Capital.com сэтгэгдлүүд

Бидний талаар илүү ихийг олж мэдэхийг хүсвэл Capital.com сэтгэгдлүүдийг уншаарай. Бүх түвшний туршлагатай үйлчлүүлэгчдийн санал хүсэлтийг уншаад тэдний яагаад манай платформыг сонгож байгааг олж мэдээрэй.

Салбарынхан бидний талаар юу гэж ярьдаг вэ

Манай ухаалаг бүтээгдэхүүн, тусгай харилцагчийн үйлчилгээ болон тасралтгүй инновацийг салбартаа тэргүүлэгч зарим тэргүүлэх байгууллагууд олон удаа сайшаасан. Энэ бол бидний хүртсэн хамгийн сүүлийн үеийн зарим шагналууд.
award
БрокерСонгогч
Шилдэг CFD брокер (2026)
award
Сайн мөнгө гарын авлага
Шилдэг арилжааны данс: People’s Choice (2025)
award
ForexBrokers.com
Ангилал дахь шилдэг нь: Шимтгэл ба хураамжууд (2025)
award
ForexBrokers.com
Ангилал дахь шилдэг нь: Хэрэглэхэд хялбар (2025)
award
ForexBrokers.com
Ангилал дахь шилдэг нь: Крипто арилжаа (2025)
award
ForexBrokers.com
Ангилал дахь шилдэг нь: Сургалт (2025)
award
ForexBrokers.com
Ангилал дахь шилдэг нь: TradingView брокер (2025)
award
Хөрөнгө оруулагчид; Chronicle & Financial Times
5 одтой ялагч - Апп (2024)
award
Хөрөнгө оруулагчид; Chronicle & Financial Times
5 одтой ялагч - CFD үйлчилгээ үзүүлэгч (2024)
award
Хөрөнгө оруулагчид; Chronicle & Financial Times
5 одтой ялагч - Сонгодог платформ (2024)
award
Онлайн Мөнгө шагнал гардуулах ёслол
Арилжааны шилдэг платформ (2024)
award
Finder Форекс арилжааны платформын шагнал
Хамгийн үнэ цэнтэй форекс арилжааны платформ (2024)
award
Finder Форекс арилжааны платформын шагнал
Шилдэг энгийн форекс арилжааны платформ (2024)
award
ForexBrokers.com
Ангилал дахь шилдэг нь: Шимтгэл ба хураамжууд (2024)
award
ForexBrokers.com
Ангилал дахь шилдэг нь: Хэрэглэхэд хялбар (2024)
award
ForexBrokers.com
Ангилал дахь шилдэг нь: Боловсрол (2024)
award
ForexBrokers.com
Ангилал дахь шилдэг нь: Шинээр суралцагчид (2024)
award
Онлайн Мөнгө шагнал гардуулах ёслол
Шилдэг CFD үйлчилгээ үзүүлэгч (2023)
award
Мөнгөний сайн гарын авлага
Шилдэг арилжааны апп (2023)
award
ForexBrokers.com
Хамгийн хурдан өргөжиж буй брокер (2023)
award
Хөрөнгө оруулалтын чиг хандлага
Үйлчлүүлэгчийн ерөнхий сэтгэл ханамж (2022)
award
Хөрөнгө оруулалтын чиг хандлага
Мөнгөний үнэ цэн (2022)

Хэрэглэгчийн санал хүсэлт ба үнэлгээ

Манай үйлчлүүлэгчдийн санал сэтгэгдлийг тэдний туршлагаас үл хамааран уншина уу.
2026-01-23
U**** M**

Хурдан платформтой бас хэрэглэхэд хялбар. Шинэ хэрэглэгч байсан ч анх хэрэглэж эхлэхэд хэцүү байгаагүй. Ялангуяа демо данс нь их хэрэгтэй ба дадлага хийж төрөл бүрийн функцуудийг нь туршиж үзэхэд дэмтэй.

2021-12-01
N*******

Өсөлт бууралтыг харж болж байна сэтгэл их хангаоуун байна

2025-07-01
V***** F******* N***** S****

Great customer service I got to say that. They helped get my account back very fast, after i logged myself out by losing my old email, it was so fast you wouldn’t believe it thank you once again.

2025-06-24
R**************

I trade every day and Capital is my beloved home. I also create music and you can always feel when something has been created from the heart. Capital has soul!

2025-05-29
C*********

Love the TV integration. Makes traders life smooth and comfortable.

Манай 4 ба 5 одтой сэтгэгдлүүдийг харуулж байна. GDPR (Мэдээлэл хамгаалах ерөнхий зохицуулалт)-ын шаардлагын дагуу хэрэглэгчийн тодорхой мэдээллийг тэдний хувийн нууцыг хамгаалахын тулд зориуд нэрийг нь нууцалсан болно.

4.6
Үнэлгээ ба сэтгэгдлүүд
4.7
Үнэлгээ ба сэтгэгдлүүд
4.7
4.6