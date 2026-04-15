О компании Texas Pacific Land Trust

Texas Pacific Land Corp занимается управлением земельными ресурсами, включая роялти, в интересах их владельцев. Операционными сегментами компании являются управление землей и ресурсами, а также водные услуги и операции. Компания работает как землевладелец в штате Техас, владея примерно 880 000 акров земли в Западном Техасе. Сегмент управления землей и ресурсами сосредоточен на управлении нефтегазовыми роялти TPL и поверхностными акрами, расположенными в более чем 19 различных округах. Потоки доходов в основном состоят из роялти за нефть и газ, коммерческой аренды, продажи земли, сервитутов и продажи материалов. Подразделение "Услуги и операции с водой" предлагает различные решения, такие как поиск источников воды, развитие инфраструктуры, отслеживание воды, аналитика, тестирование скважин, сбор/очистка/переработка пластовой воды и услуги по утилизации пластовой воды.

Текущая цена акций Texas Pacific Land Corp составляет 417.44 USD.

