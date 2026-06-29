交易 Coca-Cola Femsa SAB de CV - ADR - KOF Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. – ADR (NYSE: KOF) is the world’s largest independent Coca-Cola bottler, operating across Latin America with a dominant presence in Mexico and Brazil. The company manages the entire value chain from bottling to last-mile delivery, combining pricing power, brand strength, and logistics efficiency. With resilient beverage demand and strong cash flow, Coca-Cola FEMSA offers investors emerging market consumer exposure anchored by global franchise economics.