмжээ ~SGD 100,000.00

Хөшүүргийн мөнгө ~ $SGD 99,000.00

-0.01353%
Шорт позицын нэг шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Шорт позицын нэг шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Маржин. Таны хөрөнгө оруулалт
SGD 1,000.00
Шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Позицын бүрэн хэмжээнээс авах төлбөр
-0.008389 %
(-SGD 8.39)

Хөшүүрэгтэй арилжааны хэмжээ ~SGD 100,000.00

Хөшүүргийн мөнгө ~ $SGD 99,000.00

-0.00839%
Шөнийн санхүүжилтийг тохируулах хугацаа21:00 (UTC)
ВалютSGD
Арилжаалсан доод хэмжээ0.1
Маржин1.00%
Хөрөнгийн бирж
Арилжааны шимтгэл10%
Баталгаат стопын шимтгэл
Нокаутын хураамж бол таныг хоцрогдлоос хамгаалах баталгаа юм. Хэрэв та арилжааг нокаутын түвшинд хүргэлгүйгээр хаах юм бол хураамжаа буцааж авах болно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай вэбсайтын Хураамж ба шимтгэлүүдхэсгээс авна уу.
0.03%

1Таны арилжааг гүйцэтгэхэд авдаг манай төлбөр нь спред буюу худалдан авах, зарах ханшийн зөрүү юм. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай вэбсайтын Хураамж ба шимтгэлүүд хэсгээс авна уу

Арилжаа Singapore 25 Future - SSGM2026 CFD

The MSCI Singapore Free stock index (SiMSCI) is a free-float adjusted market capitalisation weighted index that tracks the performance of large and medium sized companies listed on the Singapore Exchange. It belongs to the larger family of MSCI indices, that is well-tracked by funds, banks and other relevant institutions. The SiMSCI is similar to the STI in terms of the constituent stocks and the two indices are highly correlated. The index is reviewed 4 times a year (in February, May, August and November) with the aim of providing a timely view on the changing performance of the equity market. SiMSCI top constituents include: DBS Group Holdings, OCBC Bank, United Overseas Bank, Singapore Telecom, Keppel Corp, CapitaLand, Genting Singapore PLC, Ascendas REIT, Singapore Exchange and Singapore Airlines.

Хэрэглэгчийн санал хүсэлт ба үнэлгээ

Манай үйлчлүүлэгчдийн санал сэтгэгдлийг тэдний туршлагаас үл хамааран уншина уу.
2026-01-23
U**** M**

Хурдан платформтой бас хэрэглэхэд хялбар. Шинэ хэрэглэгч байсан ч анх хэрэглэж эхлэхэд хэцүү байгаагүй. Ялангуяа демо данс нь их хэрэгтэй ба дадлага хийж төрөл бүрийн функцуудийг нь туршиж үзэхэд дэмтэй.

2021-12-01
N*******

Өсөлт бууралтыг харж болж байна сэтгэл их хангаоуун байна

2025-07-01
V***** F******* N***** S****

Great customer service I got to say that. They helped get my account back very fast, after i logged myself out by losing my old email, it was so fast you wouldn’t believe it thank you once again.

2025-06-24
R**************

I trade every day and Capital is my beloved home. I also create music and you can always feel when something has been created from the heart. Capital has soul!

2025-05-29
C*********

Love the TV integration. Makes traders life smooth and comfortable.

Манай 4 ба 5 одтой сэтгэгдлүүдийг харуулж байна. GDPR (Мэдээлэл хамгаалах ерөнхий зохицуулалт)-ын шаардлагын дагуу хэрэглэгчийн тодорхой мэдээллийг тэдний хувийн нууцыг хамгаалахын тулд зориуд нэрийг нь нууцалсан болно.

4.8
Үнэлгээ ба сэтгэгдлүүд
4.7
Үнэлгээ ба сэтгэгдлүүд
4.7
4.6

Эхлэх гурван алхам

1. Бүртгэлээ үүсгэх (шаардлага хангасан эсэхээс хамаарна)2. Өөрийн нөхцөлөөр депозит хийх3. Бэлэн болсон үедээ арилжаа хийх