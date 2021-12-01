Бидний талаар илүү ихийг олж мэдэхийг хүсвэл Capital.com сэтгэгдлүүдийг уншаарай. Бүх түвшний туршлагатай үйлчлүүлэгчдийн санал хүсэлтийг уншаад тэдний яагаад манай платформыг сонгож байгааг олж мэдээрэй.
Хурдан платформтой бас хэрэглэхэд хялбар. Шинэ хэрэглэгч байсан ч анх хэрэглэж эхлэхэд хэцүү байгаагүй. Ялангуяа демо данс нь их хэрэгтэй ба дадлага хийж төрөл бүрийн функцуудийг нь туршиж үзэхэд дэмтэй.
Өсөлт бууралтыг харж болж байна сэтгэл их хангаоуун байна
Great customer service I got to say that. They helped get my account back very fast, after i logged myself out by losing my old email, it was so fast you wouldn’t believe it thank you once again.
I trade every day and Capital is my beloved home. I also create music and you can always feel when something has been created from the heart. Capital has soul!
Love the TV integration. Makes traders life smooth and comfortable.
Манай 4 ба 5 одтой сэтгэгдлүүдийг харуулж байна. GDPR (Мэдээлэл хамгаалах ерөнхий зохицуулалт)-ын шаардлагын дагуу хэрэглэгчийн тодорхой мэдээллийг тэдний хувийн нууцыг хамгаалахын тулд зориуд нэрийг нь нууцалсан болно.