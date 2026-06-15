Нүүр хуудасЗах зээлүүдИндексEU Stocks 50 Future

Арилжаа EU Stocks 50 Future - STXXU2026 CFD

6258.50%
The chart shows the STXXU2026 index price data over the last 1 day, with a current level of 6258.5, a high of 6260, and a low of 6256.9.
Зарах

6255.5

Худалдан авах

6258.5

3
Бага: 6256.9Өндөр: 6260
Худалдагчид:
50%
Худалдан авагчид:
50%
Өнгөрсөн гүйцэтгэл нь ирээдүйн үр дүнгийн найдвартай үзүүлэлт болохгүй. Хувьцааны үнэ нь заах төлөвтэй бөгөөд бодит зах зээлийн үнээс ялгаатай байж болно.
Арилжааны нөхцөл
Төрөл
Энэ санхүүгийн зах зээл зөвхөн CFD арилжаанд зориулагдсан.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:CFD-үүд
CFD
Спред3
Лонг позицын шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Лонг позицын шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Маржин. Таны хөрөнгө оруулалт
€1,000.00
Шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Позицын бүрэн хэмжээнээс авах төлбөр
-0.01096 %
(-€11.00)

Хөшүүрэгтэй арилжааны хэмжээ ~€100,000.00

Хөшүүргийн мөнгө ~ $€99,000.00

-0.01096%
Шорт позицын нэг шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Шорт позицын нэг шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Маржин. Таны хөрөнгө оруулалт
€1,000.00
Шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Позицын бүрэн хэмжээнээс авах төлбөр
-0.01096 %
(-€11.00)

Хөшүүрэгтэй арилжааны хэмжээ ~€100,000.00

Хөшүүргийн мөнгө ~ $€99,000.00

-0.01096%
Шөнийн санхүүжилтийг тохируулах хугацаа21:00 (UTC)
ВалютEUR
Арилжаалсан доод хэмжээ0.01
Маржин1.00%
Хөрөнгийн бирж
Арилжааны шимтгэл10%
Баталгаат стопын шимтгэл
Нокаутын хураамж бол таныг хоцрогдлоос хамгаалах баталгаа юм. Хэрэв та арилжааг нокаутын түвшинд хүргэлгүйгээр хаах юм бол хураамжаа буцааж авах болно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай вэбсайтын Хураамж ба шимтгэлүүдхэсгээс авна уу.
0.02%

1Таны арилжааг гүйцэтгэхэд авдаг манай төлбөр нь спред буюу худалдан авах, зарах ханшийн зөрүү юм. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай вэбсайтын Хураамж ба шимтгэлүүд хэсгээс авна уу

Арилжаа EU Stocks 50 Future - STXXU2026 CFD

The Europe 50 Index (STOXX) includes 50 stocks of the largest blue-chip companies from 11 Eurozone countries. This is a capitalisation-weighted index: the bigger the company`s market cap, the larger percentage of its weight. The weighting of one component is no more than 10%. The index composition is revised annually in September, and its members are reweighted quarterly. Geographically, the index is dominated by Switzerland, France, Germany, Spain, the Netherlands, Belgium, Italy and Denmark.The EURO STOXX 50 Index is calculated by STOXX Ltd., the world`s leading index provider.

Хэрэглэгчийн санал хүсэлт ба үнэлгээ

Манай үйлчлүүлэгчдийн санал сэтгэгдлийг тэдний туршлагаас үл хамааран уншина уу.
2026-01-23
U**** M**

Хурдан платформтой бас хэрэглэхэд хялбар. Шинэ хэрэглэгч байсан ч анх хэрэглэж эхлэхэд хэцүү байгаагүй. Ялангуяа демо данс нь их хэрэгтэй ба дадлага хийж төрөл бүрийн функцуудийг нь туршиж үзэхэд дэмтэй.

2021-12-01
N*******

Өсөлт бууралтыг харж болж байна сэтгэл их хангаоуун байна

2025-07-01
V***** F******* N***** S****

Great customer service I got to say that. They helped get my account back very fast, after i logged myself out by losing my old email, it was so fast you wouldn’t believe it thank you once again.

2025-06-24
R**************

I trade every day and Capital is my beloved home. I also create music and you can always feel when something has been created from the heart. Capital has soul!

2025-05-29
C*********

Love the TV integration. Makes traders life smooth and comfortable.

Манай 4 ба 5 одтой сэтгэгдлүүдийг харуулж байна. GDPR (Мэдээлэл хамгаалах ерөнхий зохицуулалт)-ын шаардлагын дагуу хэрэглэгчийн тодорхой мэдээллийг тэдний хувийн нууцыг хамгаалахын тулд зориуд нэрийг нь нууцалсан болно.

4.8
Үнэлгээ ба сэтгэгдлүүд
4.7
Үнэлгээ ба сэтгэгдлүүд
4.7
4.6

Эхлэх гурван алхам

1. Бүртгэлээ үүсгэх (шаардлага хангасан эсэхээс хамаарна)2. Өөрийн нөхцөлөөр депозит хийх3. Бэлэн болсон үедээ арилжаа хийх