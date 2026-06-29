交易 Invesco Mortgage Capital Inc. - IVR
关于 Invesco Mortgage Capital Inc
Invesco Mortgage Capital Inc.主要专注于投资、融资和管理抵押贷款支持证券（MBS）和其他与抵押贷款有关的资产。 公司的目标是为其提供有吸引力的风险调整后的回报，主要是通过红利，其次是通过资本增值。 公司投资于住宅抵押贷款支持证券（RMBS），这些证券由美国政府机构，如政府国家抵押贷款协会（Ginnie Mae）、联邦特许公司，如联邦国家抵押贷款协会（Fannie Mae）或联邦住房贷款抵押公司（Freddie Mac）担保，统称为机构RMBS。 公司还投资于商业抵押贷款支持证券（CMBS）和RMBS，这些证券没有得到美国政府机构或联邦特许公司的担保（非机构CMBS），以及商业抵押贷款和其他房地产相关的融资安排。
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