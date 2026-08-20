Нүүр хуудасЗах зээлүүдИндексNetherlands 25 Future

Арилжаа Netherlands 25 Future - AEXU2026 CFD

1103.630%
The chart shows the AEXU2026 index price data over the last 1 day, with a current level of 1103.63, a high of 1104.68, and a low of 1103.38.
Зарах

1103.53

Худалдан авах

1103.63

0.1
Бага: 1103.38Өндөр: 1104.68
Худалдагчид:
50%
Худалдан авагчид:
50%
Өнгөрсөн гүйцэтгэл нь ирээдүйн үр дүнгийн найдвартай үзүүлэлт болохгүй. Хувьцааны үнэ нь заах төлөвтэй бөгөөд бодит зах зээлийн үнээс ялгаатай байж болно.
Арилжааны нөхцөл
Төрөл
Энэ санхүүгийн зах зээл зөвхөн CFD арилжаанд зориулагдсан.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:CFD-үүд
CFD
Спред0.1
Лонг позицын шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Лонг позицын шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Маржин. Таны хөрөнгө оруулалт
€1,000.00
Шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Позицын бүрэн хэмжээнээс авах төлбөр
-0.01096 %
(-€10.96)

Хөшүүрэгтэй арилжааны хэмжээ ~€100,000.00

Хөшүүргийн мөнгө ~ $€99,000.00

-0.01096%
Шорт позицын нэг шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Шорт позицын нэг шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Маржин. Таны хөрөнгө оруулалт
€1,000.00
Шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Позицын бүрэн хэмжээнээс авах төлбөр
-0.01096 %
(-€10.96)

Хөшүүрэгтэй арилжааны хэмжээ ~€100,000.00

Хөшүүргийн мөнгө ~ $€99,000.00

-0.01096%
Шөнийн санхүүжилтийг тохируулах хугацаа21:00 (UTC)
ВалютEUR
Арилжаалсан доод хэмжээ0.01
Маржин1.00%
Хөрөнгийн бирж
Арилжааны шимтгэл10%
Баталгаат стопын шимтгэл
Нокаутын хураамж бол таныг хоцрогдлоос хамгаалах баталгаа юм. Хэрэв та арилжааг нокаутын түвшинд хүргэлгүйгээр хаах юм бол хураамжаа буцааж авах болно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай вэбсайтын Хураамж ба шимтгэлүүдхэсгээс авна уу.
0.03%

1Таны арилжааг гүйцэтгэхэд авдаг манай төлбөр нь спред буюу худалдан авах, зарах ханшийн зөрүү юм. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай вэбсайтын Хураамж ба шимтгэлүүд хэсгээс авна уу

Арилжаа Netherlands 25 Future - AEXU2026

Founded in 1983, the Netherlands 25 index, commonly known as the AEX stock index, consists of the 25 most liquid and capitalised stocks that are listed and traded on the Euronext Amsterdam, the Amsterdam stock exchange. The AEX is considered as one of the key national indices for the Euronext stock exchange group, alongside with CAC40 in Paris, PSI 20 in Lisbon and BEL20 in Brussels. The index includes such brands as Unilever, Philips, Royal Dutch Shell and Heineken to name a few. The Netherlands 25 is a capitalisation-weighted index and its cast is reviewed 4 times a year with annual and quarterly reviews.

Хэрэглэгчийн санал хүсэлт ба үнэлгээ

Манай үйлчлүүлэгчдийн санал сэтгэгдлийг тэдний туршлагаас үл хамааран уншина уу.
2026-01-23
U**** M**

Хурдан платформтой бас хэрэглэхэд хялбар. Шинэ хэрэглэгч байсан ч анх хэрэглэж эхлэхэд хэцүү байгаагүй. Ялангуяа демо данс нь их хэрэгтэй ба дадлага хийж төрөл бүрийн функцуудийг нь туршиж үзэхэд дэмтэй.

2021-12-01
N*******

Өсөлт бууралтыг харж болж байна сэтгэл их хангаоуун байна

2025-07-01
V***** F******* N***** S****

Great customer service I got to say that. They helped get my account back very fast, after i logged myself out by losing my old email, it was so fast you wouldn’t believe it thank you once again.

2025-06-24
R**************

I trade every day and Capital is my beloved home. I also create music and you can always feel when something has been created from the heart. Capital has soul!

2025-05-29
C*********

Love the TV integration. Makes traders life smooth and comfortable.

Манай 4 ба 5 одтой сэтгэгдлүүдийг харуулж байна. GDPR (Мэдээлэл хамгаалах ерөнхий зохицуулалт)-ын шаардлагын дагуу хэрэглэгчийн тодорхой мэдээллийг тэдний хувийн нууцыг хамгаалахын тулд зориуд нэрийг нь нууцалсан болно.

4.6
Үнэлгээ ба сэтгэгдлүүд
4.7
Үнэлгээ ба сэтгэгдлүүд
4.6
4.6

Эхлэх гурван алхам

1. Бүртгэлээ үүсгэх (шаардлага хангасан эсэхээс хамаарна)2. Өөрийн нөхцөлөөр депозит хийх3. Бэлэн болсон үедээ эхлээрэй