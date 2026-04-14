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关于 Nabors Industries

纳博斯工业有限公司拥有并经营一支陆上钻机队。 公司是美国和多个国际市场的海上平台钻机供应商。 公司通过四个部门开展其钻探和钻机服务业务。 美国钻探、加拿大钻探、国际钻探和钻机服务。 公司在整个石油和天然气市场提供井筒布置服务、钻井软件和性能工具、钻井设备和各种技术。 公司的钻井和钻机服务业务包括陆上和海上钻机作业和其他钻机服务，包括设备制造、钻机仪表和优化软件。 公司是定向钻井和边钻边测（MWD）系统和服务的供应商。 公司还提供钻井技术和设备，以及井场服务。