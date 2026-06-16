Нүүр хуудасЗах зээлүүдФорексUS Dollar / Russian Ruble

Арилжаа US Dollar / Russian Ruble CFD

86.39+5.96%
The chart displays the USD/RUB exchange rate data over the last 1 day, with a current rate of 86.39, a high of 81.613, and a low of 81.049.
Зарах

81.51

Худалдан авах

86.39

4.88
Бага: 81.049Өндөр: 81.613
Худалдагчид:
50%
Худалдан авагчид:
50%
Өнгөрсөн гүйцэтгэл нь ирээдүйн үр дүнгийн найдвартай үзүүлэлт болохгүй. Хувьцааны үнэ нь заах төлөвтэй бөгөөд бодит зах зээлийн үнээс ялгаатай байж болно.
Арилжааны нөхцөл
Төрөл
Энэ санхүүгийн зах зээл зөвхөн CFD арилжаанд зориулагдсан.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:CFD-үүд
CFD
Спред4.88
Лонг позицын шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Лонг позицын шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Маржин. Таны хөрөнгө оруулалт
RUB 1,000.00
Шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Позицын бүрэн хэмжээнээс авах төлбөр
-0.004113 %
(-RUB 0.08)

Хөшүүрэгтэй арилжааны хэмжээ ~RUB 2,000.00

Хөшүүргийн мөнгө ~ $RUB 1,000.00

-0.00411%
Шорт позицын нэг шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Шорт позицын нэг шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Маржин. Таны хөрөнгө оруулалт
RUB 1,000.00
Шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Позицын бүрэн хэмжээнээс авах төлбөр
-0.004107 %
(-RUB 0.08)

Хөшүүрэгтэй арилжааны хэмжээ ~RUB 2,000.00

Хөшүүргийн мөнгө ~ $RUB 1,000.00

-0.00411%
Шөнийн санхүүжилтийг тохируулах хугацаа21:00 (UTC)
ВалютRUB
Арилжаалсан доод хэмжээ1000
Маржин50.00%
Хөрөнгийн бирж
Арилжааны шимтгэл10%
Баталгаат стопын шимтгэл
Нокаутын хураамж бол таныг хоцрогдлоос хамгаалах баталгаа юм. Хэрэв та арилжааг нокаутын түвшинд хүргэлгүйгээр хаах юм бол хураамжаа буцааж авах болно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай вэбсайтын Хураамж ба шимтгэлүүдхэсгээс авна уу.
0.1%

1Таны арилжааг гүйцэтгэхэд авдаг манай төлбөр нь спред буюу худалдан авах, зарах ханшийн зөрүү юм. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай вэбсайтын Хураамж ба шимтгэлүүд хэсгээс авна уу

Арилжаа US Dollar / Russian Ruble CFD

The base currency is USD. The counter currency is RUB. The dollar to ruble rate shows how much one American dollar is worth against the Russian ruble. This is the most popular Forex pair to trade the Russian ruble, which connects currencies of two leading global economies. The ruble (symbol ₽) is regulated by the Central Bank of Russia. The US dollar is the world’s most dominant currency, controlled and issued by the United States Federal Reserve System. The dollar to ruble rate is sensitive to changes in global energy prices. The USD/RUB chart is available at Capital.com.

Хэрэглэгчийн санал хүсэлт ба үнэлгээ

Манай үйлчлүүлэгчдийн санал сэтгэгдлийг тэдний туршлагаас үл хамааран уншина уу.
2026-01-23
U**** M**

Хурдан платформтой бас хэрэглэхэд хялбар. Шинэ хэрэглэгч байсан ч анх хэрэглэж эхлэхэд хэцүү байгаагүй. Ялангуяа демо данс нь их хэрэгтэй ба дадлага хийж төрөл бүрийн функцуудийг нь туршиж үзэхэд дэмтэй.

2021-12-01
N*******

Өсөлт бууралтыг харж болж байна сэтгэл их хангаоуун байна

2025-07-01
V***** F******* N***** S****

Great customer service I got to say that. They helped get my account back very fast, after i logged myself out by losing my old email, it was so fast you wouldn’t believe it thank you once again.

2025-06-24
R**************

I trade every day and Capital is my beloved home. I also create music and you can always feel when something has been created from the heart. Capital has soul!

2025-05-29
C*********

Love the TV integration. Makes traders life smooth and comfortable.

Манай 4 ба 5 одтой сэтгэгдлүүдийг харуулж байна. GDPR (Мэдээлэл хамгаалах ерөнхий зохицуулалт)-ын шаардлагын дагуу хэрэглэгчийн тодорхой мэдээллийг тэдний хувийн нууцыг хамгаалахын тулд зориуд нэрийг нь нууцалсан болно.

4.6
Үнэлгээ ба сэтгэгдлүүд
4.7
Үнэлгээ ба сэтгэгдлүүд
4.7
4.6

Эхлэх гурван алхам

1. Бүртгэлээ үүсгэх (шаардлага хангасан эсэхээс хамаарна)2. Өөрийн нөхцөлөөр депозит хийх3. Бэлэн болсон үедээ арилжаа хийх