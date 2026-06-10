Нүүр хуудасЗах зээлүүдФорексEUR/GBP Forward

Арилжаа EUR/GBP Forward CFD

0.87010%
The chart displays the EURGBPZ2026 exchange rate data over the last 1 day, with a current rate of 0.8701, a high of 0.86985, and a low of 0.86859.
Зарах

0.86984

Худалдан авах

0.8701

0.00026
Бага: 0.86859Өндөр: 0.86985
Худалдагчид:
50%
Худалдан авагчид:
50%
Өнгөрсөн гүйцэтгэл нь ирээдүйн үр дүнгийн найдвартай үзүүлэлт болохгүй. Хувьцааны үнэ нь заах төлөвтэй бөгөөд бодит зах зээлийн үнээс ялгаатай байж болно.
Арилжааны нөхцөл
Төрөл
Энэ санхүүгийн зах зээл зөвхөн CFD арилжаанд зориулагдсан.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:CFD-үүд
CFD
Спред0.00026
Лонг позицын шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Лонг позицын шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Маржин. Таны хөрөнгө оруулалт
£1,000.00
Шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Позицын бүрэн хэмжээнээс авах төлбөр
-0.00411 %
(-£4.11)

Хөшүүрэгтэй арилжааны хэмжээ ~£100,000.00

Хөшүүргийн мөнгө ~ $£99,000.00

-0.00411%
Шорт позицын нэг шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Шорт позицын нэг шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Маржин. Таны хөрөнгө оруулалт
£1,000.00
Шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Позицын бүрэн хэмжээнээс авах төлбөр
-0.00411 %
(-£4.11)

Хөшүүрэгтэй арилжааны хэмжээ ~£100,000.00

Хөшүүргийн мөнгө ~ $£99,000.00

-0.00411%
Шөнийн санхүүжилтийг тохируулах хугацаа21:00 (UTC)
ВалютGBP
Арилжаалсан доод хэмжээ100
Маржин1.00%
Хөрөнгийн бирж
Арилжааны шимтгэл10%
Баталгаат стопын шимтгэл
Нокаутын хураамж бол таныг хоцрогдлоос хамгаалах баталгаа юм. Хэрэв та арилжааг нокаутын түвшинд хүргэлгүйгээр хаах юм бол хураамжаа буцааж авах болно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай вэбсайтын Хураамж ба шимтгэлүүдхэсгээс авна уу.
0.01%

1Таны арилжааг гүйцэтгэхэд авдаг манай төлбөр нь спред буюу худалдан авах, зарах ханшийн зөрүү юм. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай вэбсайтын Хураамж ба шимтгэлүүд хэсгээс авна уу

Арилжаа EUR/GBP Forward CFD

The EUR/GBP rate tracks the price of the euro, the base currency, against the pound Sterling, the counter currency. This major FX pair represents the two largest European currencies. Monetary policy announcements of both the European Central Bank and the Bank of England will have an influence on this currency pair as well as the respective country's interest rates.

Хэрэглэгчийн санал хүсэлт ба үнэлгээ

Манай үйлчлүүлэгчдийн санал сэтгэгдлийг тэдний туршлагаас үл хамааран уншина уу.
2026-01-23
U**** M**

Хурдан платформтой бас хэрэглэхэд хялбар. Шинэ хэрэглэгч байсан ч анх хэрэглэж эхлэхэд хэцүү байгаагүй. Ялангуяа демо данс нь их хэрэгтэй ба дадлага хийж төрөл бүрийн функцуудийг нь туршиж үзэхэд дэмтэй.

2021-12-01
N*******

Өсөлт бууралтыг харж болж байна сэтгэл их хангаоуун байна

2025-07-01
V***** F******* N***** S****

Great customer service I got to say that. They helped get my account back very fast, after i logged myself out by losing my old email, it was so fast you wouldn’t believe it thank you once again.

2025-06-24
R**************

I trade every day and Capital is my beloved home. I also create music and you can always feel when something has been created from the heart. Capital has soul!

2025-05-29
C*********

Love the TV integration. Makes traders life smooth and comfortable.

Манай 4 ба 5 одтой сэтгэгдлүүдийг харуулж байна. GDPR (Мэдээлэл хамгаалах ерөнхий зохицуулалт)-ын шаардлагын дагуу хэрэглэгчийн тодорхой мэдээллийг тэдний хувийн нууцыг хамгаалахын тулд зориуд нэрийг нь нууцалсан болно.

4.8
Үнэлгээ ба сэтгэгдлүүд
4.7
Үнэлгээ ба сэтгэгдлүүд
4.7
4.6

Эхлэх гурван алхам

1. Бүртгэлээ үүсгэх (шаардлага хангасан эсэхээс хамаарна)2. Өөрийн нөхцөлөөр депозит хийх3. Бэлэн болсон үедээ арилжаа хийх