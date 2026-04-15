Торговать Olin Corporation - OLN CFD

О компании Olin Corporation

Корпорация Olin является производителем и дистрибьютором химической продукции и боеприпасов. Компания осуществляет свою деятельность через три сегмента: Chlor Alkali Products and Vinyls, Epoxy и Winchester. Сегмент Chlor Alkali Products and Vinyls производит и продает хлор и каустическую соду, этилендихлорид (EDC) и мономер винилхлорида, метилхлорид, метиленхлорид, хлороформ, тетрахлорид углерода, перхлорэтилен, трихлорэтилен, соляную кислоту, водород, отбеливающие продукты и гидроксид калия. Сегмент Epoxy производит и продает полный спектр эпоксидных материалов и прекурсоров, включая ароматические вещества, такие как ацетон, бисфенол, кумен и фенол, аллилхлорид, эпихлоргидрин, жидкие эпоксидные смолы, твердые эпоксидные смолы и продукты последующей переработки, такие как конвертированные эпоксидные смолы и добавки. Сегмент Winchester производит и продает спортивные боеприпасы, компоненты для перезарядки, малокалиберные военные боеприпасы и компоненты, а также промышленные патроны.

Текущая цена акций Olin Corporation составляет 28.07 USD.

