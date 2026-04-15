交易 Blue Owl Capital Inc - OWL 差價合約Blue Owl Capital Inc
最新股票文章
收息股：股息率分布、選股風險框架與高息ETF配置分析
2026年港股收息股與高息ETF的股息率結構、派息可持續性風險、估值環境及行業分散配置邏輯，涵蓋銀行股、REITs、公用事業及能源板塊的風險收益特徵分析
08:35, 27 3月 2026
平頭哥分拆上市分析：阿里巴巴AI芯片業務的結構性風險與估值框架
阿里巴巴旗下平頭哥半導體擬分拆獨立上市，摩根大通估值介於250億至620億美元。本文從業務依賴度、估值方法論、地緣政策風險及港股科技板塊估值溢價等維度，解構該交易的結構性風險與分析框架。
14:16, 11 3月 2026
阿里巴巴突破楔形整理，AI 動能回溫帶動股價走勢
阿里巴巴（Alibaba）正逐漸成為 AI 領域中不可忽視的關鍵角色。
07:42, 14 1月 2026
特斯拉財報不及預期後的交易動向
第二季財報盈餘與營收皆未達預期，股價在盤後交易下跌，執行長馬斯克警告可能將面臨「幾個艱難的季度」
20:07, 24 7月 2025
Ares 首席執行官稱，沒有跡象表明私人信貸出現重大違約周期
Reuters News•Europe
據彭博新聞社報導，Pimco 購入全部 4 億美元的藍貓頭鷹私人信用債券交易
Reuters News•Europe
媒體-藍貓頭鷹收購金融服務管理公司 BlackFin 的股份- 彭博新聞社
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雷蒙德-詹姆斯（Raymond James）稱，藍貓頭鷹分析顯示沒有迫在眉睫的信貸風險
Reuters News•Europe14:55 (UTC), 13 undefined 2026
美伊停火為受私人信貸影響的資產管理公司提供了喘息機會
Reuters News•Europe09:43 (UTC), 8 undefined 2026
更新版 2-贖回申請激增，穆迪將藍貓頭鷹基金前景展望下調至 "負面
Reuters News•Europe02:13 (UTC), 8 undefined 2026
穆迪下調Blue Owl旗下基金的展望至負面，因贖回申請激增
00:45 (UTC), 8 undefined 2026
Reuters News•Europe
更新版 1-贖回申請激增，穆迪將藍貓頭鷹基金前景展望下調至負面
Reuters News•Europe00:05 (UTC), 8 undefined 2026
贖回申請激增，穆迪將藍貓頭鷹基金前景展望下調至負面
23:14 (UTC), 7 undefined 2026
Reuters News•Europe
摩根大通戴蒙警告伊朗戰爭可能推高通脹和利率
10:01 (UTC), 6 undefined 2026
Reuters News•Europe